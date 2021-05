„Nejste víc než jiní.“ Gay zbitý v Praze dostal po své stížnosti vzkaz

reklama

Starý pro server iDnes.cz nejprve popsal útok, kdy šel s partnerem za ruku po náplavce. Proti nim šla podle jeho slov skupinka mladých kluků a měla nevybíravé poznámky.

„Jelikož, přiznávám, jsem byl posilněn alkoholem, nechtěl jsem si to nechat líbit, reagoval jsem na to slovně,“ podotkl Starý s tím, že konflikt následně gradoval tak, až se strhla bitka. „V jednu chvíli mi lítaly pěsti do hlavy ze všech stran,“ popsal Starý.

Nepříjemné zkušenosti

„Mně je to opravdu silně nepříjemné. Nemyslím ani ty fyzické rány, ale to, že se něco podobného může přihodit. Opravdu jsem žil v domnění, že v naší republice v centru Prahy k ničemu takovému nemůže dojít. Byl jsem bohužel vyveden z omylu,“ sdělil Starý a popsal, že řešil situaci s kamarády a oni mu uvedli podobnou zkušenost i to, že to byli hlásit.

s naprosto nehorázným přístupem ze strany policie, kdy útok bagatelizovala nebo jim naznačila, že je to jejich problém, že si za to mohou sami, že ukázali nějaký projev. Možná proto to lidé nenahlašují, protože si myslí, že je to zbytečné nebo že na ně někdo bude řvát," podotkl Starý, že jemu se tato zkušenost potvrdila, že policista na něj při výslechu křičel a neustále mu kladl otázky. „Upřímně si myslím, že těch útoků se odehrává více a nemluví se o nich. Po tom, co se teď stalo, mě dojímá, jak velká vlna podpory se vzedmula," podotkl dále Starý. On sám podle něj tolik reakcí nečekal. „Nyní věřím tomu, že by to mohlo otevřít diskusi. Za tu jedničku, která mi byla vylomena, nejsem rád, ale je vidět, že to má smysl," poznamenal Starý.

Na otázku, zda jsou homosexuálové skutečně diskriminováni policisty, pak pro ParlamentníListy.cz odpověděl městský strážník, někdejší pracovník Vězeňské služby a účastník zahraničních armádních misí Dominik Ticháček.

„Nejsou, jen se k nim přistupuje stejně jako ke každému z nás. To, že jsou homosexuálové, neznamená ani, že jsou víc nebo míň než ostatní. Je to naprosto běžný příklad, kdy se potkají osoby posilněné alkoholem. Jedna pod vlivem v domnění, že jí narostla ramena, začne, druhá pod stejným vlivem vrátí. Jestli je někdo homosexuál, cikán, šikmooký... To je jen střípek a člověk by s podobnou situací měl v dnešní době počítat. Kdyby si každá z dnešních x skupin stěžovala podobným způsobem na přístup, tak jediný, kdo se bude bát vyjít na ulici, budou samotní policisté,“ poznamenal Ticháček.

