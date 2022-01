„Nebudeme handlovat pozice za poslušnost!“ Havlíček a Bartoš přesunuli do ČT válku ze Sněmovny

Před Babišem musíme být ve střehu. On zneužívá lidi a lže. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se u Moravce rozjel. Jenže proti němu seděl Karel Havlíček, který byl stejně důrazný. Pak se Moravec začal ptát na cestu poslance Jana Farského (STAN) do amerického Oregonu a na financování STAN. A debata se pořádně rozjela...

V první hodině Otázek se setkali vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti), někdejší vicepremiér za ANO Karel Havlíček, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková a ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková.

V pátek se ukázalo, že ani jasná většina 108 hlasů z 200 poslanců nemusí vládní koalici stačit k poklidnému vládnutí. Opozičním stranám ANO a SPD se podařilo svými 83 poslanci pozdržet do března projednávání změn ve stavebním zákoně, na kterých si však vládní koalice trvá. V pátek v čase oběda však vládě chybělo 21 poslanců k tomu, aby prosadila svou vůli, čehož využili již zmínění poslanci Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD).

„To, co se tady odehrálo, já pokládám za velký faul,“ pronesl bezprostředně po hlasování na sněmovní mikrofon poslanecký matador Marek Benda (ODS). „A bude to pro mě velká pochybnost o tom, jestli mají opoziční představitelé sedět na tom empiru,“ ukázal na křeslo určené pro poslance, který má v danou chvíli řídit jednání Sněmovny.

Moravec v reakci na Bendova slova uvedl, že ve hře je i zrušení posledního postu místopředsedy Sněmovny, který měl podle uzavřených dohod připadnout dalšímu zástupci hnutí ANO. Nejčastěji se mluví o bývalém dvojnásobném ministrovi za hnutí ANO Karlu Havlíčkovi, který dorazil do studia přímo k Moravcovi.

Nejprve dostal slovo Bartoš, který konstatoval, že existovala dohoda s předsedkyní poslaneckého klubu hnutí ANO Alenou Schillerovou, že postup bude jiný. „Ale dohoda přestala platit. Je to pro nás ponaučení, že musíme být ve střehu, protože ty věty Andreje Babiše o konstruktivní opozici nejsou pravda,“ zaznělo od Ivana Bartoše s tím, že účinnost stavebního zákona nová vláda i tak pozdrží a aplikuje svou novelu stavebního zákona, jejímž jádrem bude skutečná digitalizace. „Ale teď se držíme toho špatného zákona tím, že opozice zablokovala to jednání,“ dodal předseda Pirátů.

„Nebyl to žádný faul,“ ozval se Havlíček.

A jal se vysvětlovat, že ANO chtělo zvolit posledního místopředsedu Sněmovny z řad hnutí ANO, na což zatím nedošlo. „My nebudeme handlovat pozice ve Sněmovně za tzv. poslušnost nebo za zákony,“ vypálil Havlíček.

Připomínal také, že za časů vlády Andreje Babiše měli ve vedení Sněmovny své tři zástupce strany držící většinu, tedy ANO, ČSSD a KSČM, ale kromě toho měli tři zástupce i strany opoziční, to jest SPD, Piráti a ODS. „Dneska je to tak, že tam máme pět zástupů z vládních stran a jednoho z opozice, a to máme 72 poslanců.“

Jedním dechem se jal hájit stavební zákon připravený ještě hnutím ANO v časech jeho vlády.

„My jsme viděli, že když se začal projednávat ten stavební zákon, tak jsme viděli, že se neshodneme prakticky na ničem. Já nemůžu s panem ministrem souhlasit s tím, že ta nová verze bude lepší. Tady se stavební zákon projednával čtyři roky a balancovalo se každé slovíčko. Mně, prosím pěkně, blokovali Dukovany půl roku, my to tady odložíme o měsíc a půl,“ rozčílil se Havlíček.

Zdůrazňoval, že stavební zákon z dílny hnutí ANO ušetří peníze a napomůže zefektivnění staveb. Ať již těch velkých, jako jsou dálnice, tak staveb menších.

„Já bych tady vůbec neotevíral Dukovany. Ty se nakonec projednaly tak, jak měly, tedy s vyloučením Číny a Ruska, což byl požadavek bezpečnostní komunity, kterou tady pan Havlíček jako ministr flagrantně ignoroval,“ ozval se Bartoš.

Obratem dodal, že mu přijde fér nabídnout ANO dvě křesla ve vedení Sněmovny, protože SPD za demokratickou opozici nepovažuje. „Ať už stylem vystupování nebo tím, co prosazuje,“ upozornil Bartoš.

Václav Moravec poté debatu stočil k odjezdu poslance STAN Jana Farského do amerického Oregonu, který jede na vědecký pobyt až na osm měsíců a dává najevo, že si chce ponechat mandát poslance.

„Pro mě to není uzavřená věc,“ zdůraznil Bartoš s tím, že ani jemu a jistě ani řadě voličů to nepřijde v pořádku. „Je to jeho osobní rozhodnutí,“ pravil Bartoš s tím, že by Farský buď měl mandát poslance odevzdat svému náhradníkovi, nebo na vědecký pobyt vůbec neodjet. Ale v tuto chvíli by podle Bartoše měli s nějakým řešením přijít Starostové, protože Farský je jejich poslancem.

