„Jste spokojení? Fico bojuje o život.“ Danko křičel na tiskovce. Hrozba novinářům

„Dnešní brutální útok na slovenského premiéra Roberta Fica mě naprosto šokoval a co nejdůrazněji ho odsuzuji. Přeji mu hodně sil v této kritické chvíli a brzké uzdravení. V myšlenkách jsem také s jeho rodinou a blízkými,“ vzkázala v prvotní reakci Zuzana Čaputová.

Podle Petera Pellegriniho je to výsledek rozeštvávání společnosti. „Atentát na premiéra je ohrožením všeho, co dosud zdobilo slovenskou demokracii. S hrůzou jsem přijal informaci, že se premiér Robert Fico stal po zasedání vlády v Handlové terčem atentátu a při setkání s lidmi utrpěl po útoku střelná zranění. Děsí mě, kam může vést nenávist vůči jinému politickému názoru. Nemusíme souhlasit ve všem, ale existuje spousta způsobů, jak demokraticky a legálně vyjádřit svůj nesouhlas,“ uvedl Pellegrini.

Mnohem ostřejší slova volili slovenští vládní představitelé, kteří útok dali za vinu opozici a médiím. „Zlost, hněv, nenávist, to je výsledek vaší činnosti – progresivistů, celé opozice, liberálních médií. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Léta jste živili strašidelnou nenávist. Vinu, kterou nesou progresivisté, všechna liberální média, nikdy nesmyjí,“ řekl na tiskové konferenci místopředseda slovenské sněmovny a Ficovy strany Směr-sociální demokracie Ľuboš Blaha.

„Stále se mi nechce věřit tomu, že by ve společnosti byl někdo ochotný překročit takové hranice. Pro mě je zřejmé, že je to výsledek společenského konfliktu, a to musí skončit,“ prohlásil Ficův koaliční partner a předseda Slovenské národní strany Andrej Danko a začal pořvávat na novináře na tiskové konferenci.

„Jste spokojení? Jste? Pro SNS začíná politická válka. Chtěl tu s námi dnes vystoupit Šimečka. Ať si jde do Denníku N, k těm, kteří toto způsobili. Je to výsledek nenávisti ve společnosti. Vy jste pomohli tomu pomatenci Matovičovi k vládě, my jsme se zázračně vrátili a znova po nás jdete. Tady vám garantuju, že uděláme změny v zákonech jako v případě veřejnoprávní RTVS,“ pohrozil novinářům Danko.

„Chci vzkázat opozici, ať zalezou, respektují výsledky voleb, a Roberte, my všichni jsme s tebou,“ dodal nasupený Danko.

