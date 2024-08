„Obří konflikt zájmů. Vyšetřit.“ Síkelův průšvih s plynovody nekončí

Přesednutí z křesla ministra průmyslu a obchodu na místo eurokomisaře zřejmě bude pro Jozefa Síkelu mnohem větším ternem, než se ještě nedávno mohlo zdát. Z Fialovy vlády by tak zmizel v pravou chvíli. A to v době, kdy se v médiích začíná cupovat jím prosazený nákup plynovodů Net4Gas. Obsah znějící kritiky trefně shrnuje titulek deníku Blesk: „Ministr Síkela jako ‚pan Průser‘. Koupil plynovody za miliardy, ale nemá zákazníky. Zdraží nám energie?“ Ačkoli byl v minulém roce pod silnou palbou kritiky, svůj záměr nakoupit zadlužené plynovody Net4Gas za osm miliard korun ministr Síkela prosadil. Nákup obhajoval jako strategickou investici v podobě kritické infrastruktury.

Ekonom Lukáš Kovanda v té době na sociální síti X upozornil na skutečnost, že plynovody už prakticky žádný plyn tranzitně nevedou a z hlediska tranzitu to jsou v podstatě vyprázdněné roury. „Takže vysoce zadlužená firma Net4Gas se tudíž dostává do finanční tísně. Což rmoutí zejména její konečné majitele: německou pojišťovací skupinu Allianz a kanadský penzijní fond OMERS. Fialova vláda nyní Allianzu i kanadským důchodcům může vytáhnout pořádný trn z paty. Na účet českého daňového poplatníka a svým způsobem i na účet českého důchodce, ovšem,“ upozornil. Podle nyní zveřejněné výroční zprávy Net4Gas loni prodělal 1,7 miliardy korun. Předloni přitom společnost ještě byla v zisku přes 6,2 miliardy. Navíc do nedávné aukce, kam se měli hlásit zájemci o přepravu plynu přes Česko na roky 2025 a 2026, se mu nikdo nepřihlásil.

Zločin vlády vůči vlastním občanům a daňovým poplatníkům

Tato situace nenechala v klidu europoslankyni Kateřinu Konečnou. „Takže nejdřív Fialova vláda vzala miliardy českým důchodcům, aby nákupem Net4Gas zasanovala ztráty německé pojišťovací skupiny Allianz a kanadských důchodců skrze penzijní fond OMERS. Dnešní stav Net4Gas: tranzit nula, tržby nula, hloupí Češi, cálujte! Výpadek příjmů chce podnik vynahradit vyššími platbami od těch, kteří mu zbyli jako jediní zákazníci – tedy od domácností a firem v Česku. Navíc zlevňování plynu v zimě tím přestává být reálné. Manko šlo řešit na úkor původních vlastníků a věřitelů Net4Gas. Ale to by nebyla naše vláda Petra Fialy, aby původním vlastníkům nevyplatila skoro 8 mld. korun. Tohle je zločin vlády vůči vlastním občanům a daňovým poplatníkům. Jozef Síkela nepatří na Komisi, ale před soud. Gang pěti…,“ uvedla na sociální síti X.

„Vláda České republiky koupí nepochybně vycházela strategicky z plánů na přepravu vodíku z Ukrajiny přes Slovensko a Česko do Německa. Iniciativa Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) byla zahájena v roce 2021 čtyřmi společnostmi v oblasti plynárenské infrastruktury (OGE, Net4Gas, Eustream, Gas TSO of Ukraine) vedená vizí rozvoje vodíkové ‚dálnice‘ přes střední Evropu. Ovšem v únoru zahájilo putinovské Rusko agresi proti Ukrajině, kdy také okupovalo území s největším evropským atomovým zdrojem, Záporožskou jadernou elektrárnou s instalovaným výkonem 6 GW a se stejným typem tlakovodních reaktorů jako jsou v Temelíně,“ popisuje Milan Smutný, odborný mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie, a odkazuje na následující obrázek.



