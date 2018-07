„Naši si dohlédnou na to, abys přestal dělat blbosti!“ Herec, který se přidal ke Klusovi, dostal drsný vzkaz

Výkony Václava Neužila si diváci mohli užít např. v seriálu Svět pod hlavou, kde hrál roli strážce zákona v 80. letech minulého století a snažil se vypořádat mimo jiné s nečistou hrou prominentních komunistů.

„Též odmítám rozhovory do Babišových médií a nehraji v internetových seriálech, jejichž výroba je závislá na jeho penězích. A několik chyb jsem udělal též. Už nechci a nebudu chybovat,“ napsal Neužil. Na hercovo vyjádření upozornil server forum24.cz Pavla Šafra. Za svůj postoj si vysloužil uznání, ale i kritiku. Jeden z diskutujících na sociální síti herce varoval, že „si bude tak dlouho hrát, až dohraje“.

