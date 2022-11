„Kret*n. Odpad. Zrádce.“ Za vtípky na Bidena prší na Nohavicu plivance

reklama

Kritiku Jarek Nohavica sklízí za skladbu, kterou složil pro pořad Aby bylo jasno Jany Bobošíkové v rámci tzv. Virtuálek. To jsou krátké písně, které reagují vtipně či ironicky na aktuální politické, společenské a jiné dění.

„Pryč jsou doby, kdy skoro každá píseň Jaromíra Nohavici byla do detailu vybroušeným diamantem. Odrhovačku Počkáme, co řekne se slaboduchým rýmováním a impotentním hudebním zpracováním neomluví ani to, že v žánru nohavicovských ‚virtuálek‘ neboli častušek, které kdysi psal pro web Virtually.cz v propadlišti dějin naštěstí dlící Jany Dědečkové, se nedbá na formu, nýbrž na aktuálnost,“ zmínil na serveru Lidovky.cz Ondřej Bezr.

„Jisté je, že web Aby bylo jasno je médium slušně řečeno zjevně hodně nakloněné dezinformačním kanálům (nejen) z Východu, dává prostor například svolavateli protivládních a proruských demonstrací Ladislavu Vrabelovi a už jen to, že veřejnost, která má vůči tomuto společenskému proudu výhrady, nazývá ‚demokraté‘ (ano, s těmi uvozovkami, tedy v podstatě jako nadávku), o mnohém svědčí,“ podotkl dále Bezr a zmiňuje i to, že píseň žije vlastním životem na webu a na sociálních sítích.

„Kdyby Jaromír Nohavica nemírně pil alkohol nebo užíval drogy, možná by bylo možné jej omluvit. To ale podle všeho už dávno nedělá. Kdyby jeho IQ bylo kdesi pod bodem mrazu, člověk by jej politoval, to ale vzhledem k tomu, jakou má za sebou tvorbu (když se ještě nemusela psát v uvozovkách), je vyloučeno. Podle všeho to nejspíš bude mnohem jednodušší,“ dodal Bezr, že by mohlo jít o jakousi nemoc z izolace.

„Na poslední akci pana Vrabela et al. zazpív... ehm... vystoupil Pepa Nos. Zjistil, že si ho nikdo už nepozve ani jako excentrickou atrakci, a tak vsadil na komerční xenofobii. Ale tady antiamerický výpotek donašeče StB a Putinova laureáta Nohavici by býval sklidil mohutný aplaus,“ zmínil na sociální síti moderátor Jakub Szántó.

„Nikdy se za donášení na kamarády neomluvil. Po 24. 2. se odmítl distancovat od metálu, který mu udělil Putin. A teď píše debilní protiamerické písně. Co byste ještě potřeboval ke změně názoru?“ dodal dále Szántó k jednomu z diskutérů.

„Nohavica sepsal přiblblou dezolátní, kolaborantskou říkanku a dostává za to oprávněně sodu. Jsem zvědavý, kdy se objeví na obálce Reflexu, tištěné přílohy Parlamentních listů, jako novodobá oběť novodobé totality,“ podotkl také cestovatel Dan Přibáň.

Nohavica sepsal přiblblou dezolátní, kolaborantskou říkanku a dostává za to oprávněně sodu.



„Nohavica složil nádherné věci. Kdysi jsem ho nadšeně poslouchal, hrál a zpíval. Už nějaký čas nemohu. Ty staré písně nejsou špatné, ale já už je nemohu zpívat jako dřív. Kdysi jsem zažil podobný obrat s Leninem, ehm Lennonem. Kretén prostě znehodnocuje své předchozí dobré dílo,“ řekl teolog, filozof a bývalý děkan Jihočeské univerzity Tomáš Machula.

„Asi před rokem bylo takové dilema ohledně Nohavici, že píše dobrý písničky, ale je to ruský šváb. Tak on to soudruh Jarek vyřešil sám!“ zkonstatoval cukrář, jenž vyráběl proukrajinské zákusky.

„Jarek Nohavica je totální odpad. Vždycky byl zrádce. Dementní písní o americkém prezidentovi svoji kariéru zločineckého estébáckého hajzla završil,“ podotkl novinář Pavel Šafr.

