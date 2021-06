„Který k***t vládne, je jedno. Ty jsi Pražák, je to slyšet.“ Babiš, Piráti, Šlachta: Morava si řekla své

PŘEDVOLEBNÍ REPUBLIKA „Je jedno, kdo se dostane k lizu. Stejně se ti u moci vždycky změní k horšímu, jako by je napadl ‚covid moci‘.“ To jsme zaslechli v lázních Karlova Studánka. „Možná PirSTAN, možná SPOLU,“ či „Přísaha, ostatni na nas serou.“ To nám odpověděli pánové na Pradědu. ParlamentníListy.cz udělaly vlastní předvolební průzkum v oblasti Hrubého Jeseníku a tohle se doslechly.

„Jsou to všechno k****i a je jedno, který k***t zrovna vládne. Teda, alespoň mně je to u prdele,“ říká chlapík ve středních letech a schází z kopce od kostela svatého Michaela archanděla do centra, přičemž si olizuje rty v očividné chuti na jedno točené. Jsem v pětitisícovém Vrbně pod Pradědem. Tady, ostatně jako všude v okolí, jako by se blížící volby neexistovaly.

Bárta se živý nevrátil!

„Ty si Pražák. To je slyšet. Vás tam asi volby zajímaj. Tady na to ale každé sere,“ odvětí ještě. A v podstatě říká to, co je vidět po celém městě už na první pohled. Zasklená vitrína místní organizace ČSSD je prázdná a jen po stranách poházené magnety připomínají lepší časy. Ve vitríně KSČM je zmíněno stoleté výročí vzniku strany, byť pod jiným jménem, a druhé heslo hlásá: „Válku s Ruskem nechceme!“

Nedaleko městského úřadu zase visí plakát, který jako by evokoval politicky motivovanou vraždu. „Zemřel za Moravu. Boleslav Bárta se z jednání s Havlem dne 31. 5. 1991 živý nevrátil. Ptejte se politiků a novinářů, proč je Morava nadále kolonií? Proč nenávratně ztrácí finance v Praze a EU? Proč má rozbité silnice a nedostavěné dálnice?“ píše se na něm mimo jiné. Zadavatelem plakátu je marginální strana Moravané, která letos podle svých stránek bude kandidovat a jejíž současný předseda Ctirad Musil hlásá: „Morava je náš domov a bez moravanství jsme cizinci ve své vlastní zemi!“

Pro upřesnění třeba dodat, že psycholog Bárta z plakátu byl výraznou osobností, pod kterou v letech 1990 až 1991 dosáhlo moravské hnutí největších úspěchů a dostalo se do vysoké politiky. Na setkání vrcholných politiků ve slovenských Budmericích ho zastihl po projevu před třiceti lety těžký srdeční záchvat, který nepřežil. „Když skončil svůj projev, usedl a – umřel. Poznal jsem to až po jisté době. Bylo mi totiž podivné a nepříjemné, že jeho hlava spočinula na mém rameni. Odtáhl jsem se na druhou stranu a poslanec Bárta se skulil na zem. Už ho nevzkřísili,“ popsal událost tehdejší poslanec Federálního shromáždění a historik Emanuel Mandler.

Poznatky lázeňského šviháka

V lázních Karlova Studánka je hlava na hlavě. Nespočet návštěvníků využívá „finanční injekce“ na postcovidová traumata. Každý občan totiž může na týdenní pobyt v lázních čerpat 4 000 korun státního příspěvku a alespoň tady – osobně oveřeno – s tím žádné problémy nejsou. „Je jedno, kdo se dostane k lizu. Stejně se ti u moci vždycky změní k horšímu, jako by je napadl ‚covid moci‘. Jeden takový bývalý mocipán mi teď šéfuje, takže vím, o čem mluvím. Ale už je to s ním lepší,“ povídá lázeňský host přátelům v jedné z kaváren.

Načepovat si místní výbornou minerálku – i přes upozornění na dveřích altánku tam chodí s rouškou jen málokteří – a už svištím s plnou „čutorou“ autobusem na Ovčárnu. Pak „pochodem vchod“ jakýmsi přírodním „domovem důchodců“, tady Malý děd, támhle Velký děd, ale babička nikde, na Praděd.

Politické vyhlídky z Pradědu

Na nejvyšší horu Moravy a Slezska se jde po asfaltce a ještě výše lze za stopadesátikorunové „výpalné“ vyjet při dobré viditelnosti výtahem. Rozhledna se nachází v televizním vysílači, jehož vrchol je zároveň s 1 638 metry nejvyšším umělým bodem v republice. „Tu současnou vládní garnituru volit nebudu. To, co předváděj, stačilo. Táta si sice pořád chválí, kolik jim toho Babiš přidává na důchod, ale když mu sdělím, že jde o valorizaci a návrhy ministryně Maláčové z ČSSD, tak mlčí. Babiš se často velmi rád chlubí výsledky cizí práce,“ říká Petr, mladík, který zrovna obsluhuje výtah.

Prý ještě není rozhodnutý, koho bude volit. Buď koalici SPOLU, anebo PirSTAN s tím, že zatím je více nakloněn druhé. „Je k smíchu, jak je teď někteří očerňují jako vítače migrantů, huliče, ekoteroristy a šílence, co tady chtějí vybudovat Pirátostán. Stačí si ale přečíst jejich program,“ dodává. Před vysílačem ještě vyslechnu názor Ostravaka: „Dam to Přísaze. Šlachta je z Moravy, navštěvoval nas a věřim mu. Ostatní na nas serou!“

Zato dvě starší dámy vzdalující se od „vrcholku moravského kopce“ tak jasno nemají. „Ježíš, to je otázka. Hlavně ať nám nesahají na důchod. To si snad nedovolí. Manžel mi pořád nadává, že k volbám nechodím, ale ať si trhne nohou. Léta jsme k volbám museli, tak si teď užívám, že nemusím. To je svoboda,“ sdělí jedna a její kamarádka souhlasně přikyvuje. Cestou dolů, kolem minivodopádů Bílé Opavy, ještě muž ve středních letech podotkne: „Máme ještě půl roku. Já se rozhoduju těsně před volbami. Zvolím ty, co budou mít nejmíň afér!“

