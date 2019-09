„Nikdy nebude mít milion voličů!“ Fiala dostal ránu od ženy, která zná velmi dobře ODS

Stonjeková mimo jiné také okomentovala skutečnost, že prezident Miloš Zeman zavolal Andreji Babišovi, aby mu pogratuloval k narozeninám i k zastavení trestního stíhání. „Cítím z toho trošku škodolibost prezidenta Miloše Zemana, kdy gratuluje zároveň k narozeninám i zastavení trestního stíhání,“ míní Stonjeková a cítí v tom podtextu něco ironického.

„Mnoho se toho nemění. Ti, kteří věřili, že pan premiér Babiš je v kauze namočen nevinně, to mají potvrzené. Ti, kteří si mysleli, že tento případ nebude řádně vyšetřen, si to myslí stále. Ani politicky to nic nezmění,“ dodala Stonjeková, že politické strany dále nechtějí s Babišem spolupracovat.

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 14% Nechci 86% hlasovalo: 14457 lidí

Dále Stonjeková komentovala také to, že předseda ODS Petr Fiala oznámil, že chce být premiérem a dovede Česko mezi nejlepší země světa. „Rozhovor ukazuje, proč nikdy nebude mít milion voličů. Mimo jiné i proto, že se přidává k dnes módnímu boji s klimatickou změnou. To jsou věci, kterými by se ODS zaobírat neměla, nebo by se jimi měla zaobírat tak, že by měla vysvětlovat, jak se věci v reálu mají, a ne že pojede na populární vlně Grety Thunbergové,“ dodala Stonjeková.

Řeč pak byla i o Brexitu i o situaci v TOP 09. „Lídr se nevolí. Lídr buď je, nebo není. V případě TOP 09 je jasně vidět, že tady lídr není – není to ani Tomáš Czernin, ani Markéta Pekarová Adamová,“ dodala. „V tuhle chvíli se vlastně nehledá člověk, který povede TOP 09, ale člověk, který zastaví propad TOP 09,“ poznamenala. Nejvíce pro záchranu TOP 09 podle jejích slov dělá předseda ODS Petr Fiala.

autor: vef