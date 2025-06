Fiala je podvodník a zrádce. Není Fiala jako Fiala. Byli jsme na Českém jarmarku

„Fiala, ať si volí sám sebe. Vždyť ten trpaslík by mohl hrát ve filmu Blbý a blbější a zvládl by to za oba,“ ozvala se jedna žena. Reportér ParlamentníchListů.cz seděl vedle a popíjel pivní speciál strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) za patnáct korun. Byli jsme na dost zajímavém předvolebním mítinku zmíněné strany v Mělníce. A tohle tam zažili...

Český jarmark

Český jarmark, tak se jmenují předvolební setkání SPD s voliči. Vypravili jsme se za nimi do úchvatného koutu republiky, na soutok Labe s Vltavou, do Mělníka. Český jarmark na náměstí Míru lákal už jen cenami. Na letáčku je psáno, že na jarmarku se zboží nabízí za ceny od českých producentů, za které od nich nakupují nadnárodní řetězce. Stát má prý možnost zabránit kartelovým dohodám, přičemž lze uplatnit zákony o významné tržní síle a o cenách. Při tom lze uplatnit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, finanční správu, Českou obchodní inspekci a další státní organizace.

Vždy se snažím psát, jak jsem se kde nechal podplatit. Tak tady nic. Pět kilo brambor a tři kila mrkví. Za sedmašedesát korun. Piv celkem pět, každé za patnáct korun a klobása. Už nevím kolik. Na tácku pod pivko se u fotky smutného chlápka píše: „Manželka je ráda, že můžu chodit jen na jedno. ‚Stop Fialově drahotě a vysokému DPH‘.“

Na jarmarku jsou na levné potraviny většinou fronty, ale Mělník se nachází uprostřed úrodného kraje, takže zákazníků až tak moc nebylo. „Teď ve Vavřinči vybírají brambory. Včera jsme tam byl. Co jim vypadne z pásu, co je na zemi, to si může člověk sebrat. Dá se s nima mluvit. Za půl hodiny jsem měl brambor na měsíc. Takhle nás tam jezdí spousta,“ řekl jeden senior. „Máme ještě velkou zahrádku. Pěstujeme leccos, chováme králíky a, když přijedou mladí z Prahy, tak že to nechtějí, že si to koupí. Nakopat je do pr*ele,“ dodal.

Obejdu město a v pasáži U Koruny slyším od provozovatelky veřejných záchodků: „Teď jsem drahá jako pivo, který platí Okamura. A je to v pr*eli. Lidi by teď chtěli čůrat, a to druhý za pět korun, ale to už tady nemusím bejt, sakra!“ Na „Míráku“ jsem se ještě dozvěděl, že místo umělé krávy, která tam stála hned u vchodu, by měli lidé podojit tu k*ávu Pekarovou Adamovou o tři svetry.

Hlavní show

Z pódia si začala poslankyně Iveta Štefanová stěžovat na nedostatečnou zdravotní péči a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který by chtěl rozdělit zdravotní péči na tu pro bohaté a pro chudé. Pak šla zdarma měřit tlak. Hned vedle stál stánek s peticí za svobodu slova, Tomiem Okamurou s páskou na ústech a sdělením, kde se mimo jiné píše: „Pod záminkou boje proti ‚nenávisti‘ a ‚dezinformacím‘ se omezuje svobodná diskuse. Politici, novináři i obyčejní lidé, kteří upozorňují na nepříjemné pravdy, jsou označováni za extremisty. Případ Tomia Okamury to ukazuje dokonale. Dlouhodobě varuje před nebezpečím migrace a místo toho, aby vláda tento problém řešila, raději stíhá jeho…“

Předseda SPD Okamura spustil z pódia orální kulometnou palbu: „Jsem placen českými daňovými poplatníky, proto dělám politiku pro české občany. Jestli chce někdo dělat politiku pro Ukrajince, tak ať jde tam… Český premiér chodí mezi české občany obklopený těžkooděnci… Bojí se vlastních občanů. Já zajdu mezi vás, což je podle mě správný přístup… Chceme být součástí vlády, chceme levnější energie, levnější a kvalitní potraviny, dostupné bydlení a zdravotní péči, ale i vrátit zpět důstojné valorizace důchodů a chceme mír a ne válku, která není naše, ale dvou postsovětských republik… Ukončíme peníze na Ukrajinu… Pro nás je Česká republika na prvním místě…“ Sklidil potlesk. Na tomto místě je třeba vyseknout poklonu chlapíkovi, který v českých barvách na hřívě rozběhal čtyři lvy, co se v intervalech objevují na mítincích za kandidáty. Každý lev za každou ze společných stran. Celkem zajímavé!

