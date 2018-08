„Ministr zpoždění a zablokované dopravy.“ Dan Ťok má problémy

Takhle to chodí v Česku. Marketingový expert Martin Jaroš, který na jaře letošního roku oznámil, že založí novou politickou stranu, kroutí hlavou nad tím, co se to v naší zemi děje. A ozval se předseda poslaneckého klubu TOP Miroslav Kalousek.

Martin Jaroš zaznamenal zprávu o tom, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže (UOHS) zrušil výběrové řízení na výstavbu části komunikace D35. Jaroše zarazilo, co se kolem tohoto tendru dělo. Rozepsal se o tom na sociální síti Facebook.

„Úředníci v průběhu soutěže změnili jeden z formulářů. Účastníky však o tom řádně neinformovali. Na webu zdopravy.cz píšou, že změna byla označená jen červeně. A pokud si účastníci vytiskli zadání černobíle, nemuseli si jí všimnout. (!) Ano, takto se u nás připravují strategické zakázky, které ovlivňují osud státu. Firma Porr podala nabídku právě na starém formuláři – a i když byla levnější, byla vyloučena. Další konzorcium, to nejlevnější, pak bylo též vyloučeno. Soutěž tedy vyhrál nejdražší uchazeč, konzorcium dobře známých jmen Metrostav, Eurovia, Swietelsky. Jejich nabídka je o 284 miliónů (10 %) dražší než u nejlevnějšího soutěžícího,“ napsal Jaroš.

Vyřazení aktéři se obrátili na UOHS, ten jak již bylo řečeno tendr zrušil a ředitelství silnic a dálnic musí celý proces spustit znovu od nuly. „V REÁLU TEDY ZEMĚ ZTRATÍ CCA 2 ROKY KVŮLI ČERVENÝM ZMĚNÁM NA FORMULÁŘI! A to se vyplatí!“ pokračoval rozzlobeně marketingový expert. Obratem dodal, že řada českých politiků ráda napadá ekologické aktivisty a tvrdí, že to oni brzdí klíčové stavy v Česku. Jenže pravda může být trochu jinde. Všechno začíná tím, že ministerstvo dopravy, které už pět let ovládá hnutí ANO, připraví spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic podklady pro zakázky tak mizerně, že děr v dokumentech využívají firmy i ekologičtí aktivisté.

O chvíli později se však Jaroš ŘSD také zastal. Lidé kteří v této státní organizaci pracují, jsou podle experta mizerně placení. Snad hůř než prodavačky v Lidlu. „Kdo je dobrý a získá tam nějaké zkušenosti, utíká do soukromých projekčních kanceláří. Kdo zbyde, sorry, že to tak říkám, pak připravuje tahle šíleně úspěšná výběrka,“ pokračoval Jaroš. Jedním dechem však dodal, že i ve státní správě pracují schopní lidé, jen občas stojí proti přesile.

Jaroš však nabízí řešení. Podle jeho názoru je třeba sestavit „úderné úřednické oddíly“ ze skutečných expertů, kteří budou královsky placeni, ale budou také se vší vervou řešit nejpalčivější problémy státu. I kdyby to měli být švýcarští experti, kteří budou dostávat švýcarské platy.

Když si toto vyjádření přečetl Miroslav Kalousek, nedalo mu to a zareagoval. S gustem si rýpl do ministra dopravy za hnutí ANO Dana Ťoka.

Martin Jaroš doslova napsal:

