„Lepší fór neuslyšíte.“ Soukup se díval na Moravce. Šlo o Babiše. Raději nečtěte

Moderátor Jaromír Soukup se pobavil nad výrokem šéfa ODS Petrem Fialou, který prohlásil v Otázkách Václava Moravce. To, že má Babiš 30% preference je prý jeho zásluha. Soukup: „Lepší fór už tenhle týden neuslyšíte.“ Co to tedy řekl?

Jaromír Soukup okomentoval v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov předsedu ODS Petra Fialu, který byl v nedělních otázkách Václava Moravce s Janem Hamáčkem z ČSSD. Jaromír Soukup se podivil nad tím, co řekl Fiala o preferencích ANO. Prý díky práci opozice, obzvlášť ODS, má ANO pouze 30% preference. Nebýt něj, měla by nejspíše více. Jaromír Soukup se pobavil.

„Právě začíná elektronická tužka otázek Václava Moravce. Takhle trefně jsem si nazval pondělní komentář k tomuto pořadu. Já jsem na to zíral jak veka z tašky, jako obvykle. Dneska budu stručný. Bývaly časy, kdy souboj lídrů ODS a ČSSD připomínal velkou politickou bitvu. Pamatujete na Topolánka versus Paroubka nebo Zeman vs. Klaus? To byly ostré diskuze. Tyhlety doby jsou nenávratně pryč, a jestli je vůbec nějaká šance to změnit, tak to právě rozebírali v nedělních Otázkách Václava Moravce lídři obou stran, ČSSD a ODS, Petr Fiala za ODS a Jan Hamáček za ČSSD. Tahleta diskuze se v první minutě zvrtla na svorné a dvojhlasé kritizování premiéra Andreje Babiše, můj oblíbenec Péťa Fiala však nešetřil ani ČSSD, jak je u něj dobrým zvykem, tak kritizoval všechno, co se hýbalo, ale pochválit to on se umí. To on hned říká: ‚Já budu dobrý premiér a všechno tady změním,‘ a tak, to jo, ale kritizuje všechno. Tedy samozřejmě, kritizuje všechno kromě sebe. A u tohoto momentu se chci zastavit, protože všechno ostatní z toho pořadu byla šeď a nuda. Prostě nezajímavý brebtání.

Ve chvíli, kdy ale mluvil Péťa Fiala o tom, jak je skvělý, tak jsem se jako obvykle bavil. Já se takhle zasměju každý den nejméně dvakrát nebo třikrát, on se takhle chválí dost často, což se teda rozhodně nedalo říct o Moravcovi s Hamáčkem, ti jenom šokovaně zírali na Fialu, já se jim nedivím, který úplně vážně tvrdil, že Andrej Babiš má jenom 30% volební preference teď díky mimořádně schopné opozici, zejména Péťovi Fialovi, rozumíte. Ony vyšly průzkumy ten samý den, který si objednala Česká televize, a tam to vyšlo, že Andrej Babiš posílil o čtyři procenta na 30,5. Ti ostatní moc neposílili. Mimo jiné, komunisti jsou poprvé v historii, v novodobé historii, mimo Poslaneckou sněmovnu podle toho průzkumu. No, ale okomentováno to bylo tak, ne, že tedy by bylo dobré zjišťovat, proč voliči masivně podporují Andreje Babiše, ale je to málo díky mimořádně schopnému Péťovi Fialovi. Tak já nevím, ale podle mého tenhleten týden lepší fór už neuslyšíte, no leda, že by se Péťa zase rozjel a něco nám tentokrát napsal na Facebook nebo tak něco, s ním je legrace,“ řekl moderátor.

