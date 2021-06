„Nenávidím vás!“ Třesk v ODS: Pavel Novotný vypustil strašlivé věci

Řeporyjský starosta Novotný řádil na Twitteru. V centrále ODS nebudou rádi, protože vyjevil nepěkné věci. „Nemáte představu, co je to za prostředí.“ Kálí mu prý na hlavu kvůli známé poslankyni a starostce. Údajně také definitivně končí s politikařením a výjimečně si ubalí „brko“ přes den. A Petr Fiala ho má zase prý rád, ale nemůže to říct. „Za vše může Praha.“ Starosta Novotný chybí na pražské kandidátce koalice SPOLU, jejíž součástí je ODS.

Pavel Novotný, známý starosta Řeporyjí a doposud člen ODS, dal opět na Twitteru průchod svým emocím. Jak to tak vypadá, strana modrých ptáků se k bývalému králi bulváru a kontroverznímu baviči v jedné osobě Novotnému nechová příliš hezky, nenechali ho kandidovat, a proto se musel už opravdu ostře ohradit. Dnešní kauza se týká tzv. smazaného tweetu.

Na starostově twitteru se najednou objevil tajemný příspěvek tohoto znění: „Jo, už ten tweet jdu mazat... Ne, nikdo nevolal... Nemůžu takhle brečet, nemůžu... Musím tu sedět jak píča a držet hubu a nechat si srát na hlavu... Hned to bude. Já vím, co strana potřebuje. Abych to nějak kousnul. Pro Janu, Renatu...“ Prozatím to vypadá tak, že „Janou a Renatou“ myslí Novotný pravděpodobně poslankyni a vlivnou členku ODS Janu Černochovou a starostku Prahy 5 Renatu Zajíčkovou.

Jízda ale pokračovala a vzápětí se na Novotného profilu objevil další tweet. „Tweet jsem smazal. Ale jak já vás nenávidím. Už nedám vteřinu, vteřinu svého života politikaření. Je na to moc krátký. Sebrali jste mi šanci a s jakoukoli jinou v budoucnu vám dám pěstí, než otevřete pusu. Můj čas byl teď. Zkurvený region. Nejde vám o stranu. Bojíte se. Sráči.“ Soptil politik, který zřejmě stále nepřekousl, že ho ODS nenechala kandidovat ve sněmovních volbách.

Posledním výkřikem pak byl následující příspěvek: „A vůbec mě netrápí, jak tímhle dělám radost některým ‚našim‘ i cizím. Nestydím se za emoce, které NEMŮŽE chápat nikdo, kdo si to nezkusil. Mám na ně svaté právo. Loajalita. Dobře vím, co to je. Snažím se. Fakt moc. Nevím proč. Ale snažím, ač to teď nevypadá.“

Očividně frustrovaný Novotný se pak pod příspěvky bavil i se svými „fanoušky“. Jistý uživatel se ho třeba ptal, zda nepotřebuje „tabletku“. Na to politik odpověděl překvapivě smířlivě: „blbej den:-) Jinak dobrý... Balím si v práci výjimečně brko přes den a sednu si nad výkazy, anebo to mrdám, jedu domů za dětma... Jsem dobrej... Jen jsem to potřeboval nějak to, no...“

Dalšímu fanouškovi se pak starosta snažil popsat, jaké poměry panují v pražské ODS. Jedná se prý o velice soutěživé prostředí. „Nemáte představu, co je to vysoce konkurenční prostředí... nikdo nemá... kdo nebyl v naší pražské buňce a neprojevil ambice... myslí si, že dovede, ale nedovede si to představit,“ napsal.

Další uživatel zase Novotnému navrhoval ať „přestane brečet a hodí do toho ODS vidle“. Do toho se ovšem řeporyjskému vůdci příliš nechce a nezbývá mu proto nic než mlčet. „Jenomže to poškodím stranu... tu, kvůli ní už to musím dál teď odmlčet až do voleb... sedět tu jak pecka a nic nedělat...“

V následné diskusi se Novotný snažil ozřejmit, proč jeho domovské straně nechce ublížit. „Jsou tu lidi, jako je Petr Fiala, ten mě má rád, jen to nemůže říct... A ODS mi nikdy předtím, než pochopila Praha, kam mířím, nic neprovedla, naopak. Poškozuji ji už tímto. Jen ze zhrzenosti. Já nemůžu tohle dělat do října. Mám mlčet a litovat se sám, jak je to nefér.“

