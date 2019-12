„Nasranej“ Pavel Novotný: Vysílání v ruské TV? Detaily: Domina s velkou prdelí, frajer s mobilem

Jak vznikl výstup, který Pavla Novotného proslavil v Rusku? Na to dal řeporyjský starosta odpověď ve včerejším dílu Extrémního starosty na Mall TV. „Od rána jsem byl nasranej, nevyspalej, čtvrtej den za sebou jsem spal 3 až 4 hodiny,“ popsal svou kondici v osudný den. A dodal, že vůbec nevěděl, že za kamerou na mobilu se nachází „svět“. Ale na to, že to nevěděl, podle sebe předvedl úctyhodný výkon. Pyšný je zejména na to, že Rusům vmetl do tváře katyňský masakr. A že maršál Koněv přijel do Prahy pozdě.

„Táta říkal, že 100 milionů diváků ještě neměl,“ prohlásil starosta Řeporyjí a shledal, že by mohl vysvětlit, jak jeho životní výstup vznikl. „Od rána jsem byl nasranej, nevyspalej, čtvrtej den za sebou jsem spal 3 až 4 hodiny. Teď jsem si udělal takovej vlastní projekt, že ve 4 uteču a budu spát. Akorát že se mi to nepovedlo, volali sem z ruský televize, ještě jeden časopis, v půl šestý sem přijela další ruská televize, že půjdu živě do nějakýho pořadu. A mě už to bylo jedno, jakej to byl pořad. Tak to tady postavili, zkusili, jestli slyším tu překladatelku, já jsem slyšel, že bude první otázka na tu Katyň, ještě jsem napsal na Twitter, že jsou tu nějaký Rusáci, já jim tam pošlu minutu Katyně. Dáte tý televizi sovětský ještě jednu šanci, aby to okamžitě zrušila. Mě nepustí do živýho vysílání televize támhle z horní dolní, Jindřichův Hradec mě možná pustil, lokální televize," vysvětloval Novotný, že od toho chtěl dotyčného odradit. Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 5% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 91% hlasovalo: 11598 lidí

Dodal, že netušil, že se jedná o největší ruskou státní televizi a už mu to bylo jedno. "Tady prostě stojí frajer, drží v ruce mobilní telefon, já mám sluchátka, já jsem nevěděl, že na druhý straně je svět. Dají mi sluchátka a já slyším, že na druhý straně je asi nějaký studio, aréna, nebo nevím, jestli aréna, ale víc lidí se tam překřikuje. A potlesk. Aha, asi nějakej kotel. Sovětskej," popisoval své myšlenky starosta Řeporyjí.

Překladatelka prý ještě nepřekládala. "Mám dva semestry ruštiny, já jsem nedával moc pozor. Jsem měl holku, takovou dominu v Ostravě a měl jsem jiný starosti. Ale slyšel jsem, že říkají, že Vlasovci byli mýtus," dodal starosta a odfrkl si s odkazem na hroby Vlasovců v Praze. "Tak jsem se jakoby přinasral a rozhod jsem se, že jim tam pošlu tu Katyň. Pak to vlastně začalo."

"Kdybych já věděl, že jsem v aréně, že mám padesátimetrovou držku..." dodal ještě. Na výtky ruské moderátorky, že se směje, odpověděl: "No abych se nebavil, když slyším čistou lež." A zkritizoval i její vzhled: "Tady ta domina, fešanda. Co to má na sobě? Podívejte se, co má na sobě, a jak skrývá tu velkou prdel, ale špatně." Fotogalerie: - Ruská štreka legionářů

"Teď tam šest kokotů ve studiu a ta frajerka na ně mluví a lže mi, vztyčení sochy Vlasova, schválně, že jo," pokračoval v popisu videa. "Kdybych já viděl, že jsou tam prostřihy na Extrémního starostu s tou štětkou od toho hajzlu..." Měl pár dalších faktických poznámek ke slovům moderátorky. "Všimněte si, jak je trollim pravdou, všimněte si, ten tam začne teďka téct, už 'Utněte ho, utněte ho'" odkázal na jednoho z účastníků pořadu. A vyslovil překvapení nad tím, jak si může zkušený moderátor tak naběhnout s Poláky. Doplnil, že argumenty s Norimberským tribunálem už vyvrátil a proto řekl dotyčnému, který jím argumentoval v pořadu, že lže.

