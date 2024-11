Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22621 lidí server amerického listu Washington Post.

„Zaměstnanci ambasády jsou instruováni, aby se ukryli na místě,“ uvádí se v prohlášení na webu ambasády. „Americké velvyslanectví doporučuje občanům USA, aby byli připraveni okamžitě se ukrýt v případě, že bude vyhlášen letecký poplach.“

Italská, řecká a španělská ambasáda v Kyjevě budou také dočasně uzavřeny. Italská ambasáda s odkazem na prohlášení americké ambasády varovala před „možným náletem vysoké intenzity“.

Z ukrajinské strany však zaznělo, že riziko útoku na zahraniční ambasády je po celých tisíc dní ruské agrese proti Ukrajině stejné. Pracovníci ambasád by se ve dni 1001 ruské invaze měli chovat stejně jako například v 555 dni.

Mezitím ukrajinská vojenská zpravodajská služba GUR oznámila, že Rusko šíří falešnou zprávu, údajně vydanou GUR, o masivním raketovém útoku na ukrajinská města. „Tato zpráva je falešná, obsahuje gramatické chyby typické pro ruské informační a psychologické operace,“ napsala GUR na Telegram. „Nepřítel, neschopný podrobit si Ukrajince silou, se uchýlil k opatřením zastrašování a psychologického nátlaku na společnost.“

Šéf ruské zahraniční zpravodajské služby Sergej Naryškin, v rozhovoru v ruském časopise National Defense zveřejněném ve středu, varoval, že „pokusy některých spojenců NATO“ pomoci Ukrajině s útoky na velké vzdálenosti na ruské území „nezůstanou bez trestu“.

Bidenova administrativa také povolila posílání protipěchotních min na Ukrajinu, aby zpomalily postup Ruska na východ, což je další zvrat v dlouhodobé politice USA.

Ještě předtím, než ukrajinské síly dostaly povolení používat armádní taktický raketový systém dodaný Spojenými státy, pravidelně útočily na místa uvnitř Ruska svými vlastními bezpilotními letouny dlouhého doletu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly sklad zbraní poblíž města Kotovo v ruské Novgorodské oblasti, řekl ve středu Andrij Kovalenko z ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany.

Bloger Tatarigami, který se na sociální síti X představuje jako někdejší ukrajinský důstojník, se ale neobává, že by americké povolení vedlo ke třetí světové válce.

„Poskytnutí F-16 nezačalo světovou válku. HIMARS nespustil jadernou válku. Ani ATACMS. Přesto lidé nadále naslouchají těm, kteří tři roky opakovali stejné argumenty o jaderné válce: a pokaždé se mýlili,“ napsal Tatarigami.

A kind reminder:



The provision of F-16s didn’t start a world war. HIMARS didn’t trigger a nuclear exchange. Neither did ATACMS. Yet people continue to listen to those who have repeated the same nuclear war arguments for three years: and have been consistently wrong every time.