„Lipavský porušil slib. Připos*anost z USA.“ Navalnyj zemřel, ale co Assange? Akce v Praze

"Dva bratři, co postříleli redakci Charlie Hebdo, byli teroristé. Musí být nějaký rozdíl mezi námi a jimi. A aby tady byl, propusťte Assange," sdělil účastník pražského happeningu na podporu Juliana Assange, který na serveru WikiLeaks zveřejnil dokumenty související s válkou, špionáží a korupcí. Právě nyní se soudci rozhodují, jestli jej Velká Británie vydá do USA, kde mu někteří usilují o život.

„Našemu kolegovi novináři hrozí 175 let ve vězení. A můžeme se podívat, co se stalo těm whistleblowerům v minulosti. Můj oblíbený příklad je Daniel Hale, který odhalil, že Američané při dronových útocích zabíjí na Středním východě civilisty. Toho zavřeli na protiteroristické oddělení federální věznice Marion. To znamená, že je úplně jedno, co proti němu vznesou. Můžeme očekávat to nejpřísnější zacházení v momentě, kdy bude odsouzen a zmizí ve vězeňském systému. Už o něm neuslyšíme, protože se vypaří. To bude trest za to, že jeho projekt WikiLeaks odhalil všechny ty sviňárny,“ popsal nám pravděpodobnou budoucnost Juliana Assange v USA Vítek Prokop ze strany Levice. Na Staroměstském náměstí v Praze se totiž konal happening na podporu zmíněného australského internetového aktivisty.

Lidskoprávní Lipavský?

Právníci Assange totiž bojovali po dva dny u soudu v londýnském Westminsteru o poslední šanci, jak zamezit jeho vydání do USA. Sám Julian Assange se ze zdravotních důvodů soudu neúčastnil. V případě souhlasného verdiktu o jeho vydání do USA má úplně poslední šanci u Evropského soudu pro lidská práva. Pokud soudci extradici odmítnou, případ bude pokračovat u londýnského vrchního soudu. Soudkyně Victoria Sharpová na konci slyšení uvedla, že soud rozhodne k "pozdějším datu". Může to tedy trvat několik týdnů. Venku před soudem po oba dny demonstrovaly desítky až stovky jeho stoupenců. Na Staromáku to byla desítka příznivců.

„Lze očekávat mučení a la Guantánamo či Abú Ghraíb a tak dále. Přitom jeho nikdy nezajímaly mocenské hry, a komu mohou ty informace posloužit. Šlo mu o to publikovat pravdu. To je něco, co v dnešní době lží a manipulací málokdy vidíme,“ sdělil také Prokop ParlamentnímListům.cz a dodal: „Americký ministr zahraničí Mike Pompeo mu usiloval o život. Americké tajné služby ho chtěly zlikvidovat. Když ho zavřou do zmíněné věznice, tak tam může i zemřít. Jsem rád, že australský premiér veřejně prohlásil, že by bylo nejlepší, kdyby se vrátil do rodné Austrálie. Bohužel mě štve, že ostatní politici ve světě i v Česku tohle téma přehlížejí. Ministr zahraničí Lipavský při nástupu do funkce sliboval lidskoprávní politiku a nyní mlčí, hraje mrtvého brouka. Beru to tak, že ten slib porušil.“

Fotogalerie: - Free Assange

Prokop ještě dodal, že strana Levice při mlčení české vlády sepíše otevřený dopis a pak nejspíš zorganizuje větší protest pod okny americké ambasády. „Ostatně tady se scházíme na symbolickém místě pod sochou Mistra Jana Husa, který pro pravdu uhořel. Assange k tomu nemá moc daleko,“ řekl ještě s tím, že tuzemští politici jsou, co se týče USA, při***raní. Americké tajné služby totiž sledují i své spojence a loni třeba Španělsko vyhostilo dva americké diplomaty kvůli špionáži.

Miliony dokumentů

Dvaapadesátiletý Assange se narodil v Townsville v australském Queenslandu. V mládí byl i členem skupiny počítačových hackerů. Nyní čelí v USA osmnácti obviněním hlavně za špionáž, protože "ohrozil strategické národní bezpečnostní zájmy USA" a vystavil riziku jednotlivce, jejichž jména figurují v uniklých dokumentech a na videích. Všeobecně se má za to, že Assangeovi v USA hrozí až 175 let vězení. Ohledně jeho trestu však americká vláda podle britské veřejnoprávní mediální společnosti BBC hovoří o potenciálním trestu čtyř až šesti let za mřížemi.

Assangeova žena Stella nedávno prohlásila: "Musejí si přiznat, že kriminalizují novinařinu. Kriminalizují pravdu... jsou to lháři, zločinci, kteří perzekvují novináře, jenž je odhalil." Australský premiér Anthony Albanese zase řekl: "Svůj postoj jsem vyjádřil velice jasně, jak veřejně, tak mezi čtyřma očima. Čeho je moc, toho je příliš. Je načase, aby se vrátil domů."

Assangeův server WikiLeaks zveřejnil miliony dokumentů souvisejících s válkou, špionáží a korupcí. V roce 2010 se na něm objevilo video pořízené z amerického vojenského vrtulníku, jež zachycovalo zabíjení civilistů v Bagdádu. Později server informoval o amerických odposleších francouzských prezidentů Jacquese Chiraka, Nicolase Sarkozyho a Françoise Hollandea a v roce 2017 zveřejnil dokumenty o americké kybernetické špionáži.

Propusťte Assange!

Po Prokopovi promluvil na Staromáku do megafonu Assangeův příznivec Jan Macháček v černém baretu. "Je to všechno na h***o," začal a česky i anglicky pokračoval: "Minulý víkend zemřel v Rusku Alexej Navalný, vězeň Putinova režimu, který režim naštval zejména videem svého protikorupčního fondu o bohatství Dmitrije Medveděva. Kdysi snad zamýšleného Putinova zástupce. Následoval pokus o jeho vraždu, vězení a tam byl opakovaně zavírán na samotku, přesouván do věznice se stále silnější ostrahou a nakonec zemřel. Ale to je Rusko. V současnosti v Británii v srdci civilizovaného Západu je Julian Assange také v ohrožení."

Jak nakonec dodal: "V roce 2015 dva bratři, kterým se nelíbilo, jak satirický týdeník Charlie Hebdo karikuje Mohameda, napochodovali s útočnými puškami do jeho redakce a postříleli ji. To byli teroristé. Musí být nějaký rozdíl mezi námi a jimi. A aby tady byl, propusťte Assange."

