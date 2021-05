„Mám viset. 25 let nebyly anonymy, až teď.“ A pak Hrušínský probral dotace

V podcastu Info.cz mluvil principál Divadla Na Jezerce hlavně o svém divadle, ale také o politice, o kterou se zajímá. Podle něho se ČR vrací před rok 1989 a diváci v divadle reagují na některé narážky stejně jako před listopadem. S pobavením sleduje historický paradox, že za Miloše Zemana došlo k nějvětšímu rozkolu v česko-ruských vztazích a za Václava Klause vstoupila ČR do EU. A teď prý situace připomíná druhou republiku. „Samozřejmě dostávám i reakce jiné, třeba že bych měl viset a podobně, ale to je to, co jsem říkal o té druhé republice," říká a dodává, že to byli Češi, kdo si zlikvidovali Čapka i Voskovce a Wericha.

Hrušínský hned na začátku uvedl, že v něm převládá naděje. Jednak kvůli blízkým volbám. „Je velká šance, že se vrátíme mezi civilizovanější země. Nebo spíše mezi země, které mají civilizovanější politiky,“ řekl, ale radost mu dělá i jaro a také naděje, že pandemie bude ustupovat. Doplnil, že už teď „odpočítává dny jak na vojně“. Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1276 lidí

Řekl, že za 17 let nebyl závislý na dotacích a přežil i s divadlem z toho, co měl našetřeno. Ale pro úplnost dodal, že dostává drobnou podporu na mzdy z programu MPSV a dostal „drobnou“ částku od Ministerstva průmyslu. „Což je nějaká část našich nákladů, která ovšem nesouvisí s tvorbou a představeními,“ upřesnil principál a pokračoval: „Ta největší ztráta, to jsou tržby, a tam jsme přišli asi o 17 milionů za rok.“

Moderátoři se také zeptali na narážky na současnou politickou situaci v představeních, u těch se prý diváci v jeho divadle baví nejvíce. „My jsme si to uvědomili v období dva, tři roky po nástupu Miloše Zemana, potažmo hnutí ANO do vlády. Že skutečně se vracíme kamsi, kam jsme si mysleli, že už se nikdy nevrátíme. To znamená před listopad 1989,“ přiznal Hrušínský. Dodal, že teď je výhoda, že země je svobodná a hrají „na vlastní nebezpečí“, nikdo jim nezakazuje nic říkat. Ale lidé prý na politické narážky reagují stejně jako před listopadem. „Dokonce chodili opakovaně na představení, aby tu neuvěřitelnou věc slyšeli na vlastní uši,“ uvedl.

Podotkl, že současný stav připomíná druhou republiku. „Podporovalo se udávání, zášť, nacismus bublal, aniž by tu ještě nacisté byli, tak likvidoval kdeco. Nakonec Čapka, Voskovce a Wericha zlikvidovali Češi. Jenom ze strachu, aby jim někdo nevyčetl, že to neudělali,“ připomenul umělec. Dnes se někteří chtějí zalíbit Miloš Zemanovi nebo Moskvě, např. ministr vnitra Hamáček, tvrdí herec. Kauzou se královsky baví. „Já si myslím, že za tím je Zeman, že ho tam nahnal do tý Moskvy, nevím to, ale myslím, že to tak bude,“ spekuloval. Líto mu Hamáčka není. „Moula, který tam neměl být,“ popsal angažmá předsedy ČSSD.

Dle Hrušínského teď probíhá historický paradox. „Vemte si, Zeman, celoživotní starej komunista, rusofil, že většího rusofila nenajdete. V podstatě kolaborant s Ruskem. Druhej, Babiš, komunista, estébák, trestně stíhanej estébák, a třetí, jejich figurant Hamáček, který tam s nima figuruje. To jsou lidé, kteří způsobí ten největší rozkol České republiky s Ruskem, jaký kdy byl,“ smál se.

Otřel se také o to, že to byl Miloš Zeman, kdo „bombardování Srbska“ nařídil. „To nebyl Václav Havel, jak se mu připisuje. Před dvaceti lety to byl Zeman. Václav Klaus nás přivedl do Evropské unie a podepsal Lisabonskou smlouvu. To je úžasné, že zrovna tihle lidé se zasloužili o Českou republiku,“ pokračoval. Svůj aktivismus zdůvodnil svou oblibou Karla Čapka, který řekl, že člověk se má zabývat věcmi veřejnými. „Člověk nemá tupě čekat, až někdo za něj něco udělá nebo co udělá. Ne že bych něco mohl změnit, to si nemyslím, ale můžu dát najevo, co si myslím,“ říká Hrušínský a doufá, že když se vyjádří, tak i jiní lidé ztratí ostych.

„Samozřejmě dostávám i reakce jiné, třeba že bych měl viset a podobně, ale to je to, co jsem říkal o té druhé republice. To tady nebylo, tady se 25 let neposílaly anonymní dopisy nebo nebyla žádná udání,“ připodobnil opět současný stav ke krátkému období před druhou světovou válkou. Prý se už ale těší, až nebude muset u divadelních her volit aktuální témata a bude moci dělat inteligentní divadlo, které se nepovyšuje. U politiky Hrušínský ještě zůstal, když zmínil hru o bratrech Mašínech. „Komunismus a nacismus je totéž, to je v podstatě zrůdná ideologie, kterou, doufám, se časem podaří dostat z myslí lidí. Pořád v to věřím.“

Deprimuje ho, že politici už nerezignují a bez ostychu lžou, ačkoliv na ně prasklo už tolik věcí. Takže je dle jeho názoru nutné kultivovat „politickou kulturu“. Ale kandidovat za nikoho nechce, prý by pak ztratil svou svobodu.

