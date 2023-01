„Mimořádné. Budí mě to v noci!“ Václav Klaus o Fialovi. Čím ho šokoval?

reklama

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 16332 lidí v XTV.cz potvrdil, že učinil tak, jak avizoval, a k prezidentským volbám skutečně nedorazil, jelikož nemíní, že by mezi kandidáty na Hrad byl někdo, koho by on dokázal podpořit svým hlasem. „Přiznávám, že jsem se nezúčastnil prvního kola těchto prezidentských voleb, protože jsem tam neměl kandidáta, za kterého bych dal ruku do ohně, aby byl prezidentem České republiky,“ pronesl bývalý prezident.



Přestože tak nešel k volbám, dění kolem nich bedlivě sledoval a zhlédl i sdělení premiéra Petra Fialy (ODS), přičemž jeho výrok o volbě „demokratického kandidáta“ považuje za slova, vůči nimž je třeba se ohradit. „Díval jsem se na první tiskovou konferenci, kterou udělal předseda vlády někdy kolem páté hodiny v sobotním odpoledni. A s jeho výroky se nemohu vyrovnat, probouzí mne v noci. Považuji to za bezprecedentní výrok, který od roku 1989 u nás nebyl učiněn,“ míní Klaus.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě



Slova k prezidentským volbám, jež zazněla z úst premiéra Fialy, považuje Klaus za „totální dezinterpretaci politického konfliktu“. „Interpretovat tyto volby jako souboj demokracie proti nedemokracii nebo proti populismu, interpretovat tyto volby jako volby příklon k Západu versus příklon k Východu a tak dále, to je totální dezinterpretace politického konfliktu, který u nás autenticky existuje. Takhle se na to postavit a s takovým siláckým výrokem to posunout do něčeho naprosto nepravdivého, to já považuju za skutečně mimořádné,“ distancoval se Klaus od současného předsedy vlády.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nejde ale jenom o ten či onen výrok k jednotlivému kandidátovi a také výrok k tomu, jak dopadnou, nebo nedopadnou volby, ale pro mne je to potvrzením drastického a dramatického posunu diskurzu u nás samozřejmě k horšímu a samozřejmě k špatnému,“ doplnil Klaus se slovy, že řešení je jen v návratu k politice od „nepolitiky“. V úvahu tak připadá jen řešení politické, nikoliv prý „řešení na ulici“.



Klaus zopakoval, že to, že naši poslanci a senátoři před více než deseti lety přistoupili na přímou volbu prezidenta republiky, byl „tragický omyl“ a současné dění od toho odstartovalo. „Skončilo tím hledání kandidátů, kteří by vyjadřovali něco skutečného, autentického v naší zemi. Nějaký zájem, nějakou politiku, nějaké postoje,“ poukázal někdejší prezident, o co vše jsme přímou volbou prezidenta přišli.



Fialovo vyjádření však nebylo jedinou věcí, kterou Klaus zmiňuje v souvislosti s prvním kolem prezidentských voleb. Poukázal rovněž na „arogatní“ a „darebné“ dělítko společnosti, které se během voleb projevilo v rámci dělení společnosti na velká města a na „venkov“, k němuž se ozývaly posměšné reakce. „V tomto ohledu já Pražák nejsem… Ta nafoukanost mi byla vždycky protivná,“ ohodnotil to Klaus a podoktl, že podobné vnímání budilo v minulosti střety mezi ním a skupinou disidentů kolem prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, kteří se podle Klause „také vždycky považovali za skupinu A, která je proti ostatním – ‚blbým‘“.

Fotogalerie: - Večeře s premiéry

Vedle některých volebních vyjádření zakladatele občanských demokratů Václava Klause rozsmutnilo i to, jak dopadla ODS v Praze, kde ani několik měsíců u voleb došlo ke shodě na novém vedení Magistrátu a dle Klause v „naprostém rozporu s názory voličů“ se po čtyřech měsících koalice Spolu vrátila k „nesmyslnému řešení a vrácení pirátů zpět do jejich funkcí“.



Klaus tak narážel na aktuální nabídku na složení Rady hlavního města Prahy od Spolu, v níž se vítězná koalice zřekla většiny a nabízí, že si vezme pouze 5 členů rady včetně primátora a stávající koalice dostane členů rady 6 (Piráti 4 a STAN 2).



Ústupek Spolu učinilo například v pozici prvního náměstka pro oblast dopravy a u další trojice resortů – pirátům kromě něj totiž nabízí i radního pro oblast správy majetku, radního pro oblast životního prostředí a radního pro oblast legislativy, ICT, Smart City a inovací. Pro hnutí STAN počítá nabídka s 2 resorty – radního pro územní rozvoj a radního pro školství a sport.



Právě oblast dopravy však byla dle někdejšího prezidenta tou, kde končící vedení Magistrátu pohořelo zcela nejvíce. „Je to myslím facka všem voličům,“ míní Klaus, že k příštím volbám už Pražané po takovém kroku nemusejí přijít.

Psali jsme: Klaus: Fiala urazil Babišovy voliče. Zvrácené, když se kandidáti hlásí sami Václav Klaus: Třicet let Ústavy České republiky očima politika, nikoli právníka Václav Klaus: Poločas voleb a jejich výpověď o naší době Dalšího Husáka na Hradě? To ne. Vondra se hned po volbách opřel do Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.