„Neočkovaní by měli kvičet jako svině na jatkách. Dobytek!“ Petr Žantovský se zhrozil. Toto opravdu napsal novinář

TÝDEN V MÉDIÍCH Neočkovaní by měli kvičet jako svině na jatkách. Nejsou to lidé, ale dobytek, kvůli jejich bezohlednosti a telecímu IQ vyhlásí stát na podzim zákaz vycházení. Takové perly našel Petr Žantovský v článku jednoho ze slovenských mainstreamových médií. Zaujal ho i text středoškolského učitele, který sice horuje za kvalitní mediální výchovu, ale sám si nedá práci s argumentací, a tím ukazuje, že mu nejde o přesvědčování argumenty, ale o obyčejnou propagandu. Dojde i na to, jakou lež v největší okurkové události těchto dnů pronesl Andrej Babiš mladší.

Poměrně odlehlou disciplínou, a to olympijskými hrami v Tokiu, startuje pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Jak víme, tak do nich zasahují různé politické vlivy, viz Mao na tričkách. Ale o tom mluvit není třeba, to je záležitost jiná. Mě ale fascinuje covidová – skoro bych řekl až – tyranie, k níž tam dochází. Tedy způsob, jakým zamezují sportovcům se mezi sebou stýkat, jak se ostrakizují ti lidé, kteří byli seznáni pozitivními, a jak se s těmi lidmi jedná. Mně to opravdu připadá, že jsme se dostali do období 50. let, kdy máte vyjmenované nepřátele a vůči těm se vymezujete čím dál víc. Tedy jak známe ta Overtonova okna, čím dál víc se posouvá tolerance vůči určitému typu slovního a nebo možná i v budoucnu jinému násilí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vrchol toho našel v článku „Militarizácia dobrovoľnosti, neberte nám Matoviče a digipas“, který uveřejnil deník Sme. „Ten článek je dřívějšího data, ale mně se dostal do rukou až teď. Sepsal ho Peter Schutz, slovenský komentátor, kterého známe už z časů listopadových a polistopadových. A tento člověk překročil všechny možné představitelné hranice. Obsahem textu je boj za očkování a proti těm, co očkování haní nebo se mu brání. Zacituji několik vět z toho článku, v němž například píše: ‚Na neočkovancov sa nedá ísť iba cukrom, ale treba aj poriadne dlhý bič‘. Nebo druhá citace: ‚Neočkovaní by mali kvičať ako svine na bitúnku (česky „jatka“) … keď hlavný prúd rozumuje, ako neočkovaných poriadne diskriminovať, aby ich zvýšený diskomfort dotlačil pod ihlu‘,“ kroutí hlavou mediální analytik.

Trumflo to i všechny dosavadní Šarapatkovy plody

A dalšími větami to Peter Schutz ani trochu nevylepšil, posuďte sami: „Nie je jasné, čo bráni povedať, že to nie sú ľudia (tí, ktorí majú iný názor na očkovanie), ale dobytok, keďže len ich bezohľadnosť a teľacie IQ budú príčinou, že v septembri/októbri/novembri – na staré kolená – na mňa štát uvalí zákaz vychádzania“. „Tak to překročilo všechny meze způsobu vyjádření novináře v médiích. Trumflo to všechny dosavadní plody pana Šarapatky a celého serveru Forum24, něco takového jsem opravdu ještě nečetl. Jsem tím velice pohoršen a zároveň to ve mně vyvolává pocit obrovského strachu z toho, co nás čeká, protože tohle nemůže být předzvěstí ničeho dobrého,“ tuší Petr Žantovský.

Člověk v tísni napodobuje politické školení mužstva

Takto učitel Aubrecht definuje mediální výchovu: „Rozeznává zvolené výrazové prostředky jako příznakové a roli jejich citového zabarvení pro ‚navádění‘ uživatele k určitému výkladu obsahu sdělení … rozezná rozdíly mezi ‚seriózním‘ a ‚bulvárním‘ zpravodajstvím a výrazové prostředky, které jsou pro ně příznačné … a identifikuje základní argumentační a manipulační postupy“. „Ta citace je delší, ale tohle je z toho nejpodstatnější. To, co píše, by teoreticky mohla být i hezká pravda, kdyby to ovšem byla pravda. Tak, jak se mediální výchova provozuje na různých typech škol, a to i za ‚pomoci‘ organizací typu Člověk v tísni a Jeden svět ve školách, což je vlastní projekt Člověka v tísni, tak se provozuje jako propaganda, jako indoktrinace jednou pravdou proti nějakým pravdám, tezím či tvrzením jiným. A to není mediální výchova,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Ve skutečnosti to odpovídá občanské výchově 70. let, kdy bylo žákům jasně nadiktováno, že toto je přítel, toto je nepřítel, toho velebíme, tomuto lajeme, nenávidíme ho a bojujeme proti němu za mír. „Takhle banálně to vypadá i v tomto případě. Pan Aubrecht tam ocitoval Václava Klause mladšího, který se nechal slyšet, že patří ‚k lidem, kteří z toho (míněno takového výkladu mediální výchovy) tak trošku cítí takové to nebezpečí školení politického družstva‘. Myslím, že to Václav Klaus řekl ještě velmi jemně. Kdo si prošel vojnou, ví, že politické školení mužstva byla indoktrinační chvilka, která vysvětlovala vojínům, jak mají chápat svůj postoj vůči imperialismu a jak mají plnit svůj vojenský a občanský úkol. Bylo to prováděno způsoby tak banálními a nevěrohodnými, že snad i ten Člověk v tísni je proti tomu docela důvěryhodný,“ srovnává mediální analytik.

