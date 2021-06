„Opravdu takhle ne!“ Šéfka TOP 09 šila v rozhlasu do Gajdůškové. Ta vypěnila

Téma plošného navýšení důchodů v posledních dnech rezonuje. Poslanci se totiž zabývají variantou dodatečného navýšení penzí nad zákonnou valorizaci. S plošným navýšením však nesouhlasí například právě Pekarová Adamová. „V tuto chvíli si výdaje nejen na důchody, ale na cokoli nad rámec toho, co je opravdu nutné, nemůžeme dovolit,“ domnívá se.

I když ona sama by si podle svých slov přála co nejvyšší možné penze, je podle ní důležité zůstat nohama na zemi a slibovat jen takové navýšení, které si stát bude moci dovolit. „Kdyby se nějaká rodina chovala jako tato vláda, tak už by dávno mířila do exekuce,“ dodává.

„Toto téma se vždy objevuje před volbami, nepovažuji to za náhodu a myslím si, že zkrátka vládní strany uvažují tou prostou logikou: my vám dáme více peněz a vy nám dáte svůj hlas ve volbách,“ podotkla Pekarová Adamová.

Oproti tomu sociální demokratka Alena Gajdůšková míní, že 300 korun navíc pro důchodce je krok správným směrem. „Když přidáte těm příjmově nejnižším, peníze se v ekonomice otočí až sedmkrát,“ domnívá se Gajdůšková.

Civilizační úroveň společnosti je podle jejích slov dána tím, jak se chová k těm nejslabším. „A mezi ty určitě patří senioři, děti se zdravotním postižením,“ zmínila také Gajdůšková.

Srovnání s podnikateli a živnostníky považuje Pekarová Adamová za neférové srovnání. „Na rozdíl od třeba právě státních zaměstnanců, ale i penzistů, tak mnozí přišli ze dne na den o jakoukoliv svoji možnost příjmu, protože jim prostě vláda zakázala na dlouhé měsíce podnikat. Ti lidé prostě neměli korunu příjmu. Na rozdíl od třeba státních zaměstnanců, kterým prostě pravidelně ta výplata na účet dorazila,“ podotkla Pekarová Adamová.

Podle ekonomů je však tento návrh ohledně důchodů nesystémový a do budoucna zhoršuje udržitelnost penzijní soustavy. Kde na to například Gajdůšková chce brát? „Srovnejte si sumu důchodů, všech vyplácených důchodů, a dividend, které odplývají z České republiky. Tam můžete dát rovnítko. To je přesně ono. Konkrétně navrhujeme digitální daň, konkrétně navrhujeme a usilujeme o zvýšení bankovních daní, prostě to jsou peníze, které odplývají z té české ekonomiky, které tady nepracují, nefungují, nedělají tu budoucnost, a to je potřeba udělat. Tam je potřeba udělat rovnováhu. Sociální demokracie vždy hledá rovnováhu mezi tím veřejným a soukromým sektorem, protože jenom tak to funguje, jenom tak to bude do budoucnosti. A co se týká toho, jestli bude, nebo nebude na důchody. Ta prognóza ukazuje, že v roce 2050 budeme muset na důchody vydat 12 procent HDP. Tohle vydávají okolní země již dneska, v tomto procentu, a krachují? Nekrachují. Nestrašte lidi,“ rozčílila se Gajdůšková.