„Nepřítel, lampasák, chtěl bojovat proti demokracii.“ Jakub Železný nemá z Petra Pavla radost. Ani on z něho

„Uzná-li někdo chybu (i dávnou), omluví se a snaží se ji napravit, má můj respekt. Ale: ten, kdo byl v armádě před r. ’89, byl nepřítel, komunistický lampasák. Ať byl v jakémkoli špiónském kurzu, byl to kurz pro ty, co měli a chtěli bojovat proti demokracii ve prospěch totality. J.,“ napsal Železný na svém twitterovém účtu s fotografií na článek z deníku Právo.

Uzná-li někdo chybu (i dávnou), omluví se a snaží se ji napravit, má můj respekt. Ale: ten, kdo byl v armádě před r.’89, byl nepřítel, komunistický lampasák. Ať byl v jakémkoli špiónském kurzu, byl to kurz pro ty, co měli a chtěli bojovat proti demokracii ve prospěch totality. J. pic.twitter.com/5xdPe2eFON — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) October 22, 2022

„Ti, proti kterým jsme ‚měli a chtěli bojovat‘, nás po roce 1989 začali brát jako partnery a brzy jsme se stali spojenci a vzájemně za sebe nasazovali život. Kdyby uvažovali jako Vy, Jakube, asi bychom na sebe dosud mířili přes hranici zbraněmi. Jsem moc rád, že jsou i jiní,“ zareagoval Pavel.

„Myslím, že útoky na Petra Pavla kvůli minulosti budou mít opačný, než zamýšlený účinek. Lidé nad 50 se s ním neztotožňují přesto, že si zadal s bolševikem. Ale právě proto. Je v tom stejný, jako většina z nich. Jeho kandidatura je pro ně něco jako rozhřešení. A mladším je to fuk," napsal na svůj twitterový profil komentátor Petr Honzejk.

Myslím, že útoky na Petra Pavla kvůli minulosti budou mít opačný, než zamýšlený účinek. Lidé nad 50 se s ním neztotožňují přesto, že si zadal s bolševikem. Ale právě proto. Je v tom stejný, jako většina z nich. Jeho kandidatura je pro ně něco jako rozhřešení. A mladším je to fuk. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) October 22, 2022

„Já (50+) Petra Pavla nehodlám volit proto, že mi jako bývalý komunista vyhovuje a ztotožňuju se s ním pro jeho minulost do roku 89. Ale za 32 let se osvědčil a uspěl a ze současných možných demokratických kandidátů má největší šanci na zvolení,“ napsal v reakci režisér Jan Hřebejk.

„Jasně, to k tomu patří. Každej nad 50 má pocit, že si hříchy či zbabělost odpracoval. A je to většinou pravda. Pavel to zosobňuje,“ odvětil Honzejk.

K tomu, že by měl o své minulosti hovořit jinak, vyzývá Pavla již historik Petr Blažek. Nyní se poprvé o Pavlově minulosti rozhodl promluvit muž, jenž ho zná z elitní školy pro zpravodajské důstojníky. Právu se ozval 63letý Pavel Beneš.

„Nebyl jsem žádný Bond, ale výsadkář průzkumník, jenž se plazil blátem, mrzl ve sněhu a připravoval se na vysazení v týlu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo velitelská stanoviště,“ uvádí sám o sobě Petr Pavel. Jenže Beneš nyní hovoří jinak.

Tvrdí, že všichni absolventi přísně utajovaného kurzu, ve kterém s Pavlem byl, podle něj dobře věděli, že jsou cvičeni na agenty v diplomatickém prostředí. „My jsme byli vojáci školení na to, být pomocníky vojenských přidělenců, být jejich očima při výkonu výzvědných činností na území cizího nepřátelského státu v zájmu Varšavské smlouvy,“ zmiňuje Beneš a uvádí mimo jiné i to, že dostat se do kurzu nebylo vůbec jednoduché. „Kromě samozřejmých kádrových předpokladů jsme prošli prověrkami všech stupňů na Ministerstvu obrany nebo StB,“ řekl a prozradil, že krycí jméno Petra Pavla bylo Pavel Pávek.

Zároveň také hovořil o tom, že se Pavel nechoval, jak dnes tvrdí. Podle Beneše byl vůči režimu loajální a hájil jeho zájmy, i když režim už byl v posledním tažení. Pavel přitom tvrdí, že členství v KSČ vnímal ve svém prostředí jako normální věc a nijak to tehdy neřešil. Dnes podle svých slov ví, že to byla chyba, a lituje toho.

„Nevěřím, že to bylo pouhé pomýlení. Nejde o to ho poškodit nebo se mu mstít, ale když chce kandidovat na prezidenta, tak by neměl nic zakrývat, protože ho to stejně jednou dožene. Řada lidí ví, kdo byl a co dělal,“ dodává Beneš.

Kampaň se naplno rozjíždí, píše Pavel

Pavel se ke slovům Beneše následně vyjádřil přímo pro Právo, ale i na svých webových stránkách.

Psali jsme: Promluvil o Pavlovi. A přišel vztek. „Zhrzený komunistický dědek! Jak z Václaváku.“

„Je evidentní, že kampaň se už naplno rozjíždí. Předvolební průzkumy z posledních týdnů mě opakovaně řadí na pozici před Andreje Babiše, a to spustilo nevyhnutelnou reakci. Po více než třiceti letech se najednou ozval můj bývalý spolužák, aby přinesl údajné velké odhalení, které mě má poškodit, ale je podobně jako v případě dalších urputníků postavené jen na osobních spekulacích. Nemá smysl jeho tvrzení komentovat, počítám s tím, že se budou v kampani objevovat lidé, kteří udělají cokoliv, aby dosáhli svého politického cíle, a to i šířením pomluv,“ zmínil Pavel pro deník Právo.

Psali jsme: „Zoufalec.“ Na muže, který promluvil o Pavlovi, vytáhl minulost Petr Kolář. Ale je tu varování

„Nechci před pomluvami a manipulativními útoky obhajovat sám sebe. Jsme v kampani a je jasné, že jich bude přibývat. Požádal jsem proto redaktora, aby zveřejnil vyjádření dalších účastníků stejného kurzu, kteří tehdejší události zažili, a mohou je tak pravdivě popsat. Redaktor dostal stanoviska dvou různých spolužáků i s kontakty, ale rozhodl se dát přednost pomluvám od jednoho člověka. Označil stanoviska dalších spolužáků (mimochodem bývalých vysokých představitelů zpravodajských služeb Česka a Slovenska) za nerelevantní a své redakci je ani neposlal. Zveřejním je tedy alespoň touto cestou, protože říkat věci v kontextu považuji za důležité,“ reagoval pak na svých webových stránkách Pavel a přidal stanoviska bývalého ředitele slovenské Vojenské zpravodajské služby 2006–2007 Jaroslava Gojfára a bývalého ředitele odboru vojenské diplomacie Vojenské zpravodajské služby a bývalého zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Pavla Zůny. Zastání pak Pavel našel i u vojenského historika Eduarda Stehlíka.

