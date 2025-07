„To vnoučatům dopřát nemůžu.“ 1 000 Kč za kolotoč a jídlo. Češi zažili šok na pouti

Zábava pro chudé? To rozhodně ne. Vypravili jsme se na jednu z poutí, která se konala na jihu Čech. Zjišťovali jsme nejen, kolik stojí atrakce, ale také například občerstvení u stánků. Objevili jsme jak tradiční vatu na špejli, která byla hitem už před revolucí, tak trdelník, který patří mezi vyhledávané pochoutky v posledních letech. Například Dubaj trdelník tady vyšel na 180 korun. U dalších stánků pak nechyběla tradiční klobása nebo langoš.

Labutí jezero – 1 osoba 80 korun, autíčko pro dva za stovku

Zaujalo nás také například České kolo. Jedna osoba 80 korun, dozvěděli jsme se.

Většinu dalších atrakcí naše rodiče a už vůbec prarodiče zřejmě za svého dětství neznali. Atrakce s názvem Jumper Bumper vyšla pro jedno dítě na 4 minuty na sto korun.

Zaujali nás i takzvané vodní válce. Jedno dítě 80 korun. Doba 5 až 7 minut, přečetli jsme si a šli k další atrakci.

„Skákačka – jedno dítě 70 korun“, informovala další cedule.

Vstup na atrakci s názvem Disneyland pak vyšel pro dítě na 80 korun. Na stejné peníze vyšla i atrakce McQueen.

Na většině atrakcí byla uvedena doba, kterou může dítě za danou cenu na místě strávit.

Nechyběla samozřejmě ani tradiční střelnice. Deset ran? 200 korun

„Nechal jsem tady se synem za kolotoče a jídlo litr, ani jsem nemrkl,“ svěřil se nám muž, který se představil jako Martin Burda. Jediný z těch, které jsme mezi stánky oslovili, nám byl ochotný říci celé jméno.

Langoš nebo smažák v housce za stovku, Dubaj trdelník za 180…

Například cukrovou vatu jsme našli hned u několika stánků. A tak jsme se u jednoho z nich zeptali, zda mají návštěvníci o tuto pochoutku, která nechyběla na poutích ani před revolucí, stále zájem. „Jak kdy. Ale zdá se mi, že lidi šetří. Je ale nutné si uvědomit, kolik stojí výroba, energie…“ popisoval prodejce, který se představil jako Tomáš. Klasickou velkou vatu na špejli prodával za sto korun. „A když pojedete blíž na Prahu, tak vám třeba řeknou i 200,“ dodal s tím, že prodává pokaždé čerstvou vatu i tu, kterou nabízí v kyblících.

U některých stánků jsme pak objevili vatu na špejli i levnější. Možná byla ale o něco menší…

U dalšího stánku jsme si prohlédli nabídku trdelníků. Viděli jsme například trdelník s pistáciovým krémem a posypem za 180 korun. Za stejnou cenu byl v nabídce i Dubaj trdelník. Trdelník – jahodový posyp s nutellou byl o třicet korun levnější. Na stovku pak vyšel „tradiční“ trdelník skořicový či ořechový.

„Nevím, co bych si tady vybrala. A ani nevím, kdyby se s tím něco stalo, jak bych to třeba reklamovala,“ krčila rameny žena, která pokukovala po stáncích s oblečením i s různými dárkovými předměty.

Nabídka na pouti příliš nenadchla staršího muže, který se představil jako František. Prý se sem šel podívat spíše ze zvědavosti. „Jo, když jsem chodíval se synem, to se na poutích daly sehnat věci, které běžně v obchodech nebyly. Třeba fotky Vinnetoua,“ vzpomínal trochu nostalgicky. Nostalgie ho ale záhy přešla, když se přenesl zpátky do dnešních dnů. „A co dnes tady? Trdelník za 180 korun?“ upoutala ho očividně stejná pochoutka jako nás. Tedy především její cena. „A ty srdce z perníku, říkala manželka, prý už také nejsou co dřív,“ pokrčil rameny a pokračoval. „Se synem jsem chodíval na každou pouť, která k nám přijela. Dnes bych to vnoučatům dopřát nemohl. Neměl bych na to,“ povzdechl si.