„Oni hrají za ČR, ne za EU! Mlčte!“ Fiala, Válek, Dvořák a další gratulovali hokejistům. Veřejnost udeřila

Úspěch českých juniorských hokejistů, kteří na mistrovství světa ve hře s Finskem dokázali v poslední třetině obrátit skóre z 3:5 na 8:5 a během jedné minuty vstřelit Finům hned čtyři góly, oslavují s hokejovými fanoušky také politici. A to včetně ministrů a premiéra Petra Fialy (ODS), což však vyvolává reakce, které si mnozí z nich za rámeček zřejmě nedají. Komentující vládním členům připomněli, že by místo hokeje měli sledovat úplně jiné problémy a neměli by jen „sedět na pr*eli se založenejma rukama“. Zvlášť ostře to pak schytává po oslavě české výhry ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), jenž sám sebe označuje za „eurohujera“.

Napínavou hru na ledě ocenili vedle příznivců hokeje i mnozí čeští politici a mladé hokejisty za jejich výkon ocenil i prezident Petr Pavel. „Obdivuhodná bojovnost a nasazení do poslední vteřiny! Gratuluji k světovému bronzu naší juniorské hokejové reprezentaci,“ chválil bronzové hokejisty prezident po konci zápasu.



„Skvělý příslib do budoucna pro český hokej! Hokejoví junioři vybojovali bronz na hokejovém mistrovství. Velká gratulace a pořádně to oslavte!“ potěšila výhra Česka nad Finskem také poslance Jana Skopečka (ODS). A poslanec za ANO Patrik Nacher k vypjatému konci zápasu a ke čtveřici českých gólů napsal, že by se mohlo jednat o „nejlepší 59. minutu v hokejové historii“.

„Blahopřeji našim juniorským hokejistům k úspěchu! Dokázali mnohokrát zvrátit nepříznivý vývoj turnaje a přivezou nám ze Švédska druhou medaili z MS za sebou,“ blahopřál hokejovým juniorům k bronzové medaili, která doplní loňskou stříbrnou, premiér Petr Fiala (ODS).

„Ano u týmu bylo vidět boj za ČR, což se o vládě říct nedá. Gratulace je na místě.

Tady se národ nemusí za hochy stydět na rozdíl od vlády,“ schytal to od lidí po své gratulaci premiér.





„Oni hráli za nás, za Čechy. Tak Vy raděj mlčte,“ pustila se v diskusi do premiéra jedna z žen.





A mnozí pak premiérovi radili, aby si jeho vláda vzala z výkonů hokejistů příklad. „Ukažte to (ministru financí) Zbyňku Stanjurovi, co se dá zvládnout za minutu, a třeba se pak začnete ptát i Vy sám sebe, proč chce dva roky jen sedět na prdeli se založenejma rukama,“ stálo pak v další ostré reakci.







Lépe neskončili ani další členové vlády. Tvrdé reakce čekaly rovněž na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), jenž bronz českých hokejistů oslavil gratulací. „Gratuluji našim hokejistům k neuvěřitelnému výkonu v boji o bronz na mistrovství světa! Bronzová medaile je po celém turnaji, zápase, ale hlavně po gólové smršti v samotném závěru naprosto zasloužená,“ napsal.

Je tam bronz! ??????

Gratuluji našim hokejistům k neuvěřitelnému výkonu v boji o bronz na mistrovství světa! Bronzová medaile je po celém turnaji, zápase, ale hlavně po gólové smršti v samotném závěru naprosto zasloužená. ?? pic.twitter.com/2uuqca13W6 — Vlastimil Válek (@vlvalek) January 5, 2024

„Ale potřebovat tak penicilin, tak jsou v pr… a hádej díky komu?!“ zaznělo dále v diskusi pod ministrovou gratulací hokejistům.





Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) pak skončil ještě hůř. „Je to tam!!!! Takhle bojujou mladí lvi! Gratulace a obrovský respekt!“ oslavoval české vítězství mladých hokejistů nad Finy, načež mu lidé připomenuli, že tým EU na mistrovství nehrál.



„Kluci hrajou za Českou republiku. To se Vás netýká. Nehrajou za EU,“ vzkazovali lidé ministrovi, který se netají tím, že se považuje za „eurohujera“ a že by mimo jiné chtěl, aby Češi co nejdříve platili eurem.

„Vy taky bojujete, ale proti nám,“ sneslo se na ministra pro evropské záležitosti dále.





A když Dvořák, jenž se nedávno vysmíval se označení „Česká republika“, které nás prý přirovánává k doněckým či luhanským separatistům, připsal, že je naše země v hokeji „pořád ještě jedna z nejsilnějších“ a dodal, že „žebříčky neoblafnete“, objevovala se kromě dalších komentářů strefujících se do ministrova „eurohujerství“, také otázka: „Co najednou to falešné vlastenectví?“





Podobné vzkazy jako ministr Dvořák pak sklidil od lidí i expremiér Andrej Babiš (ANO), jemuž zase lidé připomínali jeho slovenský původ. „Vaši vypadli už dávno,“ upozorňovali lidé bývalého premiéra na sociálních sítích, čímž mířili na dřívější vypadnutí slovenského týmu, který porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa dvacítek právě Finové.

Vaši vypadli už dávno. — Chebná elektrónka é třenáct (@jedle007) January 5, 2024