„Kam ty peníze jdou? Na Ukrajinu a Ukrajince. Předražené zbraně a korupci. Vždyť se podívejte na ty bitcoiny. Kde jsou zbylé miliardy? A na to nám Fialova vláda nechce odpovědět, kde jsou? Jsou to normální politický podvodníci,“ řekl dál s tím, že Ukrajině už jsme dali 232 miliard korun. Vládu je třeba vyměnit a korupční aféry vyšetřit. Nadával i na zvýšení platů politiků s tím, že nechce vládu, co okrádá lidi. A vládní komunikátor Otakar Foltýn, pakliže se k vládě dostane i SPD, poletí prý jako první.

Místopředseda SPD Radim Fiala do mikrofonu dodal, že poselství Českého jarmarku je jasné. Pěstitelé, výrobci, potravináři a zemědělci na tom „mají prd“, ale nadnárodní koncerny provozující supermarkety na to dají vysoké marže, takže si z Česka dělají „Klondike“. Na rozdíl od Polska jsme podle něj měli dobrou dálniční síť, ale teď jsou kvůli sešněrovanému stavebnímu řízení hodně před námi.

Pánové z kartiček

A nakonec ParlamentníListy.cz vyzpovídaly pány z kartiček. Místopředseda Fiala na ní vypadá dost dobře a má tam dovětek: „S láskou k vlasti“. Okamura, na fotce taky sympaťák, má dovětky: „Říká, jak to je. Neodvolá! ‚Chirurgové z dovozu‘ neprojdou“. Takže popořadě. Když člověk slyšel, jaký je Fiala podvodník a zrádce, je na místě otázka, jestli se nechce místopředseda SPD přejmenovat?

„Už mi to řeklo dost lidí. Ne. Všem říkám, že není Fiala jako Fiala a chci vám dokázat, že ne každý Fiala je jako premiér Fiala,“ zasmál se. O kampaních ostatních stran řekl, že jsou skoro neviditelné. „U nás na jarmarcích je spousta lidí. Přijdou nakoupit, na pivo, a tak. Při té příležitosti jim můžeme říct naše názory, které jsou málo slyšet, takže to plní účel. Říkáme, co uděláme, až ve vládě budeme a jak se budeme Česko snažit změnit ve prospěch lidí.“ Ohledně spojení se stranami Svobodní, Trikolora a Právo Respekt Odbornost (PRO) sdělil, že už se na ně napojilo třeba i hnutí Senioři sobě a další. „V ODS je hodně úředníků a lidí, co přišli ze státní správy. Její ideje z devadesátých let jsou úplně pryč. Z ODS se stala progresivistická strana, co horuje pro Evropskou unii, Green Deal a je to špatně,“ dodal.

Okamury jsem se zeptal, proč mluví mnohem drsněji na předvolebních mítincích než v televizi? A už po mítinku v hospodě na zahrádce sdělil: „Nepřipadá mi to. Jen v České televizi mi pořád skáčou do řeči.“ Také se objevují názory, že levnými cenami na Českém jarmarku SPD své voliče uplácí: „Nic jim zadarmo nenabízíme. To jsou zoufalé výkřiky neúspěšných stran.“ A kampaně ostatních stran? „Kampaně jiných moc nesleduji. Všiml jsme si však, že Vít Rakušan z hnutí Starostové a nezávislí si dělá kampaň na zdravotně postižených dětech, ale při tom ve sněmovně neustále hlasuje proti návrhu SPD na zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany. To mi připadá jako hnus, protože obelhává lidi.“ Fiala se prý bojí lidí, chodí mezi občany s ochrankou, přitom může chodit sám, přičemž připomněl chování premiéra Nečase, který se ochranky zřekl. Vlády ODS prý vždy končí korupcí a skandálem, takže se nelze divit.

A nakonec mi nedalo a zeptal jsem Okamury na stáří. Je nám totiž oběma dvaapadesát a osobně v těchto letních dnech pořád padám únavou. Odpověděl: „Nejsem unavený. Spím pět hodin denně a víkend nemám. A to nepožívám žádné drogy. Chceme prosadit politický program, naše podpora roste a chceme atakovat druhé místo pro vstup do sněmovny. Chceme lidem vrátit to, co jim Fialova vláda vzala.“