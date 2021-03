„Národ je hloupej.“ Vrchní sestra klidně, ale tvrdě. Těm, co nevidí

reklama

Lucie Škodáčková, vrchní sestra v plicním oddělení Karlovy Vary, promluvila od plic o tom, co v covidové době v nemocnici zažívá, když pracuje s pacientem, který po útoku covidu lapá po vzduchu.

„Znamená to dusícího se pacienta, kterému se nedostává absolutně kyslíku, dusí se, lapá po vzduchu a v podstatě má tak postižené plíce, že jeho každý nádech a výdech je pro něj vysoká práce,“ zdůraznila vrchní sestra na videu na serveru YouTube.

Navzdory tomu, že je to opravdu těžké, se všechny sestřičky snaží, aby nakonec všechno dopadlo dobře a pacienti odešli domů po svých. S covidovými pacienty se to ale často nedaří.

„Lidi umírají, ale tohle není normální. Tohle normální není. Tady se rozmáchla smrt a velkou kosou nám tady předvádí, jak všechny pokosí. A není to o tom, že někdo je rizikovej, nebo nerizikovej. To je prostě ruská ruleta,“ zdůraznila Lucie Škodáčková.

Všichni lidé, kteří covid zlehčují, kteří nedodržují základní opatření, by se podle sestřičky měli přijít podívat do nemocnice a zkusit si jaké to je, předávat rodině věci po zemřelém člověku. Po člověku, který mohl, nebýt covidu, ještě 20 let žít.

„Každá další vlna je silnější a silnější a brutálnější a brutálnější. Ty lidi žijou kratší čas v nemocnici a ten průběh je horší a horší,“ popsala realitu vrchní sestřička.

Podle svých vlastních slov ale umí pochopit lidi, kteří v nemocnici nepracují, nevidí denně lidi, jak se pod náporem covidu dusí. Tito lidé nevidí, co se děje za zdmi nemocnic a jsou frustrovaní z toho, že rok nikam nemohou, že musí sedět doma. „Já jim rozumím, ... ale svým způsobem je ten národ trošku jako hloupej,“ posteskla si.

Hloupé se jí zdá, že stát zakáže lyžovat, tak lidé tenhle zákaz obejdou a na svahu bobují.

„Ale tohle nejde obejít, to je prostě nemoc. To je něco, co nevidíme, co přijde a každého z nich se to může týkat. A bude se jich to týkat,“ varovala všechny sestra.

