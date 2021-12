„Kubek nezaznamenal.“ Samková opět udeřila

reklama

V tomto týdnu se před kamerami televize Prima setkali prezident ČLK Milan Kubek, umělec profesor Milan Knížák a advokátka Klára Samková. Přeli se mimo jiné o kampaň na sociálních sítích, kde je zpěvák Daniel Landa označen za podporovatele očkování. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6579 lidí

Zpěvák Landa je jedním ze symbolů odporu proti povinnému očkování, ale na internetu nyní kolují obrázky jeho falešných výroků, v nichž například vyzývá občany k očkování – někteří to označují za dezinformační kampaň opačným směrem. Kubek zalitoval, že tato kampaň není reálná: „Za tuhle kampaň bych chtěl panu Landovi poděkovat, teď mám zkaženou radost,“ podotkl k informaci, že jde o satirický počin.

Nato Kubek zmínil zkušenost ze Spojených států, kde pro takové „militantní antivaxery“ zřídili diskrétní očkovací místa: „Oni jdou do očkovacího centra, nikdo o tom neví, nechají se tam naočkovat, jsou tedy bezpeční, a dál mohou chodit po těch náměstích a vykřikovat ty své nesmysly. Doporučil bych to příznivcům Landy, aby měli dobrý pocit, že kvůli nim neumřel nějaký jiný člověk,“ vzkázal Kubek „antivaxerům“.

Naopak advokátka Samková odmítla tato internetová díla komentovat: „Tuto hru na sociálních sítích jsem odmítla hrát, je to záležitost uměle vybudovaná politiky a politickými vášněmi,“ má jasno. „Přineslo to obrovskou nenávist mezi lidmi navzájem,“ sleduje se znepokojením, jak očkovaní čím dál víc nenávidí neočkované, a naopak. „Tohle já odmítám,“ řekla razantně.

Také Knížák odsoudil, že se tímto způsobem „antivaxerům“ podsouvá, že se obrátili na cestu většiny. „Je to trapné, nesnáším společnost, která rozkazuje. Společnost, co potřebuje hromadu zákonů, je slabá společnost. Nařizovat lidem něco, co člověk nechce... pokud je vláda demokratická a normální, má povinnost vysvětlovat, nabízet, ne rozkazovat – nejsme armáda,“ orosilo se umělci čelo.

Na facebooku se Samková k debatě na Primě ještě jednou vrátila.

„Myslím, že všichni tři jsme měli pravdu, a to každý ze svého úhlu pohledu. Presidentovi lékařské komory šlo o veřejné zdraví (a to ovšem za každou cenu, což je pošetilé), Knížákovi jako ‚pravičákovi‘ šlo o eliminaci těch dalších škod, které přinesly restrikce, zejména na mezilidských vztazích a psychických újmách.

Paradoxem je, že toto psychické zdraví je také ‚zdraví‘, které je nutno chránit – ovšem panu prezidentovi lékařské komory to vůbec nedochází, navíc o psychosomatice zřejmě v životě neslyšel... Zdraví fyzické (očkování) a psychické (zacházení s národem, restrikce) prostě je nutno vyvažovat, na což lékařská komora jeho ústy zcela rezignovala. Takže to může taky dopadnout tak, že budeme proočkovaní všichni, ovšem na státních hranicích bude záhodno umístit nápisy „pozor, vstupujete do blázince, a to jen na vlastní nebezpečí‘. Je to opravdu to, co jsme chtěli?

No a mně šlo o to, aby se tou ‚ochranou‘ nedemontovala společnost a především právní řád, což se prostě ve velkém demontuje. Pohrdání právem ze strany moci výkonné nabylo zcela apokalyptických rozměrů a lze očekávat, že se bude masivně šířit do dalších oblastí života společnosti. To, co se děje/dělo z hlediska práva při prosazování anticovidových opatření, není žádné ‚selhání‘ vlády, neb, jak již vyplývá ze slovesného tvaru, slovo ‚selhání‘ znamená, že se jedná o jednorázovou záležitost. Museli bychom použít průběhový čas, přičemž ten je vyloučen obsahem/významem slova. Selhat lze jednorázově, avšak ‚selhávání‘ je prostě blbost.

Stát a jeho právní řád se rozpadá SYSTÉMOVĚ, a to již řadu let a v řadě oblastí, ale protože se to vždy týkalo pouze malé skupiny osob, respektive jednotlivců (trestní právo – zejména úplně ‚urvané ze řetězu‘ orgány činné v trestním řízení, jmenovitě policie a státní zastupitelství – či rodinné právo), tak to nebylo tak moc vidět. Protiprávnost a protiústavnost anticovidových opatření však dostala najednou masivní charakter a dotkla se prakticky všech osob ve státě.

To je na jedné straně tragické, na druhou stranu to však zviditelnilo ten neskutečný problém, spočívající v rozpadu právního řádu, který se již zde léta střádá. Což by mohlo vést k zesílení snah o jeho řešení...“ poznamenala Samková na facebooku.

Psali jsme: Meme s Landou už odpudily i elfa Kartouse. Ale aspoň se vysmál zpěvákovým vědomostem Koudelka (Trikolora): Nezákonnost povinného covidového očkování Lipavský do vlády? Obchod! A povinně se očkovat? Ne! Musím emigrovat... Václav Klaus bouřlivě vystoupil Je tu velký odpor! Dobrovolní hasiči celé země se vzepřeli povinnému očkování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama