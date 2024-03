„Nemám to říkat, ale...“ Hamplová se nadechla. Odhalila Senát a dala výzvu

Za Českou republiku. Demonstrace s tímto názvem se uskuteční v sobotu 23. března od 14 hodin na Václavském náměstí v Praze, oznámil na dnešní tiskové konferenci lídr hnutí PRO Jindřich Rajchl, jenž ji osobně pořádá. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se následně svěřila s tím, jak se zpronevěřuje radám některých senátorů, když na demonstrace chodí i v době, kdy nedělá kampaň. „Budu na Václavském náměstí, i když v tuto chvíli to osobně nepotřebuji. Potřebuje to moje země, takže tam prostě budu,“ uvedla a apelovala také na starosty měst a obcí svou výzvou. Prostřednictvím zdravice by měl demonstraci podpořit i exprezident Miloš Zeman.

„Chtěli bychom oznámit konání demonstrace s názvem Za Českou republiku 23. března od 14 hodin na Václavském náměstí. Je to demonstrace, která navazuje na předchozí tři, které jsme svolávali v uplynulém roce a které měly opravdu masivní účast, byť byla často zpochybňována. Ale lidé, kteří byli na Václavském náměstí, tak moc dobře vědí, kolik nás tam bylo a že skutečně to byla jedna z nejvíce navštívených demonstrací za poslední dobu,“ poznamenal úvodem Jindřich Rajchl.

„Situace, která nás v minulém roce vedla k tomu, že jsme svolali občany České republiky na Václavské náměstí, se nelepší. Naopak. Z tohoto důvodu my znovu zveme všechny občany České republiky, kterým záleží na budoucnosti naší země, aby se přišli postavit za Českou republiku a za mír na Václavské náměstí tuto sobotu. Je to velmi důležitá věc z pohledu budoucnosti České republiky jako takové, protože vláda Petra Fialy nám jasně dokázala, že není kompetentní k tomu, aby vedla Českou republiku. Porušila v podstatě všechny své předvolební sliby, tudíž se dostala de facto k moci lží. A jedná s jednoznačně asociálním a protičeským podtextem. Mnoho těch výtek – a často je to řešené na bázi instrukcí týmu KRIT Ministerstva vnitra, který říká: Vyhledat, identifikovat, pojmenovat a zdiskreditovat, tak samozřejmě vždycky je tam ta snaha označit demonstrace za proruské. Nic takového v žádném případě samozřejmě není pravdou, my to zcela jednoznačně odmítáme, protože tahle akce, tohle setkání občanů České republiky je setkáním, které má v podstatě za cíl vyřešit problémy vnitrostátní, nikoliv pískat zápas mezi Ukrajinou a Ruskem,“ poznamenal Rajchl, že takové ambice hnutí PRO v žádném případě nemá.

Obdobně mluví papež František

„Zcela jednoznačně zastáváme jasný postoj k té válce, protože tvrdíme zcela konzistentně od prvního dne, že tato válka, tento vojenský konflikt, nemá vojenské řešení. Slízli jsme za to spoustu urážek i nadávek a jak vidíte, tak v posledních týdnech v podstatě na tu naši rétoriku, nebo na to naše řešení, které jsme představili, tak de facto přistoupil i papež František. Tak nevím, jestli papež František je rovněž pátá kolona Vladimira Putina, myslím, že o tom můžeme s úspěchem pochybovat, ale jenom to ukazuje, že v podstatě řešení, které jsme navrhovali, je řešením racionálním,“ dodal Rajchl.

„My skutečně odmítáme jakýmkoliv způsobem eskalovat ten konflikt, myslíme si, že v tuhle chvíli se jedná o zcela zbytečné krveprolití, které zejména devastuje Ukrajinu jako takovou. A že by bylo v zájmu Ukrajiny, co vlastně navrhl papež František a to, co i my navrhujeme dva roky, aby se uzavřelo příměří a aby skončilo zbytečné zabíjení i plýtvání prostředky mnoha a mnoha lidí na nákup zbraní a na nákup munice. Protože tenhle konflikt už je konfliktem zamrzlým a je zřejmé, že v tuhle chvíli tam ty životy vyhasínají zcela zbytečně,“ řekl Rajchl.

„Nicméně, znovu říkám a opakuji, že to není hlavním důvodem toho, proč jdeme na Václavské náměstí, byť odmítáme vtahování České republiky do tohoto konfliktu a zcela jednoznačně a kategoricky se stavíme proti jakýmkoliv snahám Českou republiku vláčet právě blíže a blíže k tomuto nešťastnému konfliktu. To nám tady dlouhodobě prezentuje paní Černochová a též nám ji přijel odprezentovat pan Macron s prezidentem Pavlem. Najednou slyšíme, že už si nemusíme, nemáme zavírat možnosti vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Já to považuji za zcela neseriózní krok, který zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky a my jakékoliv vyslání českých vojáků zcela jednoznačně a jasně odmítáme. Nicméně opravdu to nejdůležitější jsou vnitrostátní problémy,“ dodal Rajchl.

„Vláda Petra Fialy by si opravdu zasloužila nedostatečnou, a to třikrát podtrženou z hlediska své národohospodářské politiky. Stačí se podívat na pár čísel. Ta fakta jsou naprosto jednoznačná. Pokles reálné mzdy v České republice, meziroční o 8,3 procenta. Druhý nejhorší stát za námi je Rakousko, 4,2 procenta. Přeložím to do jednoduché řeči. Chudneme, naši občané chudnou dvakrát rychleji, než jakýkoliv jiný stát v Evropě. Za dva měsíce schodek rozpočtu 102,5 miliardy. Podruhé v historii jsme dokázali překonat stomiliardovou hranici schodku za dva měsíce. Poprvé, kdy se to povedlo, bylo loni. To znamená, že vláda Petra Fialy je jediná vláda v naší historii vůbec, která dokázala dvakrát při svém hospodaření zaseknout sekeru přes 100 miliard za dva měsíce. Vloni se dokázali z té rozpočtové propasti vyškrábat díky účetnímu triku, kdy ve druhé polovině roku přenesli velkou část nákladů na obce a municipality. To byl naprosto nekorektní krok a bohužel díky nevšímavosti mainstreamových médií jim tento trik prošel,“ podotkl Rajchl. „Reálně to byla naprosto podvodná účetní operace, která sice zachránila rozpočet, ale skutečně, kdybychom se dívali na realistický schodek za ten loňský rok, tak jsme přes 400 miliard. A letos už tento trik prostě a jednoduše nevyjde. Nepřijdou windfall tax, nepřijdou zásadní evropské dotace jako vloni a v žádném případě už nebude moci vláda přenést ty náklady na obce. To znamená, že nás čeká obrovský problém se schodkem státního rozpočtu. Česká republika je jedinou zemí v Evropě, která nedosáhla v úrovni HDP roku 2019. Žádná jiná země v Evropě se tímhle nemůže v uvozovkách pochlubit. My jsme na naprostém chvostu toho pelotonu,“ zmínil Rajchl.

Na tiskové konferenci vystoupila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Pozvala bych na Václavské náměstí všechny, kterým záleží na České republice, ať jde o Čechy, Moravu a Slezsko, ale pohovořila bych i k těm, kteří si říkají: Dobře, země je takový imaginární pojem, ale jde o nás. O naše rodiny, o naše děti, protože my všichni to odnášíme spolu s těmi nekompetentními kroky české vlády,“ sdělila Zwyrtek Hamplová.

„Já se teď zpronevěřuji všem politickým radám, které dostávám v poslední době. Musím říct, že s některými kolegy k sobě už i v Senátu nacházíme cestu, což považuji za jednu z dobrých zpráv. Ale někteří kolegové, takoví ti jiní, kteří nechci, aby byli mým vzorem, mi ríkají: Prosím tě, proč jdeš na ten Václavák, kampaň stačí rok před koncem volebního období, když začneš dělat. A já říkám: Proboha, já nedělám žádnou kampaň, já jsem do Senátu šla, abych pomohla. Věřím tomu dobrému, zdravému rozumu a snad mé voliče uspokojuji v tomto směru. Takže já tady nejsem pro žádnou kampaň, kterou někdy možná budu dělat, ale já jsem tady pro to, že mi tato země není jedno. Já jsem vlastenka, hlásím se k tomu od počátku, a proto budu na Václavském náměstí, i když v tu chvíli to osobně nepotřebuji. Potřebuje to moje země, takže tam prostě budu,“ dodala Zwyrtek Hamplová.

„Tuto vládu nepovažuji za českou, já ji už nazývám nečeská, protože myslí napřed na všechny jiné, než na Českou republiku a své občany. A své názory jim říkám na rovinu, když se s nimi potkám, s ministry z oka do oka, za což děkuji angažmá v Senátu, ale moje role teď spočívá ve velké většině mimo Senát,“ dodala.

Slova Jaroslava Kubery

Závěrem svých slov se Hamplová odkázala na slova senátora Jaroslava Kubery (ODS). „Základem demokracie, jak řekl i Tomáš Garrigue Masaryk, je, že demokracie se opírá o samosprávu. A Jaroslav Kubera mi připomněl, když jsem si teď četla jeho slova, abych z něho nabyla sil pro výkon funkce senátorky, že v Evropské unii neexistuje jiná země kromě Francie, která má takové množství obcí jako Česká republika. My máme přes 6000 obcí a měst a já jsem si řekla, že se v tuto chvíli obrátím na ně. Byla to moje profesní volba – veřejné ústavní právo. A že jsem oporou zejména pro ty menší obce, kterých je přes 4000, ať jde o klasické poradenství, ať jde o ústavní řízení. Ráda bych se tedy obrátila na obce a města v České republice. Ráda bych vyzvala starosty a starostky, členy a členky zastupitelstev českých, moravských a slezských obcí, městysů a měst, aby nám pomohli. Svými zkušenostmi a svou autoritou,“ vyzvala Zwyrtek Hamplová.

„Žádejte jako samospráva po české vládě to, co vyžaduje stát a občané po vás, kteří nesete přímou odpovědnost za vše, co se děje ve vašich obcích a městech, kteří nesete přímou osobní odpovědnost za samosprávu a jsou na vás kladeny trvale a někdy musím říct až nespravedlivě ty nejvyšší nároky. Ani chybičku nesmíte udělat. A vy ty nároky plníte, také proto má samospráva nejvyšší důvěru občanů naší země. Je vás v obcích a městech víc než 59 tisíc a ve funkcích jste často 3–4 i více volebních období. Protože když chcete obstát, musíte ty funkce dělat dobře. Když to neděláte dobře, tak vás znovu nezvolí. Vy si nemůžete dovolit jako vláda, aby ve vašich obcích nefungovaly základní služby, nemůžete si dovolit ekonomické dluhy, nemůžete si dovolit svým občanům lhát, nebo v lepším případě něco zamlčovat. Tedy nemůžete nic z toho, co se dnes děje takzvaně nahoře. Vaše smlouvy, které uzavíráte, nemohou být začerněné, a pokud by se vám zaplnila na protest proti čemukoliv hlavní náves nebo náměstí, nemohli byste to přehlížet, nemohli byste ty lidi urážet, protože prostě dnes a denně mezi těmi lidmi žijete,“ dodala Zwyrtek Hamplová.

„V místním, tedy veřejném tisku a v ostatních médiích, musí dostat v obcích prostor všechny názorové proudy. Pokud způsobíte škodu, je velmi pravděpodobné, že ji také budete muset zaplatit. A pokud ve funkci selžete, budete muset dřív, nebo později odejít. A není vůbec podstatné, jakou značku máte za jménem. Podstatné je, co je za vaším jménem ve vaší obci vidět. Jistě i v obcích a městech se najdou hříšníci, také jsem měla tu čest, ale je jich mizivé procento a většinou brzy, nebo velmi neslavně skončí. Většině zastupitelů jde skutečně o to, aby hájili zájmy svých obcí a měst a jejich občanů. Nám tedy dnes jde o totéž na úrovni České republiky. Hájit její suverenitu, hrdost, prosperitu a zájmy všech občanů. Každý český, moravský a slezský občan je současně občanem některé z vašich obcí a vašeho města a jsme proto teď všichni v podstatě na jedné lodi. Vím z komunikace s vámi, že na svých územích nechcete migranty, nechcete zakázaná ghetta, nechcete tady ani žádné americké základny, ale naopak chcete fungující zdravotnictví, školství, chcete mít na svém území podnikatele, ať už malé živnostníky poskytující tolik potřebné služby, tak velké zaměstnavatele, zemědělské podniky, chcete pro mladé dostupné bydlení. Chcete prostředky na důstojné postarání se o seniory. Jako samospráva chcete také přiměřenou suverenitu. A tu vám dá jen suverénní Česká republika,“ dodala.

„Jsem od roku 1990 výraznou zastánkyní samosprávy, stála jsem jí po boku v době, kdy byly snahy zasahovat do jejích práv a je tomu tak stále. Proto nemohu nevidět, že nenápadná i nápadná snaha omezovat suverenitu České republiky by ohrozila právě i územní samosprávu. Byl by zde pouze jediný rozdíl. Namísto českého státu by zásahy do práv obcí a měst přicházely z evropské úrovně, a to nesmíme připustit. Potřebujeme suverénní Českou republiku a v České republice samostatnou a suverénní samosprávu, která bude spravovat své věci v mezích zákona tak, jak uzná za vhodné. V posledních třech letech jsem na tato témata každý rok jednou uspěla u Ústavního soudu. Takže i o samosprávu pořád bojujeme. Suverénní samospráva nemůže být bez suverénní České republiky,“ dodala Zwyrtek Hamplová a zdůrazňovala, že by se nemělo obcím ještě odebírat finance. Obecní rozpočty by posílila a v dalších letech chce posilovat o navýšení pravomocí místních radnic vůči státu. „Vím, že radnice nikdy neselžou. Teď bohužel selhává tato vláda, dopadá to na občany, kteří jsou občany každé obce a města. Já věřím, že nám samospráva a starostové, kteří jsou staří zkušení pardálové, nebo mladí zkušení pardálové, že nás v tom nenechají, protože jim jde o jejich občany tak, jako jde nám,“ zakončila.

