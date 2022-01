„Nemám čas na hovadiny.“ Pirát seknul s prací pro stranu. Odhalil, jak to tam chodilo

O víkendu si Pirátská strana zvolila své vedení. A dnes má jejich volba své následky. IT odborník, který vymyslel nebo upravil hned několik pirátských aplikací, už své služby poskytovat nehodlá. Právě kvůli výsledku voleb, ve kterých nebyla úspěšná např. Janka Michailidu. „Jako profesionál nemám čas na hovadiny,“ říká Jarmil Halamíček. Podle něho se na sjezdu „vynořilo pár stovek členů“, hlasovali podle toho, co se říká na sociálních sítích a pak zase zmizeli. Padla také slova o onanii a lezení do řitě vedení.

reklama

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11775 lidí

Jarmil Halamíček uvádí, že se 25 let pohybuje v oblasti IT a vybudoval tři úspěšné startupy. „Za uplynulý cca rok a půl (předtím jsem se další cca rok a půl marně snažil k nějaké práci dostat přes vaše nesčetné interní gatekeepery) jsem vám opravil Nalodění, kde mj. příchozí přihlášky padaly do koše, vytvořil jsem aplikaci pro evidenci Odměn zastupitelů, pomáhal jsem v časovém presu před posledními volbami zprovozňovat aplikaci na rozdávání Pirlistů, trochu jsem přispěl na Majáku a Piroplácení atd. Pracoval jsem pro vás za méně než polovinu tržní ceny, s mnoha dobrovolnickými hodinami na odpovídání stovek uživatelských dotazů navíc,“ uvádí své zásluhy.

Vnitřní management strany ho prý děsil. „Z mé perspektivy to byl mix mezi bohapustou korporátní onanií užvaněných strategií a čistého amatérismu,“ zhodnotil podnikatel a pokračoval bez servítků: „Že se projekty nehýbaly, bylo logické, a jasný trend k ‚profesionalizaci‘ strany neznamená v Pirátském provedení nic jiného než to, že na vedoucí místa časem prosáknou lidé, co umí napsat naleštěné CV, a vlézt do řiti vedení.“ Tento stav se podle svých slov snažil změnit, leč neuspěl, i když „navrhoval, diskutoval a řval“. „Inu: politika. Ministerstvo tak asi řídit můžete, ale věci, co mají fungovat na omezených prostředcích, ty se takhle dělat nedají,“ míní.

I tento přístup dle Halamíčka stál Piráty volby, „projeté i díky vnitřní neschopnosti uřídit organizaci o pár desítkách placených lidí“, čímž myslí často kritizovanou pirátskou kampaň. Jako hlavní důvod své rezignace na poskytovatele služeb však pražský pirát uvádí absolutní nedostatek sebereflexe, který se podle něho projevil jak po volbách, tak na posledním celostátním fóru.

„Jako strana jste o víkendu navolili do vedení lidi, kteří na praktické řízení nebudou mít kvůli své politické kariéře čas nebo mají nulové zkušenosti s managementem, a nepustili ani do druhého kola ty, kteří tu stranu tiše a pracovitě táhli a o vnitřním chodu toho vědí asi nejvíc. Lidi, kteří od začátku kampaně upozorňovali na (zjevné) problémy a kdybyste jim popřáli sluchu, mohlo to teď se stranou vypadat o parník lépe. Mám teď na mysli především Janku Michailidu a Martina Kučeru,“ vyčítá Halamíček spolustraníkům, ač toto rozhodnutí v nejmenším nerozporuje.

„Ale jako profesionál nemám čas na hovadiny. Na CF (celostátním fóru – pozn. red.) se odnikud vynořilo pár stovek členů, kteří zahlasovali podle lajkýsků pro své mediální hvězdy a zase zmizeli. Věřím že mezi nimi za mne najdete důstojnou náhradu,“ vzkazuje. Rád by ovšem zůstal členem Technického odboru, jehož práci uznává.

Psali jsme: Babišova msta. I za Čapí hnízdo. Zbořil ji vidí a nelze se jí vyhnout Michálek: Piráti nejsou komunisté, kolegyně to myslela jinak Piráti zvolili nové předsednictvo, všechny pozice místopředsedů byly přeobsazeny Bartoš dostal nové místopředsedy. „Páprdu“ ve volbách odstřelili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.