Moderátor poté přehodil debatní výhybku ke covidové podpoře firem a s odvoláním na Seznam Zprávy upozornil, že desítky milionů korun podpory šly i za časů Babišovy vlády také kasinům.

„Tam nic jiného bohužel nezbývalo,“ bránil se okamžitě Havlíček s tím, že většina podpory šla osobám samostatně výdělečně činným, OSVČ podle Havlíčka dostaly asi 90 miliard, ačkoli samy do rozpočtu neodvádějí víc než šest miliard. Další peníze šly malým a středním firmám. „90 procent podpory šlo malým a středním firmám. Zachránili jsme tím desetitisíce podnikatelských subjektů,“ zdůrazňoval Havlíček.

„Ale já se ptám na tu morální stránku. Vám nevadilo, že jste podporovali hazard a že stamilionové částky šly kasinům a hernám?“ zeptal se Moravec.

Když pominu to, že nás k tomu vybízela opozice, ať se to dává všem, tedy všem těm, kteří mají zavřeno, tak poté jsme mohli dávat, i po dohodě s Evropskou komisí, na výši nákladů,“ vysvětloval Havlíček s tím, že procentuálně dostávaly malé a střední firmy více podpory než např. velká kasina. „Já jsem tady seděl, Václave, možná desetkrát, a vždycky mě tady opoziční poslanci lynčovali, že by ta podpora měla být rychlejší a že by měla být plošná. A když je plošná, tak se nemůžeme dívat na to, jestli se nám něčí forma podnikání líbí víc a něčí míň,“ upozorňoval exministr průmyslu a dopravy.

Ivan Bartoš kontroval, že bude do budoucna vyplácena adresná podpora skrze zákon o kurzarbeitu. Podle vicepremiéra pro digitalizaci je to jedna z věcí, kterými se nová vláda bude zabývat.

Pár slov věnoval i financování Starostů a nezávislých, kde se ukázalo, že část darů pochází od firem napojených na daňový ráj na Kypru. Jeden z podnikatelů, jehož firma obdarovala STAN, je dokonce trestně stíhán. Bartoš zdůraznil, že kdyby to bylo tak, jak informují média, a on byl v pozici šéfa STAN, tak by prý tyto peníze vracel. A věří, že STAN celou věc vyřeší.

„Ale podle mě je důležité tu věc řešit a nezabít půl dne tím, že tam budou exhibovat poslanci SPD. A přijde mi vtipný být v těchto věcech konfrontován třeba i hnutím ANO, které řídí trestně stíhaný člověk, sponzoroval ho trestně stíhaný člověk a mají tam těchto kauz za osm let tolik, že je nespočítáte ani na prstech obou rukou, “ upozornil Bartoš.

Moravec však okamžitě připomínal, že voliči, kteří dali koalici Pirátů a STAN důvěru, pravděpodobně očekávali, že se bude tato koalice chovat jinak než Babiš.

Havlíček si trval na tom, že hnutí ANO udělalo za poslední čtyři roky v digitalizaci maximum. „Neudělalo se tady historicky více. Pan Dzurilla tady jako vládní zmocněnec řídil digitalizaci a dostáváte to zamašličkované a můžete v tom pokračovat,“ pravil Havlíček.

Ivan Bartoš uznal, že Babišova vláda nastartovala některé užitečné projekty. A rázně odmítl, že by dosavadní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla končil v řešení některých projektů. „Pan expremiér zneužívá lidi a zde zcela otevřeně lže. Vlado Dzurilla nedostal výpověď, nechce končit,“ uhodil Bartoš na dálku na Babiše.

A v této části pořadu již dostala prostor Eva Pavlíková, která poznamenala, že Česko má spoustu strategií na to, jak se postupně digitalizovat, ale chybějí zákony a konkrétní nástroje, jak tyto strategie uvést v život.

„Chybí nám to provedení konkrétních kroků. Ale nepotřebujete jen programátory, ale také schopné úředníky, kteří budou chápat, že digitalizace není jen převedení papírového dokumentu do digitální podoby, ale že to je zjednodušení celého procesu. Představte si, že třeba někdo přijde o práci a ona mu na účet automaticky přijde podpora v nezaměstnanosti, zároveň mu přijdou nějaké pracovní nabídky a nakonec mu zavolá úřednice a řekne mu: já vám mohu pomoci ve vaší tíživé situaci,“ dala příklad Pavlíková s tím, že toto vše by zvýšilo důvěru občanů v český stát. To s sebou podle jejího názoru nese kupříkladu i posílení řad zaměstnanců veřejné správy tam, kde to bude třeba.

„To, co mi tam zásadně chybí, je, jak tvořit tu službu společně s občanem, aby občan chápal hodnotu té služby,“ upozornila ještě Pavlíková.

Když se znovu dostal ke slovu Bartoš, pustil se do Babišovy vlády a obhajoval kabinet Petra Fialy, že musel pro vládu přijmout nové úředníky, protože evropské předsednictví České republiky, které nadejde ve druhé polovině tohoto roku, není dobře připraveno. Stejně tak podle něj nebyla dobře připravena řada zákonů. Proto bylo podle něj nutné přijmout nové úředníky.

Ale to už se debata dvou poslanců chýlila k závěru.

