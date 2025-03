„Nerozlišuje dobro a zlo.“ Nový útok na Muska. Jourová pálila z ČT. A tím neskončila

Spojené státy ukončují financování Rádia Svobodná Evropa a omezují chod Hlasu Ameriky. Podle kritiků tím Trumpova administrativa nahrává nepřátelům demokracie, jeho příznivci to naopak považují za logické rozpočtové opatření.

Priorita úspor před geopolitickým vlivem

Věra Jourová, bývalá eurokomisařka a současná prorektorka Univerzity Karlovy, se vyjádřila k postoji Spojených států kriticky: „Trump a jeho lidé dospěli k tomu, že je to drahý špás. U mnoha dalších škrtů, jak známo, operují s tím, že musejí šetřit peníze ze státní kasy. Peníze jsou jim asi dražší než to, že ztratí vliv v zemích, kde měla Amerika podle mého názoru vliv dál uplatňovat, pokud se má dál ucházet o místo lídra demokratického světa. Amerika na to rezignovala,“ uvedla Jourová v Interview ČT24, že tato strategie může mít širší důsledky pro geopolitický vliv Spojených států.

„Osobně si myslím, že to je velmi krátkozraká politika a velká chyba. Jsou to velké peníze, ale Amerika vyklízí pole a rezignuje na tu svou úžasnou roli garanta objektivních a ověřených informací, které by měly jít do zemí, kde je cenzura... To byla role tohoto rádia, které bylo nástrojem pro svobodu slova v takových zemích,“ odsoudila rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa ukončit financování Rádia Svobodná Evropa a varovala před jeho důsledky.

Elon Musk a neschopnost rozlišovat dobro a zlo

Miliardář Elon Musk, blízký spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa, veřejně podpořil ukončení financování Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) a označil tuto stanici za „šíleně levicovou“. Tvrdil, že již nemá dostatečné publikum a představuje zbytečné výdaje z peněz daňových poplatníků. Jeho vyjádření ovlivnilo rozhodnutí americké vlády, která se rozhodla financování RFE/RL ukončit.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová



Bývalá eurokomisařka a současná prorektorka Univerzity Karlovy Věra Jourová znovu zopakovala svůj názor na Elona Muska, že „ze všech šéfů, které potkala, je Elon Musk jediný, který není schopen rozlišovat dobro a zlo. „A platí to víc než dřív. A možná to vidí i víc lidí. Je to i případ financování Svobodné Evropy,“ uvedla Jourová.

Dále se zamyslela nad osobností Elona Muska a jeho vnímáním veřejností. „Mnozí ho považují za génia v určitém ohledu, ale géniové mají dost často nějaký chybějící šroubek v hlavě. Nemají empatii, nemají cit pro lidi. Možná, že nemá prostě jenom cit pro lidi,“ dodala Jourová.

„Trump už kolem sebe dnes nemá lidi, kteří by mu mohli oponovat nebo říct jiný názor, že by měl dělat něco jiného. Nejspíš už poslouchá pouze názory Elona Muska,“ vyjádřila se Věra Jourová k tomu, jaký vliv má Elon Musk na rozhodování Donalda Trumpa.

Věra Jourová se zamyslela nad otázkou, zda by Evropa neměla převzít větší odpovědnost za financování médií podobných Rádiu Svobodná Evropa. „Proč tento servis necháváme platit z Ameriky? Proč se na tom víc nepodílíme my? Možná, že na to teď je chvíle, abychom si na to odpověděli,“ přemítala.

„Musíme převzít odpovědnost v řadě věcí, kde jsme se na Ameriku spoléhali bez přiměřeného důvodu. Řekla bych, že nastala doba, abychom my jako Evropané, kteří držíme – metaforicky řečeno – prapor demokracie a lidských práv, se měli podívat na to, jestli máme možnosti uplatňovat svůj vliv více a lépe v třetích zemích,“ doplnila bývalá eurokomisařka.

Koalice ochotných ukázala, že nemusíme být blokovaní Orbánem

Politička se dále vyjádřila k otázce jednoty Evropy i v jiných oblastech, například v obraně a bezpečnosti, a to v kontextu rozdílných postojů Maďarska a Slovenska. „Pochopitelně nemůžeme nevidět, že Maďarsko a Slovensko mají možná jiné plány nebo nejsou v souladu se zbytkem evropských států. Proto jsem také ráda, že se našla ta metoda, jak je vlastně obejít. Ukazuje se to na koalici ochotných. Ukazuje to, že nemusíme být úplně blokovaní a paralyzovaní tím, že pan Orbán má jiné plány,“ uvedla.

Koalice ochotných obešla maďarské veto tím, že se skupina států rozhodla jednat samostatně bez nutnosti jednomyslného souhlasu celé EU. Místo čekání na Orbánovo schválení našly způsoby, jak financovat vojenskou pomoc Ukrajině a prosazovat klíčová rozhodnutí mimo oficiální unijní mechanismy.

Spojenectví se Spojenými státy je pragmatické pro obě strany

Na otázku, zda Spojené státy zůstanou spojencem Evropy, Věra Jourová vyjádřila své přání, aby tomu tak bylo. „Přála bych si, aby Spojené státy zůstaly našimi spojenci, a řekla bych, že je to pragmatická myšlenka na obou stranách Atlantiku,“ uvedla Jourová. Podle ní si i Donald Trump uvědomuje, že v geopolitických otázkách, zejména ve vztahu k Číně, nemůže zůstat izolovaný.

Evropa jako mírový projekt musí reagovat na ohrožení

Evropskou unii označila Jourová za mírový projekt, který se však musí v době ohrožení přizpůsobit nové realitě. „Evropa je mírový projekt, který se však musí v momentu ohrožení, v kterém teď jsme, nastavit podle potřeby,“ uvedla s tím, že velmi ráda přivítá jasné informace o tom, co plánuje česká vláda a budoucí vítěz voleb v otázce bezpečnosti. „To si myslím, že by uklidnilo naši společnost,“ míní bývalá eurokomisařka.

„Když říkám uklidnit společnost, tak tím nemyslím malovat vzdušné zámky a lidem lhát, že se nic neděje. Něco se děje a my na to musíme správně reagovat,“ zdůraznila. „Situace si vyžaduje informovanost občanů a realistické a odvážné plány státníků,“ poznamenala Jourová.

„Bylo výhodné dělat kšefty s Ruskem, brali jsme od nich plyn, budovali jsme Nord Stream 2. Byly to velmi chybné kroky, velmi nebezpečná a krátkozraká politika. Teď je čas tohle všechno napravit,“ konstatovala Věra Jourová.

