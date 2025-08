Bitva o Pokrovsk vrcholí: Rusko útočí, Ukrajina odráží infiltrace

Už koncem srpna mluvil rakouský historik a vojenský expert Markus Reisner v rozhovoru na n-tv o tom, že ruští útočníci se k ukrajinskému městu Pokrovsk, které je klíčovým ukrajinským logistickým centrem v Doněcké oblasti, „valí jako vlna tsunami“.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj následně včera, 2. srpna, v příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že ruské pokusy o „totální infiltraci“ v oblasti Pokrovska selhaly. Jejich pěchotní skupiny měly být podle jeho vyjádření zneškodněny dřív, než dosáhly svých cílů.

Syrskyj také vysvětlil, že Ukrajina čelí ruské taktice speciálními mobilními zálohami, jejichž úkolem je tyto jednotky vyhledávat a ničit dříve, než mohou uvnitř linií vytvořit problémy. Zároveň zdůraznil, že pozornost je i nadále zaměřena na zlepšení opevnění a uvedl, že situace je v současné době nejnebezpečnější na směrech Pokrovsk, Dobropilje a Novopavlivka. „Nepřítel zesiluje úsilí o dobytí našich klíčových aglomerací, hledá slabá místa v naší obraně a vede aktivní bojové akce současně na několika směrech,“ uvedl Syrskyj.

Britské ministerstvo obrany nicméně v sobotu na základě posledních zpráv svého vojenského zpravodajství uvedlo, že Rusko naopak zesiluje snahy o obklíčení Pokrovsku. Ruské jednotky postupují severovýchodně od města, snaží se odříznout jeho zásobovací trasy, zejména u dálnice H-32 směrem k Rodynskému a u vesnice Miroljubivka.

Zaznamenány byly i průniky ruských sabotážních skupin jižně od Pokrovska, proti nimž Ukrajina provedla „odstraňovací operace“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 August 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oTFRFMlP02#StandWithUkraine pic.twitter.com/hB2Vxq9p49