„Línej jak veš! Bordel.“ Primátor Prahy šlápl do... Vytočil lídryni ODS Udženiju

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na víkendovém sjezdu strany v Ostravě konstatoval, že si v žádném případě nedokáže představit magistrátní spolupráci s ANO nebo s ODS.

Naproti tomu s TOP 09 se prý Hřibovi spolupracuje dobře. I když si stejně spolupráci nechválí TOP 09, která nejednou vyvolala koaliční jednání, a paní doktorku Marvanovou údajně primátor šikanuje.

„Neumím si představit koalici s ANO nebo ODS. Kdybyste na zastupitelstvu viděli Alexandru Udženiju (ODS) v praxi, pochopili byste,“ řekl pražský primátor Hřib na pirátském fóru. Jeho slova připomněl Deník N.

Alexandra Udženija mu přes server ParlamentníListy.cz odpověděla jasně a stručně.

„Chápu, že si Hřib nedovede představit spolupráci s ODS a se mnou, protože bych po něm chtěla výkon a práci, čehož on není schopen, protože je línej jak veš. Jeho vizitkou je pozemek, kde je takový bordel, že si na to sousedé dlouhodobě stěžují,“ pravila dáma.

A sluší se připomenout, že to není zdaleka poprvé, co se Udženija s Piráty pustila do slovní bitky. Vyčítá jim také, že chtějí zdanit v podstatě všechno, co se hýbe.

„Pirátská strana se ráda vydává za středovou, liberální stranu, ale jejich reálná politika ukazuje, že je to progresivní levice jak z učebnice. Co se hýbe zdanit, a pokud se to stále hýbe, zdanit ještě víc. Zakázat, přikázat, šmírovat, omezit. To je reálná politika Pirátů,“ poznamenala politička rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz v září 2019.

V červnu 2019 vyzvala Piráty, aby konečně začali vysvětlovat své mnohdy nestandardní kroky. V červenci chtěla vědět, zda Piráti skutečně chtějí učinit z Prahy místo zcela nevhodné k životu.

„Dopad blokování výstavby nových bytů předchozí i současnou magistrátní koalicí se už rozlévá i za hranice Prahy. Ceny i nájmy rapidně rostou. A co hůř, ještě víc to zatěžuje dopravní infrastrukturu. Když k tomu přičtu současné nekoordinované uzavírky napříč Prahou, tak máme dopravní kolaps. Kolegové z Prahy 6 to primátorovi rádi potvrdí. Jestli si Piráti, Čižinský a spol. dali za cíl udělat z Prahy nepříjemné místo k životu a vyhnat všechny ven, mají k tomu dobře nakročeno,“ nebrala si servítky 1. místopředsedkyně ODS.

Sečteno a podtrženo, stávající vedení Prahy představuje prý noční můru.

