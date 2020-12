„My přece víme, že už v prosinci...“ Matocha svlékl Šarapatku donaha. Připomněl, jak to s Radou ČT bylo loni. Úplně jinak

Místopředseda Rady České televize Pavel Matocha nesouhlasí s tím, že by odvolání dozorčí komise Rady ČT proběhlo protizákonně. Část lidí se prý bojí toho, že nová komise bude kontrolovat hospodaření České televize mnohem pečlivěji. „Dozorčí komise je pouze náš poradní orgán,“ tvrdí Matocha. Pavel Dvořák je nejlepší ředitel České televize, jaký tu kdy byl. Pro jeho odvolání by nehlasoval.

Hostem DVTV byl na jaře zvolený radní České televize Pavel Matocha. Ten v Radě ČT zastává pozici místopředsedy. Na úvod se Veselovský zeptal, zda byla odvolána dozorčí komise v rozporu se zákonem. Prý tomu tak rozhodně nebylo. „Postupovali jsme striktně v souladu se zákonem a překvapuje mě jak obrovskou odezvu to vyvolalo, protože je třeba říct, že dozorčí komise je poradní orgán Rady České televize, takže to jsou naši poradci a my jsme měli k nim velké výhrady, a proto jsme je odvolali,“ vysvětlil Matocha.

To, proč tento krok zvedl takovou vlnu v české veřejnosti, přikládá Matocha několika věcem. Jedním z těch důvodů může být to, že část politického spektra a část veřejnosti se nesmířila s výsledky jarní dovolby členů rady. Samotná volba vyvolala ve veřejnosti velké vášně. „Druhý důvod, myslím, je, že část lidí se bojí, že ta nová dozorčí komise, která je poradní orgán Rady ČT pro hospodaření České televize, bude opravdu pracovat a bude kontrolovat hospodaření České televize mnohem pečlivěji, než to dělala ta dozorčí komise, kterou jsme odvolali,“ myslí si vášnivý šachista. To prý ta odvolaná komise nedělala.

„My víme přece, že již loni v prosinci vznikla obrovská nevole uvnitř rady, tedy uvnitř té staré rady, kde tam nebyl nikdo z nás těch nových, kdy kritizovali dozorčí komisi, když se projednával rozpočet na rok 2020 a tehdy jak tehdejší předseda pan Bednář, tak radní Šarapatka velice ostře kritizovali dozorčí komisi. Radní Šarapatka dokonce říkal, že ztratil důvěru, a že komise by měla být vyměněna,“ připomněl Matocha nedávnou historii.

Místopředseda dále argumentoval, že dle všech právních výkladů, které mají k dispozici, není třeba k odvolání poradního orgánu Rady ČT žádný oficiální důvod. „Dozorčí komise není veřejný orgán, tím je Rada České televize. Ta jedná navenek, ta je tím kontrolním orgánem a ta je i odpovědná Poslanecké sněmovně, a dozorčí komise je pouze náš poradní orgán a pokud většina Rady České televize ztratí důvěru ve své poradce, pokud jsme opakovaně zažívali, že oni nepracovali dobře nebo dokonce pracovali špatně a my jim nedůvěřujeme a oni jsou ten jediný poradní orgán, který máme, tak jsem přesvědčen, že jsme schopni a že je můžeme odvolat i bez udání důvodu,“ zdůraznil Pavel Matocha.

Pro odvolání dozorčí komise hlasovalo deset členů rady ze třinácti. O tom se domluvili na pracovní schůzi, která proběhla dopoledne před zasedáním rady. S tím, že Rada České televize neporušila zákon odvoláním dozorčí komise souhlasil i známý mediální expert doktor Aleš Rozehnal, jehož stanovisko je na webu Hlídací pes.

Veselovský se dále ptal na to, kdo bude ten, kdo rozhodne, zda to proběhlo dle zákona, či nikoliv. Jelikož své stanovisko k tomu vydá legislativní výbor, senátní výbor, rada má nějaké své právní rozbory a někteří odvolaní členové dozorčí komise chystají předžalobní výzvy. Matocha zdůraznil, že to bude soud. K těm předžalobním výzvám řekl Matocha, že by je měli podat. „Já si přeji, ať tedy soud rozhodne a řekne jak to je, ať víme pro další případ, kdy bude někdy v budoucnu odvolávat dozorčí komisi, jestli námi zvolený postup, který replikoval postup z roku 2010, je v souladu se zákonem, či ne,“ pověděl.

„Máte nějakou představu, jak by ideálně vypadala Česká televize?“ zeptal se moderátor hosta. „Pro mě je Česká televize jedním z klíčových subjektů na mediálním trhu. Myslím si, že je naprosto zásadní, že zde máme média, televizi a rozhlas, které jsou financovány z koncesionářských poplkatků, respektive, které nejsou závislé na shánění prostředků výhradně na trhu, to znamená z reklamy nebo z předplatného. A že to umožňuje těmto subjektům, aby připravovaly pořady, které jinak komerční subjekty připravovat nemohou, a aby mohly ve svém zpravodajství a ve své publicistice odhlížet od ekonomických zájmů té televize nebo rádia,“ popsal Matocha.

„Četl jsem různé intepretace toho, jakým způsobem byla odvolána dozorčí komise. Jedna z nich byla, že to byl test síly nových členů v Radě České televize. Bez ohledu na to, jak to je ve skutečnosti, kdyby třeba na příštím zasedání rady došlo na návrh odvolat generálního ředitele Petra Dvořáka, jak byste hlasoval vy?“ zeptal se Veselovský. „Hlasoval bych jednoznačně proti. Za celou dobu, co jsem členem rady, tak toto nikdy nebylo téma. Ani na pracovních, ani na veřejných jednáních. Nikdo z kolegů rady to nikdy nenavrhl. Nevím, kde se to bere v mediálním prostoru,“ pověděl Matocha. Prý nejsou důvody pro odvolání ředitele Dvořáka, a dokonce prý patřit k nejlepším ředitelům České televize, které kdy ČT měla.

