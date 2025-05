Arménský postrach nebo bývalý mládežník ODS. Více o provokatérech z protivládních demonstrací

„Táhněte, pijavice,“ sděloval nápis na transparentu nahlášené demonstrace před Rádiem Svobodná Evropa v Praze na Hagiboru. Byla tam jen hrstka lidí. Nicméně protest většinou seniorů narušovali mladíci. Normálně by po takové události neštěkl ani pes. Nicméně bez dohledu policie šlo o zcela zřejmé porušování svobody shromažďovací, jednoho ze základních lidských práv. Pojďme se na to podívat.

Akce se jmenovala „Vyjádření nesouhlasu s úvahami o zachování Rádia Svobodná Evropa v Praze – Lhaní z Prahy ne za české peníze“ a byla ohlášena na Magistrátu hl. m. Prahy. Pod stromem nedaleko vstupu do budovy rádia si dlouhodobý protivládní aktivista Miroslav Kelnar rozbalil své nádobíčko, tedy bednu, mikrofon a přehrávač, přehrál nějaké songy, třeba Kryla, a spustil.

„Sešli jsme se, abychom vyjádřili protest proti tomu, aby toto rádio šířilo nepravdy do světa,“ sdělil Kelnar a hned mu, aniž by stačil dokončit větu, jeden ze zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa skočil do řeči. Po názorovém střetu Kelnar pokračoval: „Například mrtvý student Šmíd.“ (Fáma o mrtvém studentu Šmídovi se během sametové revoluce rozšířila i díky Svobodné Evropě, kterou o tom tehdy informoval Petr Uhl. Pozn. red.) Zaměstnanec Rádia svobodná Evropa nevěděl, která bije, prý ještě ani nebyl na světě. V tu chvíli se chytili i další provokatéři, ale skončilo to menšími naštvanými diskusními kroužky. Je pravda, že Kelnar se poté nechal unést a začal narušitelům lát až nepatřičně.

Za neustálého přerušování ze strany dvou mládenců, kteří nesouhlasili se slovy pronášenými při protestu – jeden začal výt jako vlk, druhý pořád skákal do řeči –, vystoupila politoložka Vladimíra Vítová: „Osmnáctého března začalo Rádio Svobodná Evropa plakat na ramenou USA, protože Kongres jí stopl financování… V Americe od roku 1938 existuje zákon o registraci zahraničních agentů (FARA) a ten říká, že v USA nesmí být žádná organizace placená jiným státem, a kde pracují zaměstnanci v pozici cizích agentů… A když to Rusko a Maďarsko chtěly zavést, tak se z toho mohli mocipáni v USA před Trumpem zbláznit.“ Říkala to za neustálého vyrušování od zmíněných mladíků.

Arménovi poskoci

Jde o Aleše Vorlíčka, jenž má na svém facebookovém profilu fotku z dětství – vypadal moc mile – a jedinou informací je, že žije v Praze. Druhým je Adam Bouša, který prohlásil v jednom z dílů Máte slovo Michaely Jílkové, že „Moskva by se měla vybombardovat se zemí“. Nutno dodat, že se na vyzvání ke konci protestu férově představili s tím, že Bouša býval aktivní v rámci mladé ODS a natáčí pro kanál Detektiv Mike.

Na stránkách kanálu se píše: „Jsme postrach strážníků Městské policie, dezinformátorů a influencerů a bavíme tím davy.“ Pod textem představujícím daný subjekt je podepsán Mike Oganesjan. Protivládní demonstranti jim říkají „oganesjanovci“, tedy pomocníci zmíněného kontroverzního youtubera původem z Arménie.

Onen Oganesjan například v roce 2021 zablokoval Karlův most třemi auty a ParlamentnímListům.cz řekl: „Jde o reakci na policejní zvůli, konkrétně v případu bývalého policejního prezidenta Vladislava Husáka. Více se dočtete na stránkách Sorryvlado.cz.“ Na Instagramu se třeba nechal slyšet: „Když už děláme bordel, tak ho děláme nejlépe v ČeskoSlovensku.“ A je třeba dodat, že policisté z něj mají opravdu hrůzu, jak jsme zjistili poptáváním v jejich řadách. Nicméně při podobných protestech se v jejich blízkosti pohybuje i Tereza Hofová ze skupiny Illuminati.

Policie nedorazila

Přímo na stránkách Ministerstva vnitra ČR jsou v článku Shromažďovací právo sepsány základní informace. Například se tam píše: „Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (až do 15.000 Kč v případě přestupku fyzické osoby, nebo až do 30.000 Kč v případě přestupku právnické osoby), případně též trest propadnutí věci.“

Přestupku proti právu shromažďovacímu se podle zmíněného článku na webu MV dopustí ten, kdo neuposlechne pokynu svolavatele či pořadatele, nebo brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním, anebo když neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. Ostatně, i fyzická osoba jako účastník shromáždění, když má u sebe zbraň nejen střelnou, ale může jít i o nůž, baseballovou pálku, řetěz, sekeru a tak dále. Jenže toho se ti mladí pánové na popisované demonstraci opakovaně dopouštěli. Narušovali projevy vystupujících a Bouša měl u boku v pouzdře pro nůž viditelné dlouhé nůžky.

Na minidemonstraci policie nedorazila. Během ní Vorlíček a Bouša zastavili u silnice policejní auto, ale posléze policisté odjeli.

Protestující s narušiteli, jak se mi zdá, žijí v jakési symbióze, zhruba jako buvoli kaferští s volavkami rusohlavými či s klubáky, kteří jsou vlastně takovou jejich parazitologickou úderkou, anebo jako opilí vodáci s komáry. Obě skupiny se navzájem štvou a nechybí ani náznaky odhodlání k boji. Ostatně jak buvol, tak i ožralý vodák mohou být dost nebezpečná zvířata, stejně jako zmínění ptáci a komáři otravná, a je jen otázkou času, než poteče krev.

Policie má na podobné akce své „akáty“, tedy členy antikonfliktních týmů, takže jejich nevysláním na takovou akci riskuje, že zrovna v tu chvíli dojde k nejhoršímu. Jako by to někomu vyhovovalo.