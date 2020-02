„Kde to vzal, že k tomu není vůle?“ Metnar v ČT zúčtoval s Hamáčkem

Česko na svou obranu zřejmě nebude dávat dvě procenta HDP, jak slíbilo. Podle předsedy vládní ČSSD Jana Hamáčka k tomu není vůle, buď by se prý muselo více šetřit, nebo do rozpočtu více vybrat, což podle jeho slov nikdo nechce. Ministr obrany Lubomír Metnar (nestr. za ANO) si však pevně stojí za tím, že Česko svůj slib splní. Hamáčkovo vyjádření v pořadu Interview na ČT24 označil za „tah za politickým ziskem na úkor bezpečnosti země“.

Podle ministra Metnara mají ve vládě naprosto jasno o tom, jak se bude v nejbližších letech česká armáda financovat. „Obrana pracuje se střednědobým výhledem. Máme jasně stanovený rozpočet na letošní rok a už připravujeme i rozpočet na příští rok,“ oznámil.

Proč se tedy opět mluví o tom, že se dvě procenta HDP na obranu země dávat nebudou? „Je v tom politika,“ opřel se Metnar o stůl a zdůraznil, že sám zatím neví, že by se dvě procenta HDP v roce 2024 neměla dávat.

Hamáčkova slova o tom, že není vůle dávat dvě procenta HDP na obranu, smetl okamžitě ze stolu. „Hamáček toto vyjádření učinil. Ale já chci říct, že my v příštím roce počítáme s rozpočtem 1,4 procenta HDP, jak se vláda zavázala, což bude činit asi 85 miliard korun. Mohu vás ujistit, že s touhle částkou tam půjdu. A v následných letech, jak jsme se zavázali, budeme směřovat do roku 2024 ke dvěma procentům HDP,“ řekl rezolutně ministr obrany.

„Toho závazku budu chtít dosáhnout. Je to má ambice. A není to jen ambice ministra obrany, ale je to závazek z programového prohlášení vlády, ten zatím nikdo nezpochybnil,“ reagoval Metnar na otázku, co bude dělat, pokud bude chtít ministryně financí v rozpočtu naopak škrtat.

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) však prohlásil, že „dvě procenta HDP do kamene vytesaná nejsou“. „Všichni nejvyšší ústavní činitelé se tomuto zavázali,“ připomněl zamračený ministr a opět zdůraznil svou silnou ambici těmto závazkům dostát. „Byla by to proklamace a je třeba si uvědomit, jaké plusy a minusy by to politickému kapitálu přineslo,“ doplnil.

S Hamáčkem se o tom prý ještě osobně nebavil a za zásadní považuje, že nic, co prohlásil ohledně nevůle dát dvě procenta HDP na obranu, nebylo na vládě projednáváno. „Já nevím, co k tomu Hamáčka vedlo a kde vzal to, že k tomu není vůle?“ kroutil Metnar nechápavě hlavou s tím, že se to nejspíše neprobíralo ani na koaličním jednání.

„Hamáček si našel prostor a preferuje sociální, nebo zdravotní oblast, která mu možná více konvenuje a vidí v tom větší politický kapitál,“ prozradil ministr obrany Metnar, co si o Hamáčkově vyjádření myslí. Jde podle něj o tah za politickým ziskem na úkor bezpečnosti země.

Zatím podle ministra obrany Metnara plníme závazky, k nimž jsme se zavázali, a to nejen z hlediska plnění finančních závazků, ale i výstavby schopnosti české armády a rovněž plníme i účast v zahraničních operacích. „Pro splnění závazků dělám a budu dělat všechny kroky,“ přislíbil.

