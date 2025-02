„Neskloním hlavu.“ Rumun Georgescu propuštěn, padla silná slova

Nezávislý rumunský prezidentský kandidát Calin Georgescu, který se netají kritickým postojem k EU i k NATO, byl ve středu zadržen a vyslýchán na policii.

Vyšetřovatelé ho viní z podněcování akcí proti rumunskému ústavnímu pořádku. Ale také ze šíření nepravdivých informací, opakovaných nepravdivých prohlášení (o zdrojích financování volební kampaně a majetkových přiznání) a z účasti nebo podpory fašistických, rasistických či xenofobních organizací. Je také obviněn z veřejné podpory osob vinných z genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, jakož i z obhajování fašistických, rasistických nebo xenofobních ideologií. O šíři obvinění prezidentského kandidáta informoval server Romania Insider i další rumunská média.

Soud prezidentskému kandidátovi Georgescuovi nařídil zůstat v Rumunsku a oznamovat úřadům jakoukoli změnu bydliště, zdržet se vytváření nebo používání účtů na sociálních sítích ke zveřejňování zakázaného obsahu, pravidelně se hlásit policii za účelem sledování, předstupovat před žalobce a soudce, když je předvolán, a nesmí vlastnit ani nosit zbraně.

Když ve středu večer opouštěl policejní služebnu, čekala na něj manželka a velký dav příznivců, k nimž promluvil.

„Už mě nic nepřekvapuje. Připomíná mi to mentalitu komunistického systému 50. let. Tady v tom není žádný rozdíl. Ale my pokračujeme. … My jsme ta síla, my jsme ta energie, my jsme Rumunsko. V žádném případě nebudeme sklánět hlavu. Jak jsem řekl, nic mě nepřekvapuje a budeme pokračovat v boji za svobodu,“ řekl Georgescu. Citoval ho server News.ro.

K zadržení rumunského prezidentského kandidáta se vyjádřil i majitel sociální sítě X Elon Musk, momentálně jeden z hlavních politiků 47. prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Právě zatkli osobu, která získala nejvíce hlasů v rumunských prezidentských volbách. Tohle je zvrácené,“ konstatoval Musk s odkazem na první kolo loňských zrušených prezidentských voleb.

Premiér Marcel Ciolacu v první reakci poté, co byl Calin Georgescu předveden k výslechu na prokuraturu, prohlásil, že justiční orgány jsou povinny předložit pádné a bezvadné důkazy při vyšetřování.

V obviněních prezidentského kandidáta hraje podle rumunských médií důležitou roli Horatiu Potra, vůdce rumunských žoldáků v Kongu. Právě tento muž měl Goergescuovi přispívat na volební kampaň a měl založit „organizace s fašistickým, rasistickým nebo xenofobním charakterem“.

Georgescu nejdřív tvrdil, že se s vůdcem žoldáků vůbec nesetkal. Ale dostal na stůl fotografie, které dokládají opak. A Georgesu začal mluvit o zastrašování svých lidí ze strany státu.

V pořadu Realitatea Plus prohlásil, že fotografie, které mu byly předloženy, jsou několik let staré. „Potřeboval jsem bodyguardy a nemohl jsem je najít ve svém okolí. … Jako veřejně činná osoba se setkávám s lidmi. Z podstaty věci se s nimi nemohu nesetkávat,“ vysvětloval Georgescu. „Naše setkání bylo vytrženo z kontextu,“ dodal.

George Simion, vůdce Národně konzervativní strany AUR, která podporuje prezidentskou kandidaturu Calina Georgescua, podle Euronews Romania odsoudil počínání rumunských orgánů jako „zneužívání moci totalitní silou“.

