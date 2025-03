„Nejspíš čínská laboratoř.“ Němečtí špioni tušili, Merkelovou informovali, ale veřejnosti nic

Podle informací zveřejněných 12. března 2025 německými deníky Die Zeit a Deutsche Welle dospěla německá zpravodajská služba Bundesnachrichtendienst (BND) již v roce 2020 k závěru, že s pravděpodobností 80–90 % došlo k úniku viru SARS-CoV-2 z laboratoře ve Wu-chanu. Tento závěr byl založen na zjištěních o experimentech zvyšujících funkčnost virů a opakovaných porušeních bezpečnostních předpisů v tamním institutu.

Přestože byla tato zpráva předložena tehdejší kancléřce Angele Merkelové, nikdy nebyla zveřejněna. V roce 2024 byla tato zjištění sdílena s americkou CIA, která rovněž považovala teorii o úniku z laboratoře za pravděpodobnější, avšak s nízkou mírou jistoty.

K situaci se vyjádřila novinářka Angelika Bazalová, na kterou se nyní obracejí lidé, kteří jsou touto informací zaskočeni. Vysvětluje, že utajování závěrů BND o skutečném původu viru nebylo jen otázkou politiky, ale také obřího byznysu: „Plebsu je třeba vykládat bajky o tom, že tahle metla lidstva vznikla při obcování takového legračního zvířátka, co se mu říká luskoun, s netopýrem, protože plebs nesmí zbytečně přemýšlet. Plebs má poslouchat a vydělávat na testy a na vakcíny. O to, aby zisky té kliky narostly, se už postará někdo jiný,“ uvádí Bazalová.

Zároveň naznačuje, že ti, co dříve potlačovali odlišné názory a umlčovali odborníky, se nyní budou snažit popřít svá dřívější vyjádření. „A teď, když se provalilo, jak to bylo, budou říkat, že nikdy neříkali, co říkali. Nikdy nic nemazali ze světa, nikdy nic nezakazovali, nikdy nezostouzeli nikoho, kdo se snažil upozornit, že je to jinak. Nikoho odborně neničili, nikoho nezastrašovali, žádné odborné diskuse nebránili. To jsou všechno lži. A vy, dezoláti, zase lžete, protože dezoláti pořád jenom lžou. Nejvíc ze všech dezolátů lhala Peková, kterou vůbec nepronásledovali, až se z toho zhroutila,“ připomíná ty, kteří byli v minulosti ostrakizováni za to, že poukazovali na jinou než oficiální verzi událostí.

Ve své kritice Bazalová konkrétně poukazuje na biochemika Jana Konvalinku z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který v minulosti patřil mezi hlasité zastánce teorie, že SARS-CoV-2 vznikl přirozeně ze zvířat. Odkazuje přitom přímo na jeho dřívější vyjádření:

„Neexistuje žádný vědecky obhajitelný důvod si myslet, že SARS-CoV-2 byl nějak vyvinut v nějaké vojenské laboratoři (Číňany, Američany, Mossady, Rusy). Podle všeho, co víme, se vyvinul z virů netopýrů s pravděpodobným mezihostitelem luskounem (to je legrační zvířátko, co vypadá jako obrněné z nějaké Verneovky). Na vzniku SARS-CoV-2 není nic tajuplného ani překvapivého. Velmi podobným způsobem přechodem ze zvířecího hostitele se vyvinul HIV, Ebola, SARS a MERS. Není absolutně žádný důvod si myslet, že SARS-CoV-2 vznikl nějak jinak, a jestli to chce někdo tvrdit, měl by k tomu přinést zatraceně silné argumenty,“ psal v březnu 2020 ve vyjádření na Facebooku.

Konvalinka rovněž odmítal tvrzení doktorky Soni Pekové o laboratorním původu viru a zpochybňoval zjištění firmy Tilia. Prohlašoval také, že koordinovaná akce akademických ústavů s jejich aktivitou nemá nic společného.

Rovněž Adam Růžička, redaktor Aktuálně.cz, poukazuje, že během pandemie covidu-19 veřejnoprávní i další média aktivně vyvracela informace o úniku viru z laboratoře ve Wu-chanu. Taková tvrzení tehdy označovala za dezinformace a konspirační teorie.

Čínská vláda závěry BND odmítá, trvá na tom, že žádný výzkum zvyšující funkčnost virů neprováděla a že virus nebyl vytvořen ani neunikl z laboratoře. Zároveň obviňuje USA z politizace této otázky.

