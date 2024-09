„Lhář nebo blázen?“ Vondráček udeřil na Fialu za jeho výroky o státním deficitu

Fiala tvrdil, že snížení deficitu o 400 miliard korun by ohrozilo ekonomický růst země. „Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, neví, o čem mluví,“ prohlásil premiér.

Pro Vondráčka jsou však tato slova jen další výmluvou na krytí neschopnosti vlády efektivně řídit veřejné finance. „Žádný růst tady není! Naše ekonomika je na tom stále hůř než v roce 2019,“ tvrdí rozhořčeně předseda Svobodných a dodává, že vláda pouze maskuje svou neschopnost šetřit na státních výdajích.

Vondráček neváhá dále ostře kritizovat Fialovu vládu za neustálé navyšování počtu úředníků a zakládání nových úřadů, přestože by se mělo šetřit. „Nové úřady se zřizují, nové dotace se zavádějí, vláda má nejvíce členů za posledních 20 let, státních zaměstnanců přibývá,“ vypočítává Vondráček, co vše podle něj přispívá k prohlubování krize. „A zatímco si hrají na pozéry, dělají bombastické nákupy a posílají peníze do ciziny.“

Vondráček své připomínky zakončuje sarkastickou otázkou směrem k premiérovi: „Vy máte růst? A mohl bych ho vidět?“

Psali jsme: Vondráček (Svobodní): Je to lhář? Nebo blázen? Nebo obojí? Žádný růst tady není Předvolání za „negativní obsah vůči vládě“: Lidé soptí, město „bouchlo“ dveřmi. A do toho Rakušan Předvolání za „negativní obsah vůči vládě“. Občanka má potíže. Rajchl se vložil. Je toho víc Libor Vondráček: Australský model je klíčem k řešení nelegální migrace v Evropě