„Na kultuře se škrtne miliarda a už se ječí ´chudáci filmaři´!“ Václav Klaus se neudržel. Smetl všechny

Václav Klaus ostře kritizuje vládu Petra Fialy (ODS) za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Pokračuje tím podle něj v populistické politice. „Není možné dále rozdmýchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu. Schodek by neměl, ale on by musel být míň, není možné dále rozdmýchávat inflaci. Jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, prostě neexistuje, neexistuje, neexistuje,“ zdůraznil bývalý prezident.

Oproti zvyšování daní podle Klause mají škrty tu výhodu, že je lze dělat plošně: „Zatímco kdyby se zvyšovaly daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel. Proto bych velmi doporučoval plošné škrty,“ doplnil Klaus, podle nějž je jakýkoli deficit nepřijatelný.

„Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dnes viděl velké protesty, že z ministerstva kultury byla škrtnuta 1 miliarda korun, už se ječí, že chudáci filmaři. No, tak co, tak se natočí o jeden film méně, třeba. Já bych se na žádný film současných vítězů různých karlovarských cen neodvážil podívat, mám a priori hrůzu, že jsou hrozné,“ hovořil Klaus o mrhání penězi ze státního rozpočtu.

Podle Václava Klause je to důkaz, že se vláda veze na vlně „populismu a nezodpovědnosti“. „Na to doplatí všichni občané České republiky s výjimkou politiků, kteří si mohou peníze zvyšovat,“ varoval.

Princip daňové soustavy má být podle bývalého prezidenta rovný: „Má být bez výjimek, má byt stejná pro všechny, má být předvídatelná, a ne, že se zdaní něco dodatečně,“ zdůraznil, že máme systémový problém a je třeba udělat již výše zmíněné.

Sdílel také svůj názor na návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou na Tchaj-wanu. Čína v reakci na to pak na ostrov uvalila sankce. Šlo podle Klause o provokaci a snahu ponížit Čínu?

„Neznám skutečné motivy. Dávám to do stejného šuplíku jako návštěvu našeho pana Vystrčila na Tchaj-wanu. To jsou lidi z jednoho soudku, z jednoho balíčku. Hrají s tím své krátkodeché politické zájmy, a je jim úplně jedno, co to udělá se světem, co to udělá s tou či onou zemí a se zahraničním obchodem. Takže jestli se chtělo rozeštvat Čínu a vychýlit ji z rovnováhy, to nechci spekulovat. Ale nic jiného to být nemohlo. Není to hrdinství v tom, že by opravdu hrozilo, že by Čína chtěla letadlu s ní něco udělat. Faktická hrozba v tom nebyla žádná, jako nebyla žádná hrozba, když náš pan premiér vyrazil do Kyjeva, to je asi také stejná míra nebezpečí. Myslím, že Amerika něco chtěla demonstrovat. Stejně tak to mohla být schválnůstka paní Pelosiové, jako to byla schválnůstka Vystrčila,“ podotkl Václav Klaus.

Dotázán byl Klaus také na to, co podle něj předcházelo požáru v Českém Švýcarsku. Nelze podle jeho slov hledat příčinu mezi konkrétním pachatelem se sirkou v ruce a suchem či vedrem. „To skutečné příčiny nejsou,“ řekl

V souvislosti s tím zmínil klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, jež dle jeho názoru ve věci klimatické změny pravdu nemá. „Greta je nástroj v rukou zlých manipulátorů světa. Je to nebohé dítě, které by mělo být léčeno. Nesnáším, když někdo říká, že požár způsobilo sucho, teplo, globální oteplování. Požár byl vynucený našimi vlastními hloupostmi, s vedrem nemá nic společného. Všechno bych to vztáhnul k panu Bursíkovi, který za pomoci pana Topolánka prosadil principy politiky bezzásahovosti. To byl tehdejší boj s kůrovcem. Bezzásahovost je klíčová věc. To bylo úplně připravené prostředí pro jakýkoli požár. Pak už jde jenom o tu náhodu. Ekologičtí aktivisté tím zničili naše lesy,“ dodal exprezident Václav Klaus.

