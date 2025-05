Je Česká televize slušné médium? Žantovský má mnoho otázek k odstřelu ředitele Součka

Dnešní Týden v médiích otevírá Petr Žantovský „dalším dílem smutného seriálu na téma likvidace Jana Součka v České televizi.“ V několika médiích, například na Aktuálně.cz, našel mediální analytik články, které zcela vážně rozebírají to, zda má, nebo nemá Jan Souček podporu politiků a případně také proč ano, nebo proč ne. „To je samo o sobě naprosté zvěrstvo a naprostá zhůvěřilost, která do slušných médií a do slušné společnosti absolutně nepatří. Otázka je, jestli jsme slušná společnost, a také, jestli je Česká televize slušné médium. Na to nechť si každý odpoví sám,“ říká mediální odborník. Dnešní situace podle něj navozuje asociace na dění v ČT v prosinci roku 2000, kdy po odvolání ředitele Dušana Chmelíčka byl jmenován novým ředitelem Jiří Hodač. Následovala masivní stávka. „Osazenstvo České televize v něm pro sebe cítilo jisté ohrožení a začalo cosi, čemu se pak říkalo televizní stávka,“ vzpomíná mediální analytik. O stávku podle něj ve skutečnosti nešlo, byla to spíše revolta „s převzetím výrobních a vysílacích prostředků do rukou nikým nepovolaných redaktorů a v podstatě zneužití prostoru obrazovky k politickýcm názorům, které tam vyslovovali lidé jako Adam Komers“. Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4782 lidí

Události přelomu let 2000 a 2001 dopadly podle Petra Žantovského přesně tak špatně, jak jen dopadnout mohly. Tlak vyvíjený redaktory se přenesl na politickou scénu a otázka ČT byla zpolitizována. Politici zareagovali nejhorším možným způsobem. „Vyhověli lidem, kteří se de facto dopustili porušení zákona, protože pokud vím, nikdy nikdo nebyl stíhán nebo trestán za to, že došlo ke zneužití veřejných prostředků, že došlo k výlepu billboardů, výrobě a odvysílání spotů. To všechno muselo stát velké peníze. A nejsem si jist, zda je někdo někdy zaplatil, nebo je někdo po někom vymáhal,“ pochybuje mediální odborník. Připomíná, že vyústěním napjaté situace mezi týmem zaměstnanců ČT na jedné straně a generálním ředitelem Jiřím Hodačem a jím jmenovanou šéfkou zpravodajství Janou Bobošíkovou na straně druhé bylo vyhovění zaměstnancům televize a odvolání Hodače. Toho pak jako určité kompromisní postavy nahradili nejprve dočasný ředitel Jiří Balvín a poté dlouholetý ředitel Jiří Janeček.

Do podobné situace podle Žantovského směřuje Česká televize i dnes. „Pod tlakem zaměstnanců došlo ke změně zákona o České televizi a ta změna byla účelově vystavěna tak, aby vyhovovala právě těm revoltujícím zaměstnancům. Mám za to, že jsme k tomu velmi blízko a skutečnost, že novináři z českých, takzvaně svobodných, médií, připouštějí, že politici vůbec mají co mluvit do toho, kdo vede Českou televizi, je chybná a ze své podstaty velmi riskantní. Protože ve chvíli, kdy toto připustíte, musíte připustit také to, že po podzimních volbách nastoupí nějaká garnitura, třeba jiná než ta stávající, a bude mít stejné ambice zasahovat do toho kdo kde sedí v jaké funkci,“ varuje Žantovský a ptá se, kdo pak bude stávkovat a proti komu vlastně. Proti Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi s Kateřinou Konečnou? O představitelích současné garnitury Žantovský říká, že se chovají, jako kdyby měly dnešní pořádky vydržet navěky a oni si tak zabetonují své pozice.

Ačkoli se generální ředitel ČT Jan Souček skutečně dopustil mnoha chyb a i jeho argumentace místy pokulhává, podle Žantovského z toho všeho prosvítá, že určitým lidem ve funkci překáží. „Ti lidé jsou motivováni politicky. To je samo o sobě špatně a mělo by se to z gruntu odmítnout. Ať tam postaví nějaký kontrolní orgán, ministerstvo kultury má svůj kontrolní odbor, který by byl schopen zjišťovat, relativně nezávisle, stav věcí - k jaké škodě došlo, čí vinou a tak dále,“ navrhuje mediální analytik. Za důležité považuje, aby se o tom vedla diskuze podložená argumenty: „To, že se dohodne pár mainstreamových novinářů s lidmi z ČT, a postaví požadavek odstřelu Jana Součka, nic neřeší. Rozhodně ne v kladném slova smyslu.“

