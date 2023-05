„Pozor! Ať zase dočasně nepozveme cizí armádu.“ Špatné slovo o Sovětech utrhlo další lavinu

reklama

„Že pan poslanec Ženíšek může rozdávat tato moudra, je hlavně zásluhou toho, jak nakonec skončila II. světová válka,“ vzkazuje poslanec SPD Vladimír Zlínský. Poslanec Marek Ženíšek na sociální síti v souvislosti s 8. květnem totiž napsal, že Sověti neosvobozovali, ale dobývali. „O nějakém dni osvobození může být řeč jen v případě USA. Sověti hlavně porcovali kořist. A za chvíli došlo k tomu, že jeden nechutný režim vystřídal další,“ zmínil.

„Západ by byl těžko schopen válku dovést do vítězného konce skrze totální porážku států Osy a jejich spojenců, když byl kromě Velké Británie víceméně v područí nacistického Německa a USA byly angažovány ve válce s Japonskem v Tichomoří, bez jednoznačného přispění a extrémních obětí národů tehdejšího Sovětského svazu a bojových schopností Rudé armády a jejích velitelů,“ uvedl poslanec Zlínský.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17615 lidí

„Nelíbí se mi, že Marek Ženíšek svým tvrzením shazuje oběti, kdy při osvobozování naší země položilo život mnoho statečných Čechů a Češek v odboji a povstání,“ uvedl předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „8. květen je den, kdy si připomínáme konečné vítězství nad nacismem, a to i díky odvaze Čechů, kteří se nebáli a sami vyrazili do ulic. Často s holýma rukama, ale s nadějí a jasným cílem. Zvítězit a vyhnat nacisty z naší země,“ dodal.

Předseda Svobodných Libor Vondráček pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Bohužel jsme měli málo síly na to, abychom se osvobodili sami. Část naší země osvobodily armády ze Západu, ale většinu území armády z Východu. Jen výjimečně nějaké území osvobodila rumunská armáda, někde pomohli vlasovci, např. při Pražském povstání, ale většinou šlo o Rudou armádu ze SSSR. To, co se dělo poté, už je kapitola sama pro sebe a od roku 1969 jsme skutečně byli již obsazení Rudou armádou nikoliv kvůli osvobození. Právě kvůli této hořké zkušenosti bychom si měli dát velký pozor, abychom na území ‚dočasně‘ zase ‚nezvali‘ nějakou armádu, které bychom se neuměli zbavit. A také je dobré si připomenout, že totalitní praktiky tu byly zavedeny už v době, kdy tu vládli lidovečtí kolegové pana Ženíška, protože znárodnění větších podniků tu proběhlo ještě před únorem 1948…“

Signatář Charty: „Cesta k totalitě byla umetená námi.“

Svá slova přidal i Otto Černý, oceněný účastník třetího odboje minulého režimu, signatář Charty 77 a místopředseda Trikolory. „Česká společnost má stálou tendenci svalovat vlastní selhání na ty okolo, místo aby hledala problém u sebe. Primárně to začalo lámáním charakteru národa ostudnou kapitulací v roce 1938, pokračovalo devótní československo-sovětskou smlouvou z roku 1943 navzdory dohodě, že státy koalice nebudou sjednávat separátní smlouvy, pokračovalo to Košickým vládním programem, který přiřkl silové pozice komunistům a připustil rozbití stávající veřejné správy ustanovením tzv. revolučních národních výborů, kam se většinou slezli kovaní komunisté a různí prospěcháři, často s problematickou minulostí (viz opak de Gaulle – Francie). Cesta k totalitě byla umetená námi. V žádných velmocenských dohodách se o ČSR separátně nemluvilo, v čí bude zájmové zóně. Stalinovi stačilo mít vliv prostřednictvím silné komunistické strany (viz opak v situaci Rakouska či Finska.) Rudá armáda odešla v listopadu 1945, dokonce o něco dříve než americká. Takže poslanče Ženíšku: Sověti osvobozovali, jinak byste tu pravděpodobně nebyl, ale to jsme si kovali sami už před osvobozením.“

Europoslanec Ivan David už si vůbec nebral servítky: „Pan Ženíšek z TOP 09 je generátor hloupých komentářů. Podobně jako dalšímu výtečníkovi Šafrovi z Forum24 by zřejmě lépe vyhovoval nacistický režim a to, že SSSR musel nejdříve dobýt vlastní území. Kdyby to nedokázal, byli by oba pánové šťastni a sloužili jinému režimu.“

