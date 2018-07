„Nezdá se, že by v tom tenhle ekonomický imigrant měl jasno.“ Kalousek si nepříjemně kopl do Babiše

Premiér Andrej Babiš se tuto středu s šéfem bavorské vlády Markusem Söderem shodli na nutnosti účinně chránit vnější hranice Evropské unie. „Po debatě s bavorským premiérem jsem ještě více přesvědčen, že se ilegální migraci musíme ubránit za každou cenu,“ prohlásil český předseda vlády po schůzce s bavorským premiérem v Bayreuthu. „Nezdá se, že by v tom tenhle ekonomický imigrant měl jasno,“ pustil se do Babiše za jeho slova k migraci předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Do Bayreuthu Babiš dorazil se svou manželkou na pozvání bavorského premiéra Södera. Během první přestávky měl prostor se Söderem jednat i o migraci. „Po debatě s bavorským premiérem jsem ještě více přesvědčen, že se ilegální migraci musíme ubránit za každou cenu,“ uvedl v rozhovoru pro Právo Babiš.

Celý článek sdílel na svém twitterovém účtu Miroslav Kalousek, který doplnil, že proti nelegální migraci jsme všichni. Už proto, že není legální. „Posoudit ale žádost uprchlíka o azyl a v případě, že mu jde o krk, mu ten azyl poskytnout, není nelegální. To je povinná lidskost. Nezdá se, že by v tom tenhle ekonomický imigrant měl jasno,“ nebral si servítky.

Premiér Babiš v rozhovoru také důrazně odmítl, že by česká vláda kývla Evropská komisi na to, že by nabízela 6000 eur za dobrovolně přijatého uprchlíka. „V žádném případě. To je další nesmysl od EK, která není schopna pochopit, že jediné řešení je zastavení nelegální migrace a že azylové řízení musíme řešit mimo Evropu podle vzoru Austrálie, což stále dokola opakuji,“ řekl s tím, že musíme bojovat proti pašerákům a jejich lodě nesmějí ani vyplout.

„Vycházet z toho, že ilegální migranti k nám musejí přijít, je špatně. Nemusí. Máme jim pomáhat v zemích, kde žijí. EK blouzní, je nepoučitelná.,“ řekl Babiš a zmínil, že když vidí, co se například ve skutečnosti v Německu děje, a dozvěděl se, jak to tam funguje, tak do takové situace se určitě dostat nechceme. „Určitě nechci, aby tu za pár let, jako tomu bude v některých zemích EU, žilo víc přistěhovalců než původních obyvatel,“ sdělil s tím, že v Česku máme svých problémů dost, musíme se starat o naše lidi a nemůžeme se postarat o všechny.

Velká potíž podle Babiš také je, že jen minimum z migrantů je schopno pracovat, jak to firmy vyžadují. „Mají jinou kulturu, jiné zvyky. Takže srovnávat migranty z Evropy s těmi z Afriky je neporovnatelné. Když pak vidíte, jak v Ceutě 600 migrantů agresívně zaútočí. To nejsou lidé, které chtějí naše firmy, ty mají spíš zájem o lidi z Východu,“ uzavřel.

