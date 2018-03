,,Mediální žumpa Václav Moravec, presstituti." Kdo toto napíše, tomu hrozí trest. Už se to hlídá

Moderátoři pořadu Newsroom na ČT24 upozornili také na to, že Syndikát novinářů reaguje nejen na narůstající spory mezi českými médii a politiky, ale i na to, že lidé, možná i díky politikům, nabývají pocitů, že takové chování už je zcela normální. Jako nejčastější byly zmiňovány například útoky ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, které vede téměř napříč celým mediálním spektrem, s výjímkou TV Barrandov, kterou si velmi chválí. „To, co ale předváděl ten ksindl, nějaký Novák ze 168 hodin, to jsem v životě neviděl. Seznam Zprávy, to je zase novinářská žumpa,“ uvedl například před pár dny.

Podle předsedy pražské buňky Syndikátu novinářů Marka Zouzalíka se už nemohli dívat na to, jakým způsobem se mezi veřejností a hlavně na sociálních sítích šíří urážky na novináře. Tým, který bude útoky na novináře monitorovat, má zatím celkem šest členů a počítá s připojením dalších. Pro vyhledávání nejrůznějších urážek budou členové Syndikátu využivat on-line nástroj SocialWatch; tento program podle nadefinovaných slov prohledává diskusní fóra nebo sociální sítě.

Během chvilky program na počítačovém monitoru, který zabrala kamera ČT, vyhledal podezřelé výrazy v několika příspěvcích, která obsahovaly například slovní spojení „mediální žumpa Václava Moravce“, nebo výraz „presstituti“. „My pak uděláme screenshoty a o celém incidentu vytvoříme záznam,“ upřesnil v rozhovoru pro Newsroom Zouzalík. Veškerá data, která Syndikát novinářů ziská, pak roztřídí a předá je k posouzení právníkům. „Právní kancelář udělá podklady k tomu, abychom viděli, kde končí hranice snesitelné kritiky a kde už začíná trestný čin,“ dodal.

Původní zdroj ZDE

Na autory příspěvků, kteří onu hranici snesitelné kritiky překročí, pak bude prý Syndikát podávat trestní oznámení. Někteří kritici tohoto nového projektu Syndikátu novinářů za tím však vidí cílené omezení svobody slova a trestání za názor.

autor: nab