„Na potvoru soud rozhodne měsíc před volbami.“ Komentátor upozornil, jak mohou Babiše „vyšplouchnout“

02.04.2025 18:05 | Zprávy

Europoslankyně ANO Jana Nagyová byla zbavena imunity, aby mohla být opětovně stíhána v nekonečné kauze Čapí hnízdo. Komentátor Martin Zvěřina tvrdí, že by další rozhodnutí vrchního soudu mohlo padnout koncem léta, a ovlivnit tak volby do Poslanecké sněmovny. „To by ANO hodně bolelo a možná by to vyšachovalo i předsedu z premiérského křesla,“ spekuluje Zvěřina.