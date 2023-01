„Může to vést ke konfrontaci s Ruskem.“ Pavlova slova, která tahal Babiš

Po včerejší prezidentské debatě u veřejnosti snad ještě víc než před ní rezonují otázky bezpečnosti státu a jeho zapojení do případného válečného konfliktu. Zatímco Andrej Babiš mírní a vysvětluje svoji odpověď na otázku ohledně pomoci napadenému Polsku, generál Pavel si dnešek rezervoval pro svoji léčbu, aby byl fit na zbytek kampaně. Vynořily se ale jeho tweety z minulosti, ve kterých nabádá k akcím i za cenu zapojení vojáků NATO a konfrontace s Ruskem. Na světlo je včera opět vytáhl Andrej Babiš, a to během zmíněné debaty v ČT.

„Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc – nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu, aby zabezpečili evakuační koridory a ochranu civilistů v nich,“ stojí v jednom ze zmíněných tweetů z března minulého roku.

Ale to je přece přímé zapojení NATO = NATO proti Rusku. — Skip (@LuSkyRoa) March 8, 2022

„Naše síla a odhodlání ji použít je jediná možnost, jak zastavit humanitární katastrofu,“ nabádal tehdy k použití vojenské síly v rozporu s tím, co tvrdí dnes.

„Ale to je přece přímé zapojení NATO = NATO proti Rusku,“ zněla jedna z odpovědí.

„Nejde právě Rusům o to? Aby se NATO zapojilo a on to mohl propagandisticky využít a posunout ten konflikt a spustit mobilizaci,“ zeptal se ho jeden z diskutérů a poukázal na nebezpečí využití takového kroku ruským vedením.

„Vzhledem k situaci jaká je, k masivnímu utrpení civilního obyvatelstva, nevidíme jinou možnost, než zajistit bezpečný koridor pro evakuaci civilistů z Ukrajiny,“ byl si Pavel jistý.

Víte, že existuje např. konstruktivní dialog? V NATO se to moc moc nenosí, to jsme si již všimli. — Milan Halbi (@MilanHalbi) March 9, 2022

„Víte, že existuje např. konstruktivní dialog? V NATO se to moc nenosí, to jsme si již všimli,“ upozornil generála tehdy další diskutér na řešení, ke kterému shodou okolností dnes vyzývá i Pavlův protikandidát Babiš.

„Přihodit do ohně více dřeva. Bude to řešení,“ nevěří v úspěch nasazení síly další diskutující.

Generál byl ale o správnosti svého postupu přesvědčen a s vojenskou neústupností hájil svůj názor.

„To je nejmíň bolestivé, když nechceme bojovat pozemními jednotkami, ve vzduchu zabezpečovat bezletovou zónu, tak vzhledem k situaci jaká je, k masivnímu utrpení civilního obyvatelstva, nevidíme jinou možnost, než zajistit bezpečný koridor pro evakuaci civilistů z Ukrajiny,“ doplnil a zopakovat argument, který použil výše.

Pane generale, mohl byste mně, laikovi, laskavě, jako vojenský odborník, prosím osvětlit tu expertní myšlenku, jak by šlo bez přítomnosti pozemních a vzdušných sil ty koridory vynutit? Ruská prasata nerušeně střílí na děti a na modré přilby střílet nebudou? — Lukas Vondracek (@L_Vondracek) March 8, 2022

„Pane generále, mohl byste mně, laikovi, laskavě, jako vojenský odborník, prosím osvětlit tu expertní myšlenku, jak by šlo bez přítomnosti pozemních a vzdušných sil ty koridory vynutit,“ nechápal zase jiný diskutér, jakým způsobem chce generál své myšlenky uskutečnit.

Vraťme se ale ještě k Andreji Babišovi, který na hypotetickou otázku moderátora ČT Martina Řezníčka ohledně napadení Polska nejprve vůbec nechtěl odpovídat, pak ale skutečně vzbudil dojem, že by Polsku nepomohl.

O vysvětlení se snažil na svém twitteru.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

„V duelu v České televizi jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili,“ napsal a následně veřejnost uklidnil s tím, že by Polsko ve štychu nenechal...

„Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ ujišťoval Babiš.

Ten ve včerejší debatě, kromě tweetu zmíněného výše, upozornil zároveň na další, ve kterém jeho protivník zmiňuje případnou vojenskou konfrontaci NATO a Ruska a označuje ji za legitimní akci.

„Jestliže se nechceme zapojit vojensky, tak bychom se měli zasadit alespoň o to, že budeme poskytovat ochranu humanitárním aktivitám. Ta samozřejmě může vést ke konfrontaci s RU. Ale v takovém případě to bude vždy RU, kdo bude agresorem. Z naší strany je to naprosto legitimní akce,“ je si svým postojem jistý pan generál.

Jestliže se nechceme zapojit vojensky, tak bychom se měli zasadit alespoň o to, že budeme poskytovat ochranu humanitárním aktivitám. Ta samozřejmě může vést ke konfrontaci s RU. Ale v takovém případě to bude vždy RU, kdo bude agresorem. Z naší strany je to naprosto legitimní akce — Petr Pavel (@general_pavel) March 8, 2022

Dodejme, že prezidentské volby vstoupily do svého posledního týdne a o tom, kdo bude sedět na Pražském hradě následujících pět let, se rozhodne již tento pátek a sobotu. Následující týden bude proto ve znamení debat, od kterých si oba kandidáti slibují, že přesvědčí o své volbě voliče, kteří dosud váhali.

