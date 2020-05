„Měl by si uvědomit, že je v naší zemi hostem!“ Petříček v ČT udeřil na ruského velvyslance. A to nebylo vše

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterním pořadu Interview na ČT24 nastínil, kdy, kam a za jakých podmínek budou moci Češi vyrazit na dovolenou za hranice. Kromě toho se věnoval i česko-ruským vztahům. „Ruský velvyslanec by si měl uvědomit, že je tu hostem, a nehrát si na mediálního komentátora,“ reagoval Petříček na žádost ruské ambasády o policejní ochranu pro svého diplomata. Že tři pražští komunální politici mají nyní policejní ochranu, to je podle něj spíše otázka prevence. Zmínil také, o čem budou konzultace s ruskou stranou, která souhlasila, že s českou stranou zasedne k jednomu stolu.

reklama

Šéf české diplomacie predikuje, že již v průběhu června by mohlo být pro Čechy reálné udělat si konkrétní plán, co se týče dovolených v zahraničí. „Konkrétní termín, kdy bude jasné, jestli se otevřou hranice pro masovou turistiku, bude především otázka přelomu května a června,“ uvedl Petříček, s tím, že jednání na toto téma probíhají již několik týdnů. V první řadě se řešilo, jak postupně otevírat hranice především pro zahraniční pracovníky nebo pro české firmy, které dělají zakázky v zahraničí.

Jelikož je epidemiologická situace v našem regionu příznivá, je možné se již začít bavit o cestování za hranice ve smyslu rekreace. „Předpokládáme, že nejpozději od počátku srpna by například Chorvatsko a některé další státy, které jsou u nás populárními destinacemi na dovolenou, byly již relativně dostupné,“ věří ministr.

Nyní se zdá, že k vzájemnému uvolňování pravidel, aby se umožnily zahraniční cesty pro turisty, může dojít ještě rychleji: Ze strany Chorvatska, Řecka, ale i třeba Bulharska je zájem otevřít své hranice pro zahraniční turisty už na přelomu června a července,“ podotkl.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

Aktuálně se řeší podmínky, za kterých bude možné do těchto zemí vycestovat. „I pro tyto země, i přes dobrý vývoj pandemie, je zde riziko, že dojde k přenosu nemoci covid-19. Ta rizika nejsou v případě uzavřených skupin lidí, které by spolu vycestovaly a společně se vrátily. Jde spíše o to, jak zabránit tomu, že se tam potkají turisté z méně rizikových částí Evropy s těmi z více rizikových částí Evropy,“ zmínil detaily, které jsou stále v řešení.

Na stole je prý například tzv. covid pas: „Mohl by se vytvořit společný celoevropsky uznatelný dokument, který by prokazoval, že lidé jsou bezinfekční. To vše dořešíme v následujících týdnech, abychom technicky zvládli, že letní sezóna proběhne,“ upřesnil Petříček, který očekává, že řada lidí do zahraničí chtít cestovat nebude s ohledem na možná rizika. „Představa, že by si třeba polovina lidí z 800 tisíc Čechů, kteří ročně jezdí do Chorvatska, musela udělat test před příjezdem a před odjezdem, je obrovská technická výzva. To by rodinám dovolenou výrazně prodražilo,“ doplnil.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 7% Nova 72% CNN Prima News 8% Barrandov 13% hlasovalo: 3711 lidí

Na přetřes přišel poté spor týkající se výhrůžek Ruska českým politikům. Ruské velvyslanectví v Praze se obrátilo na Ministerstvo zahraničních věcí ČR kvůli ochraně svého diplomata, který údajně čelí výhrůžkám. „Nevím, jaké povahy jsou tyto výhrůžky. Postupovali jsme standardně – žádost jsme předali policii. Budeme odpovídat podle toho, jak policie vyhodnotí, jaké jsou zde bezpečnostní hrozby.“ uvedl Petříček.

Kritizoval, že ruská strana tyto věci vzkazuje přes sociální sítě. „I s ohledem na minulé komentáře ruského velvyslance bych chtěl zdůraznit, že je v naší zemi hostem a jako diplomat by se měl starat o vzájemné vztahy a nehrát si na mediálního komentátora,“ upozornil šéf české diplomacie.

Petříček před pár dny příjezd ruského diplomata do Prahy potvrdil, ale zda měl u sebe smrtelný jed už komentovat nechtěl. Jestli má nyní více informací o tomto muži, to rovněž neuvedl: „Nyní probíhá vyšetřování úniku informací, které se objevily ve veřejném prostoru. Není šťastné, že k takovému incidentu došlo. Podle závažnosti informací jsme na to reagovali, nepodceňujeme žádná rizika,“ konstatoval ministr zahraničí.

Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

Detailně nechtěl komentovat ani otázku, kde se nyní tento ruský diplomat nachází. „Tyto informace jsou v utajovaném režimu a nechci to komentovat,“ zopakoval Petříček.

Podle jeho vyjádření nemusí mít teď čeští politici větší obavy z ruských diplomatů, ať jsou zde z jakýchkoli důvodů. „Nepředpokládám, že by zde bylo teď nějaké konkrétní riziko,“ sdělil ministr. S ohledem na jisté historické zahraniční případy, kdy byly evidovány jisté útoky, však nechce nic podceňovat.

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 33761 lidí

Ruská ambasáda oznámila svůj souhlas s upořádáním konzultací podle smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci. Petříček zmínil, jaká očekávání od této schůzky má a s čím na ni plánuje jít. „S ruskou stranou si chceme vytyčit témata a rámec, ve kterých budou probíhat konzultace, které jsme my vyvolali na základě článku 5. Je to poprvé, co se tento mechanismus ve vzájemných vztazích použil,“ pravil ministr.

Nerad by předjímal, co konzultace s Ruskem vyřeší. „Nechci ruské straně nic vzkazovat před média. Jsme v diplomatických jednáních a očekávám zahájení konzultace na úrovni ministrů zahraničních věcí,“ řekl, že v tuto chvíli je to otázka výměny vzájemných nót, kontaktů mezi ambasádami a ministerstvy.

Petříčkovou ambicí je, aby si obě strany přiznaly, že vzájemný dialog je v tuto chvíli prakticky neexistující. „To má negativní dopady i na ekonomickou oblast. Chci hledat prostor pro zahájení takových dialogů a otevřít všechna témata, která zatěžují vzájemné vztahy, a také bilaterální témata. Rozcházíme se totiž v intepretaci toho, co jedna či druhá strana sleduje,“ myslí si ministr.

Nebude prý omezovat jednání na to, kde stojí či nestojí památníky. Naopak chce otevřít i citlivá témata pro Českou republiku. Zmínil například víkendový incident, kdy byl v Čeljabinsku poškozen památník československých legionářů. „Opakovaně také čelíme tomu, že místní samosprávy na území Ruské federace neumožňují našimi vzájemnými smlouvami předpokládané umístění památníků našich legionářů,“ sdělil Petříček.

Psali jsme: Ministr Petříček: Česká republika pomáhá bojovat s dopady pandemie COVID-19 Rusko žádá o ochranu svého diplomata. Kvůli tvorbě českých novinářů prý čelí štvanici Pokračování kauzy Koněv: Petříčkův resort bude jednat s Ruskem Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k propagaci projektu Hudebníci vědcům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.