Na velké influencery nakonec dojde

Velcí influenceři se mají na co těšit. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě loňského rozhodnutí o povinné registraci youtuberů a influencerů pokročila ve svém regulačním zápalu. Petr Žantovský upozorňuje, že RRTV chce dohlížet na ty autory, kteří za rok přesáhnou půl milionu sledujících. „Na první pohled se mi to zdá být v logice věci, protože dneska už díky různým evropským šmírovacím směrnicím musíme mít evidenci čehokoliv. Neustále se všechno reguluje, neustále se zasahuje do života firmám,“ říká mediální odborník. Realita je jeho očima taková, že jednou to holt po nás Evropa chce, tak my poslušně sklapneme podpatky a Evropě rádi vyhovíme. „Nakonec to bude jako v tom Cimrmanovi, kde jedna postava říká: ‚Nakonec sám rád musel souhlasit.‘ Tak já si představuju tváře našich radních, jak rádi musí souhlasit se zvednutím ruky pro tenhle nesmysl,“ říká.

„Pojďme si to vyjasnit: Většina tvorby různých influencerů, s výjimkou takových těch politických, jako je Karel ‚Kovy‘ Kovář a podobně, se zabývá v podstatě životním stylem, různými doporučeními. Znáte spousty různých takových děvčátek, co si tam natírají oči různými šminkami a berou za to od těch firem nějaké peníze, protože v podstatě vyrábějí pouze reklamní obsah. To nemá žádný informační, natož edukační smysl. Nicméně bude na to dozírat orgán státní správy, což je RRTV,“ popisuje Žantovský prapodivný střet světa influencerů se světem úředníků. „Jak to bude vyhodnocovat, jakým způsobem bude podrobovat nějakému rentgenu tato děvčata se šminkami, to jsem opravdu velice zvědav, ale nedává mi to vůbec žádný smysl, protože to je čistě obchodní záležitost, to by mělo zajímat pouze finanční úřad, nikoho jiného,“ podivuje se Žantovský. Uvádí příklad zelináře, který se zodpovídá pouze České obchodní inspekci, případně hygienické kontrole a finančnímu úřadu. „Já si mezi ty banány můžu klidně věšet obrázky politiků, které mám nebo nemám rád, můžu dělat jakoukoli přidanou hodnotu nebo činnost, a nikdo mě v tom nemůže omezovat, pokud se nedopustím například trestného činu pomluvy. Tady si státní orgán uzurpuje nárok regulovat něco, co má povahu toho zelináře,“ upřesňuje mediální analytik.

Žantovský podotýká, že některé influencerské kruhy mají až překvapivě velký vliv a zásah do publika. Nevěří ale, že by mělo smysl se jimi zabývat, natož je regulovat. Na příkladu 18leté dívky, která točí videa o makeupu, ukazuje absurdnost takového záměru. „Celé to směruje k tomu, aby se lidem znechutilo podnikání jako takové, tedy jako základ tržního kapitalismu a základ tržního státu. Tenhle trend už tady sledujeme mnoho let na podkladu vlivů z Evropské unie, a tohle je jen další krok tímhle směrem,“ říká Žantovský. Skutečný řev by podle něj nastal, kdyby chtěl někdo influencerský obsah podrobit nějakým kritériím politického typu: „To by mainstreamoví novináři vyskákali ze svých děr a popsali metráky papíru o tom, jak se zde vystupuje proti svobodě slova, proti liberální demokracii a já nevím jaké demokracii. Třeba protože se Karlu Kovářovi počítají minuty, které věnuje propagaci naší slavné vlády. Já myslím, že Karel Kovář má stejné právo na to, propagovat naši slavnou vládu, jako mají jiní právo tu vládu kritizovat. Jenže to právo kritizovat se všem upírá, to se nesmí.“

Mediální odborník na příkladu platformy YouTube vysvětluje, že velcí hráči mají vlastní nástroje, které jim umožňují nepohodlné a závadové tvůrce i s jejich obsahem rychle a účinně vypakovat. „Vedle toho jsou tady zástupy udavačů typu Čeští elfové, kteří sledují obsahy těch nežádoucích osob a médií a udávají to na příslušná místa. To je v pořádku. Tady se nebudeme zastávat žádné demokracie. Budeme se jí zastávat jenom tehdy, když se náhodou šáhne na práva těch ‚našich‘. Mně se tenhle systém hrubě příčí a myslím si, že RRTV na to neměla naskakovat.“ Žantovský uznává, že RRTV má své povinnosti i vzhledem k harmonizaci evropského práva, což podle něj dokládá i „zpitvořený“ zákon o RRTV, který při poslední modernizaci dostal do vínku mnoho zbytečností. „My jsme zřejmě už jako stát rezignovali na to, že jsme svobodná země se svobodným národem. A nebo je to potom tak, že nejsme. Na to si zase odpověz každý sám,“ nabádá čtenáře ParlamentníchListů.cz.

