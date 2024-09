„Miluji Ameriku a proto o mně říkají, že jsem agent.“ Kolář, Korčok a budoucnost střední Evropy

Jedním z diskutujících pod moderací pražského dopisovatele BBC Roba Camerona byl i předseda přípravného výboru letošní konference Petr Kolář.

Vedle něj seděl Ivan Korčok, letošní slovenský prezidentský kandidát, polská prezidentka Centra pro mezinárodní vztahy Margolzata Bonikowská a Valbona Zenelli z organizace Atlantic Council.

„Střední Evropa jsme my. Jsou to vlastně dva regiony, jeden postkomunistický, a pak Německo s Rakouskem, Švýcarsko, možná Itálie. Byl tu projekt Visegrádské spolupráce, kterým jsme se chtěli identifikovat jako Středoevropané, svou historií, svou společnou zkušeností a ambicí vstoupit do NATO,“ vysvětloval někdejší český diplomat.

Pak dal k dobru historku kuriózně shrnující tento region, když jej v raných devadesátých letech v USA představovali jako zástupce „Jugoslovakie“

Vzpomínal, jak Slovensko se za Mečiara v přístupu do západních institucí zdrželo, ale pak se dokázalo vzpamatovat tak, že v minulých letech Kolář sousedům velmi záviděl jejich prezidentku, stojící na „správné straně historie“.

„A teď máme skvělého prezidenta my,“ dodal s úsměvem.

Ivan Korčok poděkoval svému „kolegovi a příteli“. „My dneska máme problém s naším premiérem, a naši čeští přátelé ten problém budou možná mít příští rok,“ začal.

Odmítl, aby střední Evropa byla specifickou politickou entitou. „V mém pohledu by to měla být integrovaná součást politického Západu,“ popsal. Západ, to jsou pro něj země definované svobodou, a zeměpisně klidně mohou ležet ve východní Asii, což některé také leží.

Polská zástupkyně se nejprve s úsměvem ohradila, že předtím moderátor definoval střední Evropu jako „region štrůdlu“. Polsko má podle ní svébytnou kuchyni a svébytnou kulturu, a přesto do tohoto regionu patří.

„Musíme rozlišit dvě definice: Střední Evropa a Středovýchodní Evropa,“ myslí si. „Střední Evropa, to je Mitteleuropa. Německý a rakouský koncept. To pro nás jako pro Polsko znamená, že nebudeme existovat,“ zamyslela se nad pojmem z devatenáctého století.

I dnes, kdy je polská státnost nezpochybnitelná, se při tomto pojmu podle ní bavíme o dominantním regionálním vlivu Německa.

Polsko se spíše kloní ke konceptu „středovýchodní Evropy“, jejíž východní hranice je vedena hranicí našeho písma.

„Středoevropský koncept má zejména dnes určitě význam v diskusích o evropské budoucnosti,“ myslí si s ohledem na aktuální dění.

Zástupkyně Atlantické rady nabídla pohled z venku, ve kterém jsou středoevropské státy pevnou součástí EU i NATO. Evropské unii dnes tento region z jejího pohledu dodává dynamiku a nové podněty.

Z jejího pohledu ale spíše než střední Evropa existuje „východní koridor“, sahající od baltských států až na Balkán.

Pak se diskutovalo o hranicích. Moderátor připomněl, že nejen Vladimír Putin v roce 2016 řekl, že Rusko nemá hranice nikde, ale i Viktor Orbán stále přemýšlí o nějakém „velkém Maďarsku“.

Podle Korčoka spory o hranice jen ukazujeme světu, spojencům i nepřátelům, že jsme rozděleni, a to není žádoucí.

Pak se debata přesunula k vývoji v regionu v posledních letech. Petr Kolář vzpomínal, že za prezidenta Havla nabízelo Československo a poté Česká republika zajímavý příběh premianta v návratu svobody i budování tržní ekonomiky.

„Teď jsme zpět. Náš příběh už není tak romantický, ale podílíme se na řadě iniciativ“.

Mezi dotazy z publika přišel jeden velmi provokativní: Bude střední Evropa v roce 2030 bez Fica, Orbána nebo Kaczynského?

Ivan Korčok reagoval: „Lidé si mohou vybrat a na Slovensku si to vybrali dobrovolně. Vybrali si totálně nezodpovědnou politiku, ale to je realita“.

Zástupkyně Atlantic Council vyjádřila názor, že střední Evropa, vzhledem k tomu, čím vším si v dějinách prošla, je politicky flexibilnější, než západnější regiony.

Další tazatel přišel s clintonovskou myšlenkou, že „je to v ekonomice“ a ptal se, zda se regionu podaří emancipovat z pozice ekonomického přívěsku Německa.

„Dneska je na tom Německo ekonomicky hůř než Polsko,“ poznamenala panelistka z Varšavy. Tisíce středoevropských firem jsou podle ní připraveny soutěžit i s německými konkurenty.

Další dotaz směřoval k budoucnosti v podobě amerických prezidentských voleb. Petr Kolář si myslí, že Kamala Harrisová je coby viceprezidentka pokračovatelkou vize Joe Bidena, kterou velmi sdílí.

„Víte, Joe Biden je první prezident, co pamatuju, který začal něčím jiným, než je podaná ruka Rusku. Před ním to zkoušeli všichni. Bush, Obama, Trump. Joe Biden nepřišel do oválné pracovny s touto naivní představou,“ ocenil Kolář.

A věří, že Harrisová by v tom pokračovala.

Ivan Korčok začal odpověď vyznáním: „Mnoho z nás v tomto hotelu miluje Ameriku. A já taky miluju Ameriku“. Na Slovensku jej prý kvůli tomu obviňují, že je americký agent.

„A dokonce jsem se dozvěděl, že je úplně jedno, co si myslím, protože vypadám jako americký agent,“ dodal za smíchu publika.

Pokud jde o Donalda Trumpa, Korčok má vzpomínku: Jednou jsem ho potkal a ignoroval mě, radši se bavil se svou manželkou“.

Měli bychom ale podle něj myslet na to, že americká perspektiva je jiná, než evropská. A nevzdávat se úplně vztahů s USA.

„Když Ursula von der Leyenová představovala svou vizi budoucnosti EU, řekla asi třicetkrát slovo obrana, a ani jednou „transatlantická vazba“, povšiml si. Nemůžeme se pak prý divit, že jsou ve Washingtonu nervózní, jak ta společná budoucnost v NATO bude vypadat.

„My Ameriku milujeme z historických důvodů, jako symbol svobody. Ale teď ji potřebujeme,“ myslí si Margolzata Bonikowská.

Zástupkyně Atlantic Council na závěr hovořila také o tom, že Evropa by mohla projevit dobrou vůli třeba tím, že nabídne USA podporu i pro jejich misi v Pacifiku.