„Ostuda.“ Okamuru pustili do ČT mluvit o Pekarové. Nebylo to hezké

Opozice ve čtvrtek neuspěla se schválením programu svých dvou mimořádných schůzí, o předloze předsedy hnutí ANO o pětiletém zmrazení platů politiků, poslanci nehlasovali ani o sesazení předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Jednání dolní komory provázely ostré spory koalice a opozice.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura vystoupil ve čtvrtek na sněmovním plénu s projevem, v němž Pekarové Adamové přisoudil „vrozený kretenismus“.

Psali jsme: VIDEO „Je to vrozené.“ Okamura sjel Pekarovou. Drsně a před celou Sněmovnou

Ve večerních Událostech, komentářích na ČT24 hovořil o tom, proč je Markéta Pekarová Adamová špatná šéfka sněmovny: „Naše výtky můžeme rozdělit do tří oblastí: Vnitrostátní záležitost, zahraniční záležitost a potom legislativní záležitost. Připomenu výroky paní Pekarové, že lidé místo topení si mají vzít dva svetry. Dále říkala, že se vlády nemají starat o lidi. To jsou opravdu arogantní výroky. Co se týče zahraničí, urážlivě útočí na demokraticky zvoleného maďarského premiéra Orbána, na premiéra Fica. A co se týká legislativní oblasti, určitě si pamatujeme, jak se hlasovalo o prodloužení jednací doby po 19. hodině až ve 20 hodin, přestože jednací řád říká, že se musí hlasovat do 19. hodiny. Všichni si vzpomínáme, jak paní Pekarová chtěla omezit faktické poznámky pro poslance s přednostním právem, což jednací řád sněmovny vůbec neobsahuje,“ uvedl v Událostech, komentářích příklady Okamura.

„Ta pochybení Markéty Pekarové Adamové jsou celková. Myslím, že to není předsedkyně sněmovny všech občanů ani všech poslanců. Je to ostuda a degradace,“ pokračoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5798 lidí

Předseda SPD Tomio Okamura v Událostech, komentářích také uvedl: „Myslím, že politici by měli mít nejlépe průměrný plat učitele. To je myslím adekvátní. V čem je učitel horší než politik?“

Předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové též vyčetl, že když ministr školství prosil v televizi o více peněz na nepedagogické pracovníky, kuchařky a školníky, tak jeho požadavek označila za populismus. „Vůči ženě je mi to žinantní, ale paní Pekarová je mimořádně arogantní, je to opravdu ostudné. Ctím vládní většinu, ale znovu říkám, bylo by dobré, aby post předsedy Poslanecké sněmovny zastával někdo jiný,“ zopakoval Okamura.

Naopak místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová v pořadu předsedkyni Poslanecké sněmovny Pekarovou Adamovou hájila s tím, že odvádí dobrou práci: „Je dobrou předsedkyní, a to z mnoha důvodů. Je to vzdělaná, relativně mladá žena, zkušená politička, která má s prací ve sněmovně mnohaleté zkušenosti,“ konstatovala.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Snaží se na jednáních grémií dojít ke kompromisu. Skvěle nás reprezentuje v zahraničí a i jednání sněmovny se snaží vést nestranně. To, že někdy dochází k vypjatým situacím, je důsledek toho, jak se chová opozice,“ dodala k Markétě Pekarové Adamové Věra Kovářová s tím, že cílem opozice je blokovat a destruovat jednání sněmovny.

Došlo také na téma platů politiků, kdy Tomio Okamura vyjádřil názor, že „politici by měli mít nejlépe průměrný plat učitele. To je myslím adekvátní“. „V čem je učitel horší než politik?“ pozastavoval se předseda SPD. „Už pětkrát jsem navrhoval, a teď se o mém návrhu bude v prosinci hlasovat, zmrazení platů politiků. Vládní koalice vždy můj návrh na zmrazení platů politiků zamítla,“ dodal opozičník.

Psali jsme: Premiér Fiala: Rozdíl v českých a německých mzdách už tak velký není Vážné. Fialovi se vysmál už i Jan Kraus „Vy si snad ze mě děláte legraci!“ Okamura u mikrofonu. Pak se otočil na Fialu a bylo zle Okamura soptil: Ukrajinci bojují v pražských ulicích. Dezertéři. Lidé se bojí. A Fiala? Neuvěřitelná odpověď