Mediální výchova se stala trafikou za veřejné peníze

Nicméně se domnívá, že jak postupuje lexikální propad a úpadek, tak bude samozřejmě postupovat i argumentační propad a úpadek. „Protože jestli nemám pro své teze argumenty, tak je potom mohu prosazovat jenom jako fakta a teze a nezabývám se argumentací, nezabývám se zdůvodňováním, což je také problém současného stavu mediální výchovy. Ono se vůbec o mediální výchově mluví tak trošku zástupně, protože organizace typu Člověka v tísni si z ní udělali trafiku za veřejné peníze a teď nás poučují, jak máme chápat média. Ale člověk, který média konzumuje, je konzumuje zpravidla proto, aby se něco dozvěděl, a je to člověk sám o sobě už občansky gramotný, nebo aspoň zčásti, a média konzumuje, pokud nejde o sportovní zprávy, proto, aby porozuměl světu kolem sebe,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zcela jistě však není potřeba do dětí v patnácti letech pumpovat nějaké ideologické direktivy, aby rozuměli světu kolem sebe. „Pokud se tím ovšem nesleduje to, aby světu rozuměli pouze tím způsobem, jakým mu rozumět smějí. Ale to potom přestává demokracie, a to i ta liberální, a začíná jednoznačně diktatura. Zaujala mě zmínka, v níž se pan Aubrecht pohoršuje, že ‚podle šetření agentury Median mezi českými pedagogy, kteří mediální výchovu vyučují, 72 procent dotazovaných učitelů neabsolvovalo ani jedno školení v této oblasti‘. To je tedy zdvižený prst a honem rychle všechny školy musíte zorganizovat školení, nejlépe od Člověka v tísni, abyste měli vynikající pedagogy mediální výchovy,“ směje se mediální odborník.

Je smutné, že takoví lidé učí základy společenských věd

Nemůže nekomentovat ani následující souvětí, kterým učitel okořenil svůj text: „Až děsivě působí skutečnost, že 27 procent učitelů z tohoto výzkumu považuje Parlamentní listy za důvěryhodný zdroj“. „A jsme tady přesně u vstřelené vlastní branky toho Aubrechta. Protože on konstatuje, že výsledek toho výzkumu je děsivý, ale nepíše proč. Nepíše, proč by Parlamentní listy nebo kdokoli jiný neměly být považovány za důvěryhodný zdroj. On si prostě nedá práci s argumentací, a tím ukazuje, že mu nejde o nějaké přesvědčování fakty a argumenty, ale o prostou a jednoduchou propagandu. Je smutné, že takoví lidé učí základy společenských věd na gymnáziích s dříve vysokým kreditem. Ale už je doba asi taková, že se s tím musíme smířit. Nicméně je třeba o tom vědět a je třeba o tom stále mluvit,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Na závěr si nechal největší okurkovou událost těchto dní, která asi nikomu neunikla. „Mám na mysli spojenectví mladého Babiše s Miroslavem Kalouskem, jejich navázaná přátelská komunikace a různé veřejné výstupy Andreje Babiše mladšího, které shrnul například v rozhovoru pro Prostor X tuto středu. Je to uvozeno titulkem: ‚Otec mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy‘. Míní tím diagnózu schizofrenie, kterou má. To je zase vlastní branka. I kdyby si Andrej Babiš potřeboval s tatínkem vyřešit cokoli ze soukromého života, tak to není způsob, který by byl sympatický. A mnozí novináři – dokonce i z různých mainstreamových médií – upozorňují, že to není úplně fér hra. A teď nejde o to, kdo má větší máslo na hlavě, jestli Babiš starší, nebo mladší. Jde o to, jaké prostředky mladší Babiš zvolil,“ míní mediální analytik.

Média infikují veřejnost lží, kterou pronesl Babiš mladší

Ale také jde o jednu věc, na kterou ještě nikdo neupozornil. „A sice, že vyslovil jeden naprostý fejk, a proto by se mu nemělo vůbec naslouchat. A ten fejk zní: ‚zbavit se diagnózy schizofrenie‘. Kdo něco ví o psychiatrii, velmi dobře ví, že této diagnózy se zbavit nelze. Ta je vrozená, tu nezískáte, k té máte dispozice. Zhruba půl procenta populace má dispozice ke dvěma základním psychiatrickým nemocem, a to je bipolární porucha, dříve se jí říkalo maniodepresevní psychóza, a ta druhá je právě schizofrenie. A teď je otázka, jestli se v člověku, který má tuto genetickou dispozici, ta nemoc objeví, nebo neobjeví. Někdy se to stává třeba pod vlivem tragických událostí nebo jako následek braní drog, které otevřou ty určité dveře vnímání v hlavě a propustí tu nemoc do plného života,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Hned ale dodává, že samozřejmě neví, jak se to stalo Andreji Babišovi mladšímu. „Nicméně má-li diagnózu schizofrenie, tak se jí prostě nemůže zbavit, jak píše. To je prostě lež a tuto lež nám multiplikují různá média a infikují prostředí touto lží, které nikdo nevěnuje velkou pozornost, protože málokdo právě svět psychiatrie zná. Ale každý doktor by potvrdil to, co jsem teď řekl. Takže tohle považuji za vůbec nejhorší právě z toho důvodu, že vnáší do našeho prostředí a do veřejnosti něco, co si málokdo je schopen či ochoten gramotně zkontrolovat nebo nemá potřebu si to kontrolovat a může propadnout dojmu, že Babiš mladší byl skutečně infikován něčím od Babiše staršího a teď se toho tedy poctivě zbavuje léčbou nebo jinými způsoby. Není to tak a nemůže to tak být,“ uzavírá mediální odborník dnešní pohled do světa sdělovacích prostředků.

