„Křivárna.“ Trump chce zrušit korespondenční volbu. S Muskem řešili férový způsob hlasování

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 2% článek - hodnocení autora článku 2% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 84% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 3% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 4% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 1% jiné 1% hlasovalo: 788 lidí



Trump prohlásil, že se o volbách bavil s podnikatelem a vynálezcem Elonem Muskem a probírali spolu, zdali jde uspořádat volby, u nichž by byla jistota, že nemohou být zmanipulované. „Musk mi řekl, že pokud nemáme čistě papírové hlasovací lístky, tak volby nikdy nemůžou být čisté,“ zdůraznil americký exprezident, co se od známého inovátora dozvěděl.



„To je velké prohlášení. Měli bychom přejít na papírové hlasovací lístky tak, jak to udělala Francie, která v minulosti hlasování poštou také umožňovala, ale pak s ním skončila, když se jim to tam ‚podělalo‘,“ navázal s poukazem na Francii, jež neumožňuje poštovní korespondenční hlasování poté, co tuto možnost zrušila kvůli podvodům v roce 1975.



Zdůraznil, že u sčítání voleb proběhlých bez poštovního korespondenčního hlasování by se nejenže ušetřilo při sčítání hlasů, ale výsledky by byly jasné již do několika hodin. „Teď tu máme sofistikované sčítací stroje, které zabírají neskutečný prostor, a pak nám říkají: ‚Budeme potřebovat dva týdny na to, abychom věděli, kdo sakra vůbec vyhrál volby.‘“ Dle Trumpa to „není náhoda“. „Můj názor je, že je za tím křivárna,“ mínil.



Americký exprezident uvedl, že sice letošní volby v případě jeho vítězství budou již jeho poslední a nebude se snažit o další pokračování v úřadu, avšak i tak si myslí, že změny ve volebním systému USA „dluží“. Změny by chtěl provést zejména u hlasování poštou.



Jmenoval, že zatímco u hlasování ve volební místnosti není příliš prostoru na podvody, u hlasování poštou je volební hlas odkázán na zcela odlišný proces, kdy hlas vložený do obálky putuje skrze poštovní doručovatele a „projde rukama mnoha lidí“.

Fotogalerie: - Druhé čtení korespondenční volby

Zopakoval též své přesvědčení, že k volebním machinacím právě skrze volby poštou docházelo při předchozích volbách v roce 2020 a že demokraté v roce 2020 „použili covid k podvádění“.



Nechápal také, proč v Americe existují silné hlasy proti předkládání dokumentů k identifikaci voličů, kterými by se lidé u voleb prokazovali tak, jak je to běžné v jiných zemích. Zmínil například, že guvernér Kalifornie Gavin Newsom podepsal zákon, dle kterého není možné lidi vyzvat k předložení identifikačních průkazů. „Protože chtějí podvádět,“ vysvětlil Trump, proč se tak dle jeho názoru děje.



Podotkl, že na sjezdu demokratů přítomní museli mít na sobě průkazky s tolika údaji, že to skoro „vypadalo, jako kdyby šlo o vězně“ a že se lidé musí prokazovat například při nákupu lihovin i v supermarketech, ale u voleb, které by měly být „posvátnou věcí“, průkaz není potřeba. „Chtějí podvádět,“ zopakoval.

Fotogalerie: - Vote Trump 2020

Rogan s Trumpem souhlasil a řekl, že nemůže existovat žádný jiný účel, proč by někdo nechtěl ztotožňovat voliče, než právě snaha o volební podvody.



„Víte, když se zeptáte voličů demokratů, tak vám všichni odpoví, že si myslí, že by lidé měli identifikační průkazy mít… Ale když půjdete za politiky, tak ti to nechtějí. Třeba (lídr senátní většiny demokratů, pozn. red.) Charles Schumer a podobní. Protože by pak nebyli schopní podvádět… Kdo by volil pro někoho, kdo chce otevřené hranice? Kdo by volil pro někoho, kdo podporuje, aby v ženských sportech hráli muži? V životě jsem nezažil, že by za mnou někdo přišel a řekl mi: ‚Pane prezidente, musíte udělat něco, aby bylo dovoleno soutěžit mužům v ženských kategoriích,‘“ shrnul Trump.



Navázal, že stejně tak nikdo nechce otevřené hranice, obchodování s lidmi či změny pohlaví u dětí bez souhlasu rodičů. „Kdo to chce? O nikom jsem v životě neslyšel a mohl bych jmenovat dalších deset věcí. Jediný způsob jak těchto věcí docílit, je snaha nemít voličské průkazy totožnosti, aby mohli podvádět…. Jejich politika není dobrá, tak chtějí podvádět,“ mínil Trump.

Fotogalerie: - Proti Trumpovi

Celý podcast Joea Rogana s Donaldem Trumpem můžete zhlédnout zde: