„Počkejte na zítra.“ Tajemná slova Kremlu o odvetě po Zelenského akci

„Šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny Vasyl Maliuk podal zprávu o dnešní operaci. Naprosto brilantní výsledek. Výsledek, kterého dosáhla výhradně Ukrajina. Jeden rok, šest měsíců a devět dní od zahájení plánování k efektivnímu provedení. Naše nejdelší operace. Naši lidé zapojení do přípravy operace byli včas staženi z ruského území. Poděkoval jsem generálu Maliukovi za tento úspěch Ukrajiny. Pověřil jsem Bezpečnostní službu Ukrajiny, aby informovala veřejnost o podrobnostech a výsledcích operace, které lze zveřejnit. Samozřejmě, v tuto chvíli nelze odhalit všechno, ale tohle jsou ukrajinské činy, které se nepochybně zapíší do dějin. Ukrajina se brání, a právem – děláme vše pro to, aby Rusko cítilo potřebu ukončit tuto válku. Rusko tuto válku začalo, Rusko ji musí ukončit. Sláva Ukrajině,“ zvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.

V diskusi pod příspěvkem zaznělo, že se prezident vyjádřil tak, aby se případná ruská odveta omezila jen na Ukrajinu a nikoli na NATO. „Výsledek, kterého dosáhla pouze Ukrajina,“ zněla jedna z důležitých vět prezidentova prohlášení.

That line seems specifically written under NATO’s direction to ensure Russia’s retaliation, if any, stays limited to Ukraine. pic.twitter.com/fxBeVWAQ9O — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 1, 2025

A jak na to Rusové odpoví?

Po příjezdu do Istanbulu se novináři ptali Vladimira Medinského – vedoucího ruské delegace, která má debatovat s Ukrajinci, jak ruská strana zareaguje na úspěšnou ukrajinskou operaci. A hlavní vyjednavač se vyjádřil mnohoznačně.

„Zítra, zítra. Počkejte si na zítřek,“ pravil Vladimir Rostislavovič Medinskij v neděli večer.

???? Upon arrival in Istanbul, Vladimir Medinsky — Putin’s senior aide and head of the Russian delegation for tomorrow’s peace talks — was asked by reporters about today’s large-scale Ukrainian drone attacks.



Medinsky responded: "Tomorrow, tomorrow. Wait for tomorrow." pic.twitter.com/lWmWZhxBqS — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 1, 2025