Loučení s Playboyem

V červnu skončí česká mutace časopisu Playboy. To je zpráva, která už mladší generace nijak nezasáhne a nezarmoutí, protože končící Playboy je reliktem určité doby a nálady. „Já, protože jsem měl příležitost být v té úplně první redakci české mutace po roce 1990, 1991, si dovolím na toto téma pár věci z historie připomenout,“ načíná Petr Žantovský poslední dnešní téma. Časopis Playboy vznikl v padesátých letech v USA, u jeho vzniku stál budoucí mediální magnát Hugh Hefner. Stalo se tak v éře publikace takzvaných Kinseyho zpráv, které detabuizovaly erotiku a lidské sexuální chování, čímž postavila hráz dřívějšímu prudérnímu pohledu, čehož, podotýká Žantovský, Hefner velmi hbitě a chytře využil: „Zkombinoval většinou velmi krásné fotografie krásných žen v sice nikoli oblečených, ale určitě ne lascivních pózách a situacích, a k tomu přidal intelektuální obsah.“

Časopis Playboy, především ve svých slavnějších dobách, byl časopisem pro intelektuály a pro úspěšné podnikatele, od intelektuálů a špiček uměleckých oborů své doby. V této souvislosti Petr Žantovský připomíná jméno světoznámého fotografa Helmuta Newtona. Součástí časopisu Playboy byly i kvalitní literární útvary, například povídky. Jedním z autorů byl i Woody Allen. „To jistě není nějaký pornograf, to je intelektuál par excellence,“ říká Žantovský. Na Playboy byly podle něj nejdůležitější velmi dlouhé a do hloubky vedené rozhovory, které měly v rukopisu až 45 stran. Věnovaly se lidem napříč společností. „Vzpomínám si na rozhovor, který byl veden s Johnem Lennonem a Yoko Ono. Jiný byl veden s podnikatelem Lee Iacoccou. Já sám jsem měl tu šanci dělat první české Playboy interview, jak se ten žánr jmenoval, s Honzou Třískou, když tady točil Obecnou školu a pro mě jako novináře to byla veliká škola, udělat rozhovor o 45 stránkách, který je vtipný, který baví, který informuje, neuráží, nenudí a nenutí čtenáře odložit ten tlustospis někam dozadu na zadní sklo svého auta,“ vzpomíná mediální odborník.

V Playboyi vycházely rozmanité rubriky. Časopis recenzoval nově vydávané desky a knihy, hodnotil jazzové kluby, zveřejňoval kreslený humor. Kreslířem, který v Playboyi působil, se jmenoval Miloš Choleva. „Byl to velmi originální a zajímavý výtvarník. Vzpomínám na něj a na tu dobu, kdy jsme objevovali, co to vlastně je ten ‚americký způsob života‘,“ říká Žantovský. Playboy označuje za první skutečný dotyk amerického snu pro posttotalitní československý realismus.

„Jako každý sen to mělo svůj konec, své vyprchávání a ukončování. Nicméně i v tom průběhu prošlo Playboyem mnoho zajímavých autorů a šéfredaktorů. Nejenom připomínaný Arnošt Lustig, který tu a tam bývá zmiňován, ale třeba Jaroslav Kořán, Bára Nesvadbová a další, kteří Playboyi dávali ve své době tvář a trošku posouvali jeho působení na lidi. Tak této historii je konec, nedá se nic dělat, doba je taková. Technologie pokročily a stostránkové časopisy lifestylového typu už zřejmě nemají šanci se ekonomicky držet, zejména ne v tak úzce jazykově ohraničené oblasti, jako je Česko. Takže sbohem, Playboyi, nevím, budeš-li kým nahrazen, ale ta vzpomínka na tebe byla hezká a děkuju za kus zajímavého života,“ loučí se s Playboyem Petr Žantovský.