Nové plynové konsorcium se rozhodlo vynechat Česko z tranzitu

„Čistá elektřina z jádra měla být perlou v koruně produkce zeleného vodíku, který měl být dopravován i do Německa. To se i v nedávno schválené vodíkové strategii spoléhá na to, že až 70 procent potřeb vodíku bude importováno ze zahraničí. Původně i z Ukrajiny. Ruská agrese ovšem tyto plány dala k ledu. Net4Gas nyní stojí bokem tranzitu, protože nefunguje původní hlavní přepravní soustava plynovody Družba – Jamal – Nord Stream – Opal – Gazela. Jenže nové plynové konsorcium, v němž hraje zásadní roli firma Daniela Křetínského, se rozhodlo vynechat z tranzitní přepravy Českou republiku,“ upozorňuje Milan Smutný na chybnou Síkelovu a vládní strategii s Net4Gas a ilustruje ji na dalším grafu.



Člen Institutu pro energetiku a člen expertní skupiny Energie není luxusní zboží Vladimír Štěpán bere nynější stav jako výsledek politiky Fialovy vlády, jejímž cílem je všechno dovážet, a co ještě funguje, se musí zlikvidovat. „Navázali nás jen na Německo, které nám hned několikanásobně zvýšilo tranzitní poplatky za dopravu plynu do České republiky. Je to i ohrožení bezpečnosti zásobování plynem do Česka, doprava plynu z východního směru bude zakázána. Přitom Německo nedávno prokázalo, že pro ČR dostatek plynu nemusí být. Dělá se tedy vše pro to, aby nebyl žádný tranzit plynu přes naše území a chyběl i plyn pro spotřebitele v Česku. Vláda nemá žádnou závaznou smlouvu na dodávky plynu z Německa,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Štěpán.

Schopný podnikatel by rychle přivedl Net4Gas do zisku

Když se mluví a píše o tom, že šlo o značně nevýhodnou a pro stát zbytečnou transakci, je třeba připomenout, že o Net4Gas měl zájem i Daniel Křetínský, respektive jeho holding EPH, kterého ale stát údajně přeplatil. Bylo by s podivem, kdyby tak úspěšný byznysmen usiloval o společnost, která by místo zisku přinášela dluhy. „Pan Křetínský vlastní slovenský tranzitní systém, a kdyby vlastnil i český, stal by se silným hráčem. Každý jen trochu schopný podnikatel by rychle přivedl Net4Gas do zisku. Sám jsem dělal tranzitní smlouvy za desítky miliard korun. Zájemci by se našli,“ konstatuje Vladimír Štěpán.

„Když firma Daniela Křetínského nemohla získat Net4Gas a mít z něj peníze za tranzit plynu a v budoucnu i vodíku, tak obejde Českou republiku přes Rakousko do Německa, jak ukazují výše uvedené mapy. Tím ‚vrátí úder‘ ministru Síkelovi, který si myslel, že nad ním vyhrál. Stejně jako v elektřině bude Česko vůči zájmům Daniele Křetínského v roli prosebníka. Místo dohody o společných zájmech zvolil arogantní ministr Síkela konfrontaci, jejíž miliardové důsledky zaplatí čeští spotřebitelé v rostoucí ceně plynu a elektřiny,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný, odborný mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie

Ministr se ocitl v obřím konfliktu zájmů, který se musí vyšetřit

Potíže firmy NET4GAS nevěstí nic dobrého pro budoucí výše účtů za plyn českých spotřebitelů. „Fixní náklady za kapacitu 50 miliard korun budou promítnuty do účtů pro české odběratele se spotřebou pod 8 miliard korun. A protože vláda nebude chtít zatěžovat odběratele v České republice zbytečnými náklady, tak dříve, nebo později nařídí, aby se plynovody vytrhaly ze země. Investice za 100 miliard korun bude zničena. Pokud by současná vláda odešla, vše by se změnilo k lepšímu, to je jediné možné řešení,“ myslí si Vladimír Štěpán.

„Samozřejmě se zdraží plyn. Údržba 4000 km plynovodů Net4Gas a další technologie stojí velké peníze, ačkoli se tímto systémem bude přepravovat minimum plynu. Stejně tak je třeba platit úroky dluhů, které za Net4Gas zůstaly z obligací a bankovních úvěrů za 33 miliard, které si pan Síkela nákupem Net4Gas rovněž ‚koupil‘. A protože v tomto bankovním obchodu hrála klíčovou roli Česká spořitelna ze skupiny rakouské Erste, která dříve bankéře Síkelu zaměstnávala, ocitl se český ministr v obřím konfliktu zájmů. To by se mělo vyšetřit,“ nabádá Milan Smutný.

