Trumpovi odpůrci se poprali před zařízením, kde jsou drženi nelegální migranti

V pondělí se před federálním detenčním centrem Delaney Hall odehrála dramatická scéna. Zhruba 50 duchovních z organizací Faith in New Jersey a Faith in Action zablokovalo vstup do zařízení imigrační služby ICE a podle svých slov „dobrovolně“ očekávalo zatčení. Duchovní vytvořili živý řetěz, drželi se za ruce, zpívali duchovní písně a modlili se za zadržené migranty uvnitř centra.

„Nebudeme se stěhovat,“ prohlásil jeden z protestujících pro stanici Fox News. „Budeme tady tak dlouho, dokud si lidé nezačnou uvědomovat, že tohle je nepřijatelné.“

Napjatá situace eskalovala, když protestující znemožnili vstup sanitce, která dorazila ke vstupní bráně. Úřady tvrdily, že kvůli obavám z možného narušení bezpečnosti sanitka nebyla vpuštěna do areálu. Protestující to však odmítli jako manipulaci. „Nikdo tu sanitku nezavolal. Byla to taktika, jak nás donutit odejít,“ uvedl jeden z nich.

Krátce po 17. hodině začali zaměstnanci zařízení opouštět budovu a policie začala protestující odstraňovat z cesty. Někteří se pokusili vzdorovat a byli zatčeni a nyní čelí obvinění z bránění výkonu úředního rozhodnutí a odporu při zatýkání. „Jeden z našich policistů utrpěl drobnou tržnou ránu na ruce, ale zůstává ve službě,“ uvedl ředitel veřejné bezpečnosti Emanuel Miranda podle New York Post.

Napětí ještě vzrostlo poté, co mezi protestující dorazili i demokratičtí zákonodárci z New Jersey. Spolu se starostou Newarku Rasem Barakou se aktivně zapojili do demonstrace. Baraka byl později zatčen za údajné vniknutí na cizí pozemek a odpor vůči federálním agentům.

„To je absurdní. Je to neamerické. To je děsivé,“ prohlásila zákonodárkyně Bonnie Colemanová pro CNN. „Tohle je odhodlání zastrašovat lidi v této zemi. Trumpova administrativa lže na všech úrovních.“

Monica McIverová uvedla, že členové Kongresu se na místě jen snažili vykonávat zákonný dohled: „Byli jsme vystaveni pohrdání, neúctě a agresi. Stali jsme se obětí hrubého zacházení ze strany ICE,“ postěžovala si.

Zástupci ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) označili celý incident za nebezpečný politický trik. Náměstkyně ministra DHS Tricia McLaughlinová uvedla: „Koho chtějí z Delaney Hall propustit? Dětské násilníky, vrahy, obchodníky s drogami, členy gangu MS-13 nebo známé teroristy?“

Podle McLaughlinové 75 % zadržených v zařízení buď spáchalo trestný čin, nebo jsou trestně stíháni. „Členové Kongresu nejsou nad zákonem a nemohou vtrhnout do detenčního zařízení,“ dodala a pohrozila možným zatčením i dalších zákonodárců. „Máme záběry z kamer, kde někteří z těchto členů Kongresu napadají naše příslušníky ICE včetně úderů do těla příslušnice ICE,“ uvedla.

Na sociálních sítích ministerstvo zveřejnilo identitu několika nelegálních migrantů zadržených v Delaney Hall, včetně Chinchilly Caballera a Saravii Santamaríi, kteří mají podle úřadů vazby na mezinárodní zločinecký gang MS-13. Dalším jmenovaným byl Adonis Estevez Bello, několikanásobný pachatel násilné trestné činnosti z Dominikánské republiky a člen pouličního gangu Dominikánci si nehrají.

Americká prokurátorka pro okres New Jersey Alina Habbaová označila starostu Baraku za exemplární případ. „Dobrovolně se rozhodl nerespektovat zákon. To v tomto státě neobstojí. NIKDO NENÍ NAD ZÁKON,“ uvedla jasně.

„My všichni tady, všichni do jednoho, je mi jedno, z jakého prostředí pocházíte, jaké jste národnosti, jakým jazykem mluvíte – v určitém okamžiku musíme zastavit tyto lidi, aby mezi námi vyvolávali rozkol,“ skandoval Baraka při demonstraci.

