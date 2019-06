„Kripl“ Jakl řekl více: Vzkaz útočníkovi

Devětadvacetiletý student Daniel R., jak jeho totožnost částečně popsaly týdeník Respekt a Deník N, tvrdí, že incident, ke kterému došlo před dvěma týdny v pražském metru, se udál zcela jinak, než bylo dosud popisováno.

Student matfyzu uvádí, že Ladislav Jakl dal „jednoznačně ránu první“. V poslední době prý nespí, má kruhy pod očima a bojí se, že by ho mohli napadnout radikálové jako odplatu za Jakla. Pozoruhodné na tom je, jak by na něho mohli „radikálové“ přijít, pokud by se sám nepřihlásil do médií. Nicméně prý i ze strachu se novinářům sám přihlásil.

Bývalý tajemník prezidenta Klause a nynější člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz tvrzení údajného studenta jasně odmítá.

„On aktivně vyhledal spřátelené redakce, aby mu pomohly jeho útok zpochybnit. A tak redaktor Deníku N u mne sonduje, jestli bych nebyl ochoten změnit výpověď,“ konstatoval Ladislav Jakl pro ParlamentníListy.cz.

Na doplňující dotaz redakce, zda bude trvat na tom, co již dříve uvedl o průběhu napadení, reagoval rovněž: „Jistěže.“

Pak ještě doplnil, že web časopisu Respekt, který svědectví datového analytika zaznamenal, ve svém článku zcela prokazatelně lhal. Tvrdil totiž, že Jakl již viděl kamerové záznamy ze stanice metra. „Policie už Ladislavu Jaklovi ukázala záznam z kamer z metra, ale mezi lidmi na peroně nedokázal člověka, jehož vykreslil jako útočníka, identifikovat,“ zní klíčová věta v článku podepsaném redaktorkou Ivanou Svobodovou. Jakl to odmítá, žádné záznamy mu prý policisté doposud neukazovali.

Obdobně nyní Jakl hovoří také pro server Expres.cz. „Jako každý útočník se snaží svalit vinu na oběť a tím se hájit. Spojil se se spřátelenými redakcemi. Ty to využijí k rozpoutání další vlny nenávisti vůči mé osobě,“ uvádí Jakl a rozporuje i tvrzení Respektu, že Jakl dotyčného nerozpoznal na kamerových záznamech. „Žádné jsem totiž dosud neviděl,“ vysvětluje Jakl a tvrzení mladého muže nazývá složitou konstruovanou pohádkou. Podrobněji se k ní chce vyjádřit až poté, co policie provede jistá šetření. „Přece nebudu vzkazovat agresorovi, kde udělal chybu,“ dodal Jakl.

K útoku, po němž Ladislav Jakl podstoupil důkladná vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, došlo předminulou sobotu ve vagonu pražského metra. Jakl poté uvedl, že několik nocí bolestí nespal a musel užívat léky na spaní i léky tlumící bolest.

O necelý týden později došlo k dalšímu incidentu, tentokrát ve Zlíně. Během snídaně v hotelu měl Jakla neznámý muž udeřit pěstí do zad a začít mu sprostě nadávat.

S tímhle kriplem já nepojedu...

Student, pracující též jako datový analytik, popsal incident tak, že Jakl přistoupil do metra, kde on seděl s přítelkyní. To prý komentoval slovy „s tímhle kriplem já nepojedu“. Důvodem podle jeho slov neměla být politika (ačkoliv redaktorku Respektu ujistil, že s Jaklem nesouhlasí), ale to, že Jakla kdysi potkal v hospodě a měl z něj dojem, že se chová arogantně. Respektu dodal i svědectví známých barmanů, že Jakl „opravuje obsluze okázale výslovnost názvů piv a vůbec platí za nepříjemného hosta“.

Následující události popsal takto: „Přítelkyně mě chytla za ruku a začali jsme vybíhat z metra, že ještě stihneme přestoupit do jiného vozu, než se na stanici zavřou dveře. Jakl se mě ještě stihl zeptat ‚To bylo na mě?‘ Řekl jsem, že ano, a zopakoval jsem nahlas, že je kripl. A vtom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě.“

Protože dostal ránu, nestihl již prý vystoupit a souprava se rozjela. Jakl byl podle jeho verze nadále agresivní, on sám se prý jen bránil. „Držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána,“ popisuje. Připouští však, že po této velké ráně naopak on praštil Jakla do ramene a do tváře. Pak je prý od sebe odtrhl jiný cestující.

Až v tu chvíli prý řekl věty „to je Jakl z SPD“ a „to je Jakl od Klause“, aby ostatní cestující věděli, co je útočník zač.

Jakl: Začal mě mlátit do hlavy a do ramene

Ladislav Jakl události od počátku popisoval takto: „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl.“

Článek Respektu o tom, jak Daniel R. opustil metro, mlčí. Informuje až o tom, že muž se „první červnový pátek“ (7. 6., třináct dní po incidentu) sám přihlásil policii a následně s ním hovořili novináři z Respektu a z Deníku N.

Ladislav Jakl původně věc nechtěl řešit, na veřejnost se dostala až druhý den. Jakl totiž získal podezření na vnitřní poranění břišní dutiny a tak vyhledal lékařskou pohotovost (byla neděle, takže běžné ordinace nebyly v provozu). Ošetřující lékař pak informoval policii.