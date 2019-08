„Nelze se divit, že nad tím zůstává rozum stát.“ Europoslanec Zdechovský odpovídal čtenáři. Jde o maso

„Jak nám EU škodí, ale například v případě Řecka, které nebere migrantům ani otisky prstů a nechává je cestovat s falešnými pasy, tím tato země škodí především dalším zemím, protože většina migrantů se chce dostat z Řecka dál na západ. Takže EU nemá dle Vás v tomto případě dělat nic?“ zeptal se čtenář europoslance Zdechovského.

„Říkal jsem už mnohokrát, že díky dohodě Turecka s EU se situace zlepšila a počet migrantů se výrazně snížil. Také současná řecká vláda, která se nedávno ujala moci, má jako jeden z hlavních cílů mj. i zpřísnění imigrační politiky. Věřím, že dojde k dalšímu výraznému zlepšení,“ poznamenal europoslanec.

„Chci se zeptat, jestli EU řeší to, že některé státy vozí svůj odpad na kontejnerových lodích přes půl zeměkoule například do Číny. Tyto lodě jsou navíc velkými znečišťovateli ovzduší. Nemělo by se to zakázat?“ zeptal se další čtenář.

„Ano, převážet odpady přes půl světa je opravdu problém. Myslím si ale, že zákazy nebudou třeba, protože Čína coby jeden z významných importérů omezila v polovině roku 2017 dovoz odpadů. Nejen kvůli tomu se s tím musí nejen evropské země vypořádat. Jelikož odpady představují celoevropský problém, věcí se samozřejmě zabývá i EU. Evropská komise přišla už v loňském roce se strategií boje s plastovým odpadem (viz např. článek zde: https://www.politico.eu/article/brussels-goes-to-war-against-plastic-garbage/). Cílem strategie je přimět producenty i spotřebitele, aby snížili závislost na plastech a aby byly do roku 2030 všechny plasty recyklovatelné a znovu použitelné. Věřím, že v úsilí bude pokračovat i následující Komise,“ odvětil lidovec.

„Je dle Vás vhodné, aby Věra Jourová byla opět eurokomisařkou? Pokud ano, tak jaký byl její přínos pro občany ČR v této funkci?“ položil Zdechovskému dotaz další tazatel.

„Přestože jsem měl s Věrou Jourovou na řadu věcí odlišný názor, udělala během svého působení mnoho pozitivní práce. Zcela konkrétně – např. i díky ní se na úrovni EU začalo více řešit téma dvojí kvality potravin, které je velmi důležité pro Česko i další nové členské země. Myslím, že je vhodnou kandidátkou na evropskou komisařku,“ poznamenal Zdechovský.

„Nemyslíte si, že spousta kamionů jezdí úplně zbytečně? Co si myslíte o například tomto: Prase je chováno v Německu, tam je i poraženo. V Polsku je zpracováno a zabaleno jako maso. A to se potom prodává v ČR. A nebylo by lepší, kdyby se s tímto nesmyslným ježděním sem a tam přestalo? To prase z Německa si měli zabalit Němci sami a taky si ho měli prodat u sebe. A my jsme měli prodávat prase, které žilo v ČR, kde bylo i poraženo. Samozřejmě někdy je to blíž do zahraničí než na druhou stranu republiky, to se dá pochopit,“ podotkl další čtenář.

„Myslím, že se opravdu nelze vůbec divit, že nad tím zůstává mnohým rozum stát,“ zmínil krátce Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