Starosta se také rozčílil nad slovy o tom, jak Hitler napadl Československo. "Ty kokote, ty vole, vy jste byli s fašistama do poslední chvíle, kdy vás napadli," vzkázal opožděně. "Vy jste byli spojenci Hitlera, vy zmrdi, ty vole," doplnil ještě. A připomenul i jak Sověti nechali vykrvácet varšavské povstání. "Pak sem přijeli den po podpisu kapitulace Němců," osočil ještě Rudou armádu.

"Já jsem nevěděl, že dělám životní rozhovor," postesknul si znovu. Trefoval se také do toho, že mu reprezentant režimu, který měl údajně více obětí jak nacisté vyčítá, že staví "sochu vrahům". Ukázal, že zrovna čte knihu Stalinistické čistky. "Vlasovci byli zm.. šmejdi, ale mě je na těch Vlasovcích sympatický, jak se tomu Stalinovi vzepřeli." Pavel Novotný ODS

Když na něj moderátor dlouho mluvil, použil "osvědčený trik", že začal naoko usínat. A pak, když domluvil, tak mu řekl, že je zfetovaný nebo opilý. Prý si neuvědomoval, že mluví s moderátorem, a ne s jedním z hostů. "Já jsem nevěděl, že urážím hlavní hvězdu toho pořadu," podotkl s tím, že si myslel, že pořad řídí výše zmíněná "domina". Upozornil také na absenci reakce, když "tam poslal Katyň". "Vesnice chce postavit pomníček, uááá, celý Rusko úplně v prdeli." Poznamenal, že po Katyni ho dotyční začali překřikovat, což je známá taktika.

Prý nečekal, že potom, co se s ním moderátorka rozloučila, bude ještě mluvit, takže do kamery ještě dělal obličeje, aby dotyční viděli "že z nich má prdel". Ale nakonec měl ještě jeden vstup. Dodal, že už mu bylo jedno, na co se ho dotyčný ptal, ale postě znovu "poslal Katyň". Také podotkl, že si uvědomil, že se do Ruska už nepodívá. "Leda po vyhraný válce," ironizoval. Ještě pyšnější je prý na větu "Koněv přišel do Prahy den po podpisu kapitulace".

"Nic víc jim říct nemůžete. Katyň, to je dobrý, to je pruda, oni neslyšej, to je vysílání pro neslyšící, akorát, že opačně. Že slyší ten host, ale neslyší v té televizi. Taková specialita ruská. Ale když chcete fakt nasrat Rusáky, tak jim řekněte, že Koněv přišel do Prahy den po podpisu kapitulace," pravil Novotný a podotkl, že poslanec Ondráček z jeho výkonu musí mít opravdovou radost. Fotogalerie: - Kadaň a rok 1989

"Na to, že to bylo z voleje, tak jsem ten čas využil," zhodnotil svůj výkon. "V Česku váš hlas nikoho nezajímá, mě úplně stojí péro, když to vidim," okomentoval další z výroků na jeho adresu. "Jste hlupák a darebák, děkuju za informaci ty kreténe. Ty jseš chytrák a darebák, to je ještě horší," dodal ještě na adresu moderátora. A moderátorka to od Novotného schytala za přeřeknutí, když ho označila za "představitele státní moci", což opravila na regionální moc. "V ruské státní televizi řekli, že tento člvoěk je oficiálním představitelem státní moci. Pak to tý kundě do..." zarazil se Novotný nad svým vulgarismem. A pochlubil se, že už se o něm na ruskojazyčném internetu píší články.

Kdyby byl připraven, tak by prý řekl ještě pár slov k maďarskému povstání. "Jak jsem viděl tu obrovskou fotku z Mall TV v těch růžovejch slipech, tu obrovskou fotku z toho generálního štábu s tou štětkou, pak, když jsem viděl sebe na té obrovské obrazovce, tak jsem si teprve uvědomil, co se vlastně stalo. Myslím, že ty už mi nezavolaj. Tak takhle vzniklo moje životní video, životní interview. To bylo, jak jsem zjistil, že už nikdy nepojedu do Ruska. Až nám bude klesat sledovanost, tak tam s Mall TV vyrazíme," zakončil Pavel Novotný svůj příběh, jak vzniklo jeho nejsledovanější